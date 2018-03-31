Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов
Об этом сообщил РБК источник близкий к правительству Дагестана. Информацию подтвердили источники в центральном аппарате МВД и в РЖД («Сумма» вместе с РЖД владеет оператором «Трансконтейнер»).
Накануне стало известно, что в группе «Сумма» прошли следственные действия. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Собеседник агентства уточнил, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Службы экономической безопасности ФСБ провели обыски по 70 адресам. Официальных комментариев МВД пока нет.
Комментарии1
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ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 01:35
Где ближневосточные олимы-репатрианты?
Пусть объяснят, это мордор пожирает своих детей или режим атакует последних честных коммерсов?