Дипломаты отстояли право командира самолета «Аэрофлота» присутствовать при досмотре лайнера в аэропорту Хитроу
Посольству России в Великобритании удалось отстоять право командира самолета «Аэрофлота» присутствовать при досмотре лайнера в аэропорту Хитроу. Об этом сообщили в российском диппредставительстве. Там отметили, что «британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правила». Сам факт досмотра российские дипломаты назвали «грубой провокацией британских властей». Посольство направило ноту в британский МИД с требованием объяснить случившееся.
Ранее в Форин-офисе сообщили Би-би-си, что досмотром лайнера занималась таможенная служба. С чем это было связано, в министерстве не уточнили. В компании «Аэрофлот» говорят, что для досмотра воздушного судна не было никаких оснований. Причины своих действий таможенники не объяснили. Членов экипажа заставили покинуть борт, остался только командир, но его изолировали в кабине. Самолет вылетел в Москву с задержкой.
Комментарии12
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belovnikita 31 марта 2018 | 01:17
в дружественную севкорейку летайте! а в Королевстве вам нечего делать
gordy 31 марта 2018 | 01:19
"Посольству России в Великобритании удалось отстоять право командира самолета «Аэрофлота» присутствовать при досмотре лайнера в аэропорту Хитроу. ... Членов экипажа заставили покинуть борт, остался только командир, но его изолировали в кабине."
Присутствовал, говорите?
danko1 31 марта 2018 | 01:25
gordy: Может, наркотики или яд искали?
Это уважительная причина для досмотра и основания есть.
nestor199 31 марта 2018 | 01:31
belovnikita: Там, у Ньютона, один из ЗАКОНОВ гласит ............................... .
aleksandr39 31 марта 2018 | 01:18
Что возмущаться ,весь мир знает что российский МИД и Аэрофлот занимаются перевозкой наркотиков .
nikitin43 31 марта 2018 | 01:20
aleksandr39: belovnikita: некогда кокс нюхать в очередь щучьи дети на работу..
leomosk16 31 марта 2018 | 01:20
Наглосаксы, эта быдлогопота нацистская,, вааще от как бы безнаказанности в их беспределе на хрен охренели...(((
Пичалька....((((
tonight 31 марта 2018 | 01:39
leomosk16: Искали оружие наркотики. Видать информация поступила. Не всех ещё российских дипломатов выслали
a_111111 31 марта 2018 | 01:22
Я не понял что отстояли дипломаты?
captainobvious 31 марта 2018 | 01:46
a_111111: tonight: обедню
leomosk16 31 марта 2018 | 01:24
////belovnikita
в дружественную севкорейку летайте! а в Королевстве вам нечего делать///:
Ну, не тебе же, тролль-нацист бандеровско-гитлеровский русофобский указывать что нам делать...
Обтекай и отсасывай у хозяев....
salut__521 31 марта 2018 | 01:43
//досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правила». //
А захватывать чужие полуострова в присутствии временного безвластия российским фашистам категорически разрешается?.. Ох, и жучки эти коксодипломаты...