Дипломаты отстояли право командира самолета «Аэрофлота» присутствовать при досмотре лайнера в аэропорту Хитроу

Посольству России в Великобритании удалось отстоять право командира самолета «Аэрофлота» присутствовать при досмотре лайнера в аэропорту Хитроу. Об этом сообщили в российском диппредставительстве. Там отметили, что «британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правила». Сам факт досмотра российские дипломаты назвали «грубой провокацией британских властей». Посольство направило ноту в британский МИД с требованием объяснить случившееся.

Ранее в Форин-офисе сообщили Би-би-си, что досмотром лайнера занималась таможенная служба. С чем это было связано, в министерстве не уточнили. В компании «Аэрофлот» говорят, что для досмотра воздушного судна не было никаких оснований. Причины своих действий таможенники не объяснили. Членов экипажа заставили покинуть борт, остался только командир, но его изолировали в кабине. Самолет вылетел в Москву с задержкой.