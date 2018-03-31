Ещё одному россиянину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время ЧЕ по футболу во Франции
Об этом сообщает агентство Франс Пресс. По его данным, речь идёт о болельщике Михаиле Ивкине, которого заключили под стражу в Марселе 22 марта. Он стал вторым задержанным по этому делу россиянином.
Комментарии8
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timber_head 31 марта 2018 | 00:09
Ну, посадить не посадят, но смотреть ему отныне футбол только дома. Шенгена он лишился навсегда.
metlag 31 марта 2018 | 01:00
timber_head: Нет, именно посадят, и надолго.
Англичанина эти двое фактически убили. Он до сих пор в коме.
И били они профессионально и именно чтобы убить.
timber_head 31 марта 2018 | 01:24
metlag: А... Не знал. Тогда - да. Получит европейского гостеприимства по-полной. Хотя могут экстрадировать. И он "вернется на Родину героем", ушлепок.
eternity88 31 марта 2018 | 00:10
Похоже, даже упоротые "патриотические" болелы, насмотревшись путинских мультиков, врубились, как сытно перспектива выглядит, и решили на французский казенный харч перейти
nikitin43 31 марта 2018 | 00:13
eternity88: скорее это была организованная бандитская акция российских бакланов .
ormanov 31 марта 2018 | 00:23
nikitin43: У одного баклана не пролезло.
metlag 31 марта 2018 | 00:12
Дураки, нагадят, а потом едут туда, где нагадили.
А иностранцы-засранцы не предупреждают, что знают кто нагадил. И российские спецслужбы не запрашивают. Потому как знают, что преступников не выдадут, а предупредят. Пробовали уже и накушались. Поэтому сидят тихо и ждут покуда дураки нос высунут.
тут их за нос и хватают.
tks 31 марта 2018 | 01:11
Путист = Дебил