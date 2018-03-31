Глава Следственного комитета сегодня приедет в Кемерово и встретится с родственниками погибших и пострадавшими
На этом фоне накануне прошли новые задержания.
Выходной день для встречи Бастрыкина с кемеровчанами выбрали специально, что все желающие могли обратиться к нему лично, сказала представитель СК Светлана Петренко. Отметила: в среду с родными погибших и пострадавшими встречалось руководство регионального следственного управления и группы центрального аппарата СК. Торгово-развлекательный центр Зимняя вишня построили самовольно и противозаконно, объявил вчера Следственный комитет. В связи с этим была задержана бывшая начальница инспекции стройнадзора Танзилия Комкова. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Комкова, по версии следствия, не прекратила эксплуатацию самовольно возведенного здания комплекса, что привело к гибели десятков людей, больше сорока из них дети. Следователи также проверят бывшую чиновницу на наличие коррупционных связей. Она седьмой фигурант дела о пожаре в торговом центре. Немного раньше была задержана глава компании-собственника Юлия Богданова. Её обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.
Под арестом уже находятся пять человек. Это управляющая торгового центра, технический директор, охранник и два человека, отвечавшие за обслуживание противопожарной сигнализации.
Комментарии14
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opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:10
А что так всполошились воровская власть и её член Бастрыкин? Показать свою прыть или сделать вид,что народ и партия едины?
nikitin43 31 марта 2018 | 00:16
opiatnovyi63: временно кузбасс не чечня , можно ехать в красивых генеральских штанах ... такая ситуация практически по всей россии первый показ был кущёвка , теперь Левиафан повсеместно поднял голову .
opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:24
nikitin43: ВСЁ ЭТО не более чем очередная показуха и надувательство! Ничего не меняется в России, очковтирательство и потёмкинские деревни продолжают правит страной!
danko1 31 марта 2018 | 00:17
opiatnovyi63: А сколько дворцов мрази властной незаконно построено в водоохранной зоне?
Но если они сгорят, то плакать желающих мало будет.
Да и незаконно построееных помещений в России множество, что говорит о сплошной коррупции, всключая и СК.
eternity88 31 марта 2018 | 00:20
opiatnovyi63: Бастрыкину, отчаянно оттягивающему ликвидацию СК, позарез громкая посадка нужна
tks 31 марта 2018 | 01:14
eternity88: Громкая посадка? Неужели пан Бастрык самоарестуется???!!!
tks 31 марта 2018 | 01:02
opiatnovyi63: "Ни дня без задержания!" вот видимая главная цель всей деятельности в Кемерово этого доктора юридических наук...
ginbin_ 31 марта 2018 | 00:16
В лес повезет, пистоль свой показывать? Так, пан бастрыкин?
salut__521 31 марта 2018 | 00:17
Пан Бастрыкин едет отдуваться за путина. Ну этот, надеюсь, мамаш детей проститутками не станет называть по примеру шефа с женами подводников, а то ведь кемеровский народ нынче пошёл озлобленный и ослабленный нарзаном выборов, могут тут же и на кол посадить...
vladimirbelarus 31 марта 2018 | 00:23
Цветы и игрушки, которые белорусы принесли к российскому посольству, выброшены на помойку: https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=137088
sokal123 31 марта 2018 | 00:34
Запугивать несчастных будет -ничего не было ,не жалуюсь ,смотри ,а то в лес поедем.
sbk 31 марта 2018 | 00:35
Самострой, да еще незаконный в областном центре?
Ни с кем не согласованный и никем не замеченный?
На 18-м году наведения порядка и вставания с колен?
tks 31 марта 2018 | 00:59
А когда наконец вскроется, что причина пожара - поджог, Бастрыкин в отставку подаст, наверное?
andrang2 31 марта 2018 | 01:17
Это для чего этот следак будет встречаться с родственниками погибших и пострадавшими?
В лес вывозить?