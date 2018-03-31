Глава Следственного комитета сегодня приедет в Кемерово и встретится с родственниками погибших и пострадавшими

На этом фоне накануне прошли новые задержания.

Выходной день для встречи Бастрыкина с кемеровчанами выбрали специально, что все желающие могли обратиться к нему лично, сказала представитель СК Светлана Петренко. Отметила: в среду с родными погибших и пострадавшими встречалось руководство регионального следственного управления и группы центрального аппарата СК. Торгово-развлекательный центр Зимняя вишня построили самовольно и противозаконно, объявил вчера Следственный комитет. В связи с этим была задержана бывшая начальница инспекции стройнадзора Танзилия Комкова. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Комкова, по версии следствия, не прекратила эксплуатацию самовольно возведенного здания комплекса, что привело к гибели десятков людей, больше сорока из них дети. Следователи также проверят бывшую чиновницу на наличие коррупционных связей. Она седьмой фигурант дела о пожаре в торговом центре. Немного раньше была задержана глава компании-собственника Юлия Богданова. Её обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности.

Под арестом уже находятся пять человек. Это управляющая торгового центра, технический директор, охранник и два человека, отвечавшие за обслуживание противопожарной сигнализации.