Z Архив новостей новости
5 57 6 5512
00:01, 31 марта 2018

США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России

Американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии.

Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт, Она заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества. Теперь же Америка оставляет за собой право предпринять в отношении России новые ограничительные меры. По данным источников издания The Bell, Вашингтон, вероятно, уже на днях, объявит о новых санкциях в отношении фигурантов «кремлёвского списка». Персональные ограничения, возможно, будут введены против одного из олигархов. Что касается внутрироссийских последствий скандала с взаимной высылкой дипломатов — очереди за американскими визами, вероятно, станут еще больше. Притом, что до последнего выдворения сотрудников посольства, на оформление визы уходило в среднем 250 дней.

Россияне могут обратиться за визой и в посольства других стран. Например, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии или Грузии. Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России.

Комментарии

57

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

lacosta1969 31 марта 2018 | 00:09

Надо бы Веника, Ореха и Орлову лишить американских виз. Пусть по рации отчитываются вашингтонскому обкому.

patrik04 31 марта 2018 | 00:11

Американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии...

Интересно, американцы знают украинский анекдот:

- Куме ходімо до клубу москалів бити
- Ходімо! Але якщо вони нас?
- А нас то за шо?

- Пойдём, кум, в клуб москалей бить.
- Пойдём! А что, если они нас?
- А нас то за что?

kinnlade 31 марта 2018 | 00:13

patrik04: Пиндосы в разнос пошли

metlag 31 марта 2018 | 00:23

kinnlade: И кто имс может помешать?
разве что еще разок морды орловцам пощупать, может американцы испугаются.
А орловцам не привыкать, потерпят ради благого дела.
Надо же американцев пугануть как следует.
А то вот консульство закрыли, так они говорят: ваши люди будут год визу ждать и пыль глотать.

danko1 31 марта 2018 | 00:39

Надо ответить жестко США: запретить туда поставку матрешек, счет и балалаек.

metlag 31 марта 2018 | 00:49

danko1: Счеты это жестоко.
Это же раша компьютер.

tks 31 марта 2018 | 00:49

kinnlade: У мордорашек понос?

boseal 31 марта 2018 | 01:14

tks: Скорее плачет логика, которую успокаивает здравый смысл).

opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:15

lacosta1969: Удивительно,что граждане России,где власть объявила пресловутые скрепы образом мышления и повседневной жизни,так и рвутся в амральные США!

gluhoy2250 31 марта 2018 | 00:21

opiatnovyi63: так и рвутся
Дурак, что ли? Десяток уродов рвется, а остальным насрать на ваши штаты!

navsegda 31 марта 2018 | 00:26

gluhoy2250: ой , не насрать , по телеку ни дня , ни одного канала без Америки , вы болеете Америкой , у вас американофобия , просто бредите пиндосами

metlag 31 марта 2018 | 00:29

gluhoy2250: Всего россияне совершили 225,1 тыс. туристических поездок в Штаты.
====================
Конечно, нищим такие поездочки не по карману.
Вот ты и злобствуешь.

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:25

opiatnovyi63:
ты полный шизоид что ли? Граждане России за свои деньги хотят попользоваться благами развитого капитализма. И они, эти блага, весьма развиты. И не надо примешивать сюда политику. Я отрицательно отношусь к политике Терезы Мэй, но не кину камень в россиянина который за свои деньги сунет за щеку в английском барделе английской женщине с пониженной социальной ответственностью.

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:31

Но при этом я конешно не отрицаю право британских проституток не обслуживать клиентов из стран подвергшихся санкциям. Откажутся сосать за деньги - это их суверенное право!

metlag 31 марта 2018 | 00:45

ltvjrhfn1: В английских борделях проститутками обычно работают русские. у и другие иностранки. Англичанки дорого тоят и тебе не по карману.

Главная причина бурного расцвета секс-индустрии в Лондоне, по мнению Джули Бриндел, — это огромный наплыв дешевых проституток из-за рубежа.


— Рынок сексуальных услуг бурно развивается из-за того, что криминальные группировки переправляют к нам женщин из Восточной Европы,

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 01:09

metlag:
Если дорого, то ты обслужишь, как в прошлый раз. У тебя цены вполне демократичные.

nestor199 31 марта 2018 | 01:13

metlag: Ну, бордели они разные бывают. Но все привлекательные англичанки работают в борделях, их там меньше, чем иностранок, по одной простой причине - привлекательных англичанок очень мало.

nikitin43 31 марта 2018 | 01:16

nestor199: россия массой берёт каждый год из россии на секс работы выезжает 30 тыс женщин разных национальностей чтоб никого не обидеть .

nestor199 31 марта 2018 | 01:26

nikitin43: Женщины из Восточной Европы берут не своей массой, а своей привлекательностью.

grigol331 31 марта 2018 | 01:01

ltvjrhfn1: Откажутся сосать за деньги - это их суверенное право
_______
Ты просто озабоченный или борешься с конкурентками?

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 01:07

grigol331:
Борюсь!
Борюсь за твоё право не брать за щеку у представителей страны-агрессора.
Даже на работе.

nestor199 31 марта 2018 | 01:09

ltvjrhfn1: Вы не поверите, но за свои деньги благами развитого капитализма я могу попользоваться и в России.

nestor199 31 марта 2018 | 01:07

opiatnovyi63: И чё? Все граждане так и рвутся в юсу?

metlag 31 марта 2018 | 00:19

lacosta1969: Маня, американские визы дают американцы.
Кому захотят дадут за 5 минут.
И потом, дурилка, зачем рации, когда есть мессенджеры.

navsegda 31 марта 2018 | 00:24

lacosta1969: Лишить американской визы может только Америка )соси

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 00:10


Пусть поскорее введут новые санкции, очень полезные для росэкономики и народонаселения!

s_talker002 31 марта 2018 | 00:52

mikhail_spb_:
Петро! Охренел совсем от новостей?
Ротбанд стынет , а ты все про макроэкономику.

nikitin43 31 марта 2018 | 00:10

ситуация совершенно не контролируется кремлём . пока путен не свалит надо ждать дальнейших осложнений . кремлёвский ступор , ну или запор.

nanaryfive 31 марта 2018 | 00:16

nikitin43: Да срали мы на США вместе с их шавками и укр. торллями с большой колокольни )

sbk 31 марта 2018 | 00:30

nanaryfive: Продолжайте, пока колокольня не станет бугорком.

tks 31 марта 2018 | 00:51

nanaryfive: с колокольни Владимира Великого вы срали что ли?

donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 00:58

nanaryfive: вы не пробовали делать это в обычном туалете? Как остальной ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир...

bk_1954 31 марта 2018 | 01:25

nanaryfive: "Да срали мы на США"
То-то несёт от вас...

eniro 31 марта 2018 | 01:46

nanaryfive: Надо было-бы вам хотя-бы штаны расстегнуть, а так ... )

a8olduin 31 марта 2018 | 00:13

Действия России лишены «законных юридических оснований»,......заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества.
============================================
Пипец, где логика? Они там вообще деградировали. Вроде идиотов украинской власти.

fresh_breeze 31 марта 2018 | 00:20

a8olduin:

"Они там вообще деградировали. Вроде идиотов украинской власти."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Так и есть.

"Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ"

https://www.kp.ru/online/news/3068266/

gluhoy2250 31 марта 2018 | 00:17

Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт
Да, весна,обострение, а сурок сука, до сих пор не проснулся! Плохо, когда идиоты возомнили себя истиной последней инстанции! Не уже ли в госдепе нет психеатора который сделает укольчик чиновникам у которых, в связи с весной обострилась хроническая болезнь.

tks 31 марта 2018 | 00:54

gluhoy2250: А мордорашки все здоровые, такие, значит? ))) тогда почему у них то пидосы, то хохлы, то пшеки, то чухонцы - главные темы внутри страны?

tararabumbia 31 марта 2018 | 00:22

Выздоровление Скрипалей крайне не выгодно ЮКу и США из-за маятника запущенных необоснованных обвинений. Дабы сохранить рожу, папу с дочей доведут до кондиции.

igor_zrw 31 марта 2018 | 00:35

tararabumbia:да ну. дай бог, конечно, чтоб выздоровели. но что они смогут рассказать? что им вдруг поплохело?

tararabumbia 31 марта 2018 | 00:43

igor_zrw: opiatnovyi63: ну, например, рассказать каким наркотическим веществом траванулись.

sokal123 31 марта 2018 | 00:22

Давайте меры -населению все по барабану -пребывает в дурмане.Правители уже привыкли ,им то же по-фиг все.

tararabumbia 31 марта 2018 | 00:25

sokal123: Пиндорам не понять, что России глубоко насрать на все их санкции.

opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:30

tararabumbia: Есть полномочия вещать от имени всей России? Или это общие наставления пригожинским троллям?

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:34

opiatnovyi63:
Так ватаны не понимают что от имени всей России могут вещать только полтора процента Алёши Навального.

tararabumbia 31 марта 2018 | 00:46

opiatnovyi63: У вас какие-то осложнения в связи с этими санкциями? Поделитесь, они по вам ударили, если не секрет.

guerrilleros 31 марта 2018 | 00:27

Мне нравится эта движуха. Она до хорошего не доведёт Не знаю кого путен будет высылать ,когда закончатся пиндосские послы , может какой новый "философский пароход " придумает . И вот ,когда всех грамотных , интеллигентных , очкариков и тех кто в шляпе отсюда вышлет ,тут -то и пойдёт жара ! Больше ада . Чем быстрее начнётся ,тем быстрее закончится . Иначе весь этот долб-изм : путинщина ,мизулинщина и милоновщина может затянуться ещё надолго.

tks 31 марта 2018 | 00:56

guerrilleros: Есть опасение, что путизм бесконечен, мордорашкам понравилось быть орками...

guerrilleros 31 марта 2018 | 01:20

tks: Менталитет. Казалось в 90ых всё , выдавили раба по капле - и ...й. Русского мужика , власть тыщу лет гнобит , он только на супостатах извне отыграться и может . На врага , с шашкой на танки ,а перед околоточным язык в опу. И весь набор управления народом примитивен , как для дворняги . Сидеть. Лежать . Фас - чужой. На тебе косточку. Пшёл в угол.

budweiser23 31 марта 2018 | 00:27

Большой рыжий Трампнаш "расчехляется", тот кого так приветствовала шобла путинских депутатов, готовится к глубокой пенетрации Володи без предварительных ласк.....
Путен, чём ты думаешь?

igor_zrw 31 марта 2018 | 00:37

budweiser23: ваши предложения? шарахнуть ядреной бомбой? превентивно, ткскзть?

budweiser23 31 марта 2018 | 01:24

igor_zrw: у Вас слишком конкретное мышление.. :)
Проблема сфокусирована на одном человеке (Путене), нет человека нет проблемы.... пусть валит на пенсию и "сдаёт" свою шоблу быстрее, рано или поздно он это сделает, так уж лучше пораньше, чтобы нам всем меньше мучиться и платить за его "развлечения".

world_nail 31 марта 2018 | 00:28

Дружно объявим бойкот амерским визам, пусть финансовая система СШП сдохнет без наших полновесно-водных свободно-конверсируемых рубле-денег.

solonko 31 марта 2018 | 00:39

Если в МИД РФ с утра проснулись, а против России не ввели новые санкции, значит прошлый день Кремлем был прожит зря.

kaplan911 31 марта 2018 | 00:47

Наш МИД тоже ответит жёстко.....
Лавров "ВЫШЛЕТ" свою дочь из США домой.

kaplan911 31 марта 2018 | 00:55

Санкции это хорошая усмирительная рубашка для буйнопомешанного.
Расчет делается на то, что страна, лишенная возможности серьезно воздействовать на внешний мир (из-за фундаментальной слабости экономики, нарастающей ограниченности ресурсов для поддержания военно-стратегического потенциала, необходимости постоянно заниматься решением сиюминутных проблем), становится неопасной, предсказуемо «стерильной» в глобальном и региональном плане вне зависимости от характера существующего в ней политического режима.
Вытеснение России из «большого мира» уже происходит и продолжится дальше без войны, без применения вооруженной силы.
Речь идет о вещах гораздо более масштабных: о фактическом исключении России из мировой финансовой системы, об отсечении ее от глобальных рынков капитала, о лишении возможности привлекать и использовать для своего развития мировые финансовые, технологические и предпринимательские ресурсы.
Это политика особого рода: она не наносит видимых физических увечий, но разрушает способность организма поддерживать нормальную работу жизненно важных органов.
США и международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты», в том числе ввести ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц» в более широком масштабе.
Если отключат от СВИФТа, то буквально за несколько дней в России наступит хаос.

andrang2 31 марта 2018 | 01:26

"Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России".
Очереди за американскими визами волнуют только россиян с обычными загранпаспортами.
Путину и его приближенным это пофиг.
Сталин вообще закрывал границы, "железный занавес".
Но, надо думать, что скоро америкосы (и не только америкосы) придумают, что всякие разноцветные паспорта рашки-парашки надо будет привести к единому варианту.
И хочется посмотреть, как для визита к Нетаньяху будет покорно стоять за визой в очереди всякий-разный путинаху.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 427 6 5628 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 6994 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 175 6 11002 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 258 6 21148 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота» В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об инциденте…

5 64 6 6014
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20919 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 117 6 11115 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8201 29.03
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15489 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22752 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6845 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Новости

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы в Лондон По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба…

5 53 6 6207
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19813 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14402 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент В Дмитровском районе Подмосковья активисты перекрыли дорогу ведущую к  мусорному полигону Непейно…

5 41 6 5033
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12102 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной Речь идет о тех, чье физическое состояние улучшилось и кто выразил желание служить…

5 25 6 105693
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 117 6 179556 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 171 6 52474 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 100 6 630806 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 477 6 487391 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831089
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379108

Сегодня в эфире