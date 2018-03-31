США могут ввести новые ограничительные меры в отношении России
Американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии.
Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт, Она заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества. Теперь же Америка оставляет за собой право предпринять в отношении России новые ограничительные меры. По данным источников издания The Bell, Вашингтон, вероятно, уже на днях, объявит о новых санкциях в отношении фигурантов «кремлёвского списка». Персональные ограничения, возможно, будут введены против одного из олигархов. Что касается внутрироссийских последствий скандала с взаимной высылкой дипломатов — очереди за американскими визами, вероятно, станут еще больше. Притом, что до последнего выдворения сотрудников посольства, на оформление визы уходило в среднем 250 дней.
Россияне могут обратиться за визой и в посольства других стран. Например, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии или Грузии. Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России.
Комментарии57
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lacosta1969 31 марта 2018 | 00:09
Надо бы Веника, Ореха и Орлову лишить американских виз. Пусть по рации отчитываются вашингтонскому обкому.
patrik04 31 марта 2018 | 00:11
Американский Госдепартамент посчитал незаконным «зеркальный» ответ России на высылку дипломатов — речь идёт о закрытии консульства в Петербурге и выдворении 60 сотрудников миссии...
Интересно, американцы знают украинский анекдот:
- Куме ходімо до клубу москалів бити
- Ходімо! Але якщо вони нас?
- А нас то за шо?
- Пойдём, кум, в клуб москалей бить.
- Пойдём! А что, если они нас?
- А нас то за что?
kinnlade 31 марта 2018 | 00:13
patrik04: Пиндосы в разнос пошли
metlag 31 марта 2018 | 00:23
kinnlade: И кто имс может помешать?
разве что еще разок морды орловцам пощупать, может американцы испугаются.
А орловцам не привыкать, потерпят ради благого дела.
Надо же американцев пугануть как следует.
А то вот консульство закрыли, так они говорят: ваши люди будут год визу ждать и пыль глотать.
danko1 31 марта 2018 | 00:39
Надо ответить жестко США: запретить туда поставку матрешек, счет и балалаек.
metlag 31 марта 2018 | 00:49
danko1: Счеты это жестоко.
Это же раша компьютер.
tks 31 марта 2018 | 00:49
kinnlade: У мордорашек понос?
boseal 31 марта 2018 | 01:14
tks: Скорее плачет логика, которую успокаивает здравый смысл).
opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:15
lacosta1969: Удивительно,что граждане России,где власть объявила пресловутые скрепы образом мышления и повседневной жизни,так и рвутся в амральные США!
gluhoy2250 31 марта 2018 | 00:21
opiatnovyi63: так и рвутся
Дурак, что ли? Десяток уродов рвется, а остальным насрать на ваши штаты!
navsegda 31 марта 2018 | 00:26
gluhoy2250: ой , не насрать , по телеку ни дня , ни одного канала без Америки , вы болеете Америкой , у вас американофобия , просто бредите пиндосами
metlag 31 марта 2018 | 00:29
gluhoy2250: Всего россияне совершили 225,1 тыс. туристических поездок в Штаты.
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Конечно, нищим такие поездочки не по карману.
Вот ты и злобствуешь.
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:25
opiatnovyi63:
ты полный шизоид что ли? Граждане России за свои деньги хотят попользоваться благами развитого капитализма. И они, эти блага, весьма развиты. И не надо примешивать сюда политику. Я отрицательно отношусь к политике Терезы Мэй, но не кину камень в россиянина который за свои деньги сунет за щеку в английском барделе английской женщине с пониженной социальной ответственностью.
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:31
Но при этом я конешно не отрицаю право британских проституток не обслуживать клиентов из стран подвергшихся санкциям. Откажутся сосать за деньги - это их суверенное право!
metlag 31 марта 2018 | 00:45
ltvjrhfn1: В английских борделях проститутками обычно работают русские. у и другие иностранки. Англичанки дорого тоят и тебе не по карману.
Главная причина бурного расцвета секс-индустрии в Лондоне, по мнению Джули Бриндел, — это огромный наплыв дешевых проституток из-за рубежа.
— Рынок сексуальных услуг бурно развивается из-за того, что криминальные группировки переправляют к нам женщин из Восточной Европы,
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 01:09
metlag:
Если дорого, то ты обслужишь, как в прошлый раз. У тебя цены вполне демократичные.
nestor199 31 марта 2018 | 01:13
metlag: Ну, бордели они разные бывают. Но все привлекательные англичанки работают в борделях, их там меньше, чем иностранок, по одной простой причине - привлекательных англичанок очень мало.
nikitin43 31 марта 2018 | 01:16
nestor199: россия массой берёт каждый год из россии на секс работы выезжает 30 тыс женщин разных национальностей чтоб никого не обидеть .
nestor199 31 марта 2018 | 01:26
nikitin43: Женщины из Восточной Европы берут не своей массой, а своей привлекательностью.
grigol331 31 марта 2018 | 01:01
ltvjrhfn1: Откажутся сосать за деньги - это их суверенное право
_______
Ты просто озабоченный или борешься с конкурентками?
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 01:07
grigol331:
Борюсь!
Борюсь за твоё право не брать за щеку у представителей страны-агрессора.
Даже на работе.
nestor199 31 марта 2018 | 01:09
ltvjrhfn1: Вы не поверите, но за свои деньги благами развитого капитализма я могу попользоваться и в России.
nestor199 31 марта 2018 | 01:07
opiatnovyi63: И чё? Все граждане так и рвутся в юсу?
metlag 31 марта 2018 | 00:19
lacosta1969: Маня, американские визы дают американцы.
Кому захотят дадут за 5 минут.
И потом, дурилка, зачем рации, когда есть мессенджеры.
navsegda 31 марта 2018 | 00:24
lacosta1969: Лишить американской визы может только Америка )соси
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 00:10
Пусть поскорее введут новые санкции, очень полезные для росэкономики и народонаселения!
s_talker002 31 марта 2018 | 00:52
mikhail_spb_:
Петро! Охренел совсем от новостей?
Ротбанд стынет , а ты все про макроэкономику.
nikitin43 31 марта 2018 | 00:10
ситуация совершенно не контролируется кремлём . пока путен не свалит надо ждать дальнейших осложнений . кремлёвский ступор , ну или запор.
nanaryfive 31 марта 2018 | 00:16
nikitin43: Да срали мы на США вместе с их шавками и укр. торллями с большой колокольни )
sbk 31 марта 2018 | 00:30
nanaryfive: Продолжайте, пока колокольня не станет бугорком.
tks 31 марта 2018 | 00:51
nanaryfive: с колокольни Владимира Великого вы срали что ли?
donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 00:58
nanaryfive: вы не пробовали делать это в обычном туалете? Как остальной ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир...
bk_1954 31 марта 2018 | 01:25
nanaryfive: "Да срали мы на США"
То-то несёт от вас...
eniro 31 марта 2018 | 01:46
nanaryfive: Надо было-бы вам хотя-бы штаны расстегнуть, а так ... )
a8olduin 31 марта 2018 | 00:13
Действия России лишены «законных юридических оснований»,......заявила, что США, принимая решение о высылке дипломатов, действовали в ответ на атаку с применением боевого отравляющего вещества.
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Пипец, где логика? Они там вообще деградировали. Вроде идиотов украинской власти.
fresh_breeze 31 марта 2018 | 00:20
a8olduin:
"Они там вообще деградировали. Вроде идиотов украинской власти."
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Так и есть.
"Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ"
https://www.kp.ru/online/news/3068266/
gluhoy2250 31 марта 2018 | 00:17
Действия России лишены «законных юридических оснований», — полагает официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт
Да, весна,обострение, а сурок сука, до сих пор не проснулся! Плохо, когда идиоты возомнили себя истиной последней инстанции! Не уже ли в госдепе нет психеатора который сделает укольчик чиновникам у которых, в связи с весной обострилась хроническая болезнь.
tks 31 марта 2018 | 00:54
gluhoy2250: А мордорашки все здоровые, такие, значит? ))) тогда почему у них то пидосы, то хохлы, то пшеки, то чухонцы - главные темы внутри страны?
tararabumbia 31 марта 2018 | 00:22
Выздоровление Скрипалей крайне не выгодно ЮКу и США из-за маятника запущенных необоснованных обвинений. Дабы сохранить рожу, папу с дочей доведут до кондиции.
igor_zrw 31 марта 2018 | 00:35
tararabumbia:да ну. дай бог, конечно, чтоб выздоровели. но что они смогут рассказать? что им вдруг поплохело?
tararabumbia 31 марта 2018 | 00:43
igor_zrw: opiatnovyi63: ну, например, рассказать каким наркотическим веществом траванулись.
sokal123 31 марта 2018 | 00:22
Давайте меры -населению все по барабану -пребывает в дурмане.Правители уже привыкли ,им то же по-фиг все.
tararabumbia 31 марта 2018 | 00:25
sokal123: Пиндорам не понять, что России глубоко насрать на все их санкции.
opiatnovyi63 31 марта 2018 | 00:30
tararabumbia: Есть полномочия вещать от имени всей России? Или это общие наставления пригожинским троллям?
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:34
opiatnovyi63:
Так ватаны не понимают что от имени всей России могут вещать только полтора процента Алёши Навального.
tararabumbia 31 марта 2018 | 00:46
opiatnovyi63: У вас какие-то осложнения в связи с этими санкциями? Поделитесь, они по вам ударили, если не секрет.
guerrilleros 31 марта 2018 | 00:27
Мне нравится эта движуха. Она до хорошего не доведёт Не знаю кого путен будет высылать ,когда закончатся пиндосские послы , может какой новый "философский пароход " придумает . И вот ,когда всех грамотных , интеллигентных , очкариков и тех кто в шляпе отсюда вышлет ,тут -то и пойдёт жара ! Больше ада . Чем быстрее начнётся ,тем быстрее закончится . Иначе весь этот долб-изм : путинщина ,мизулинщина и милоновщина может затянуться ещё надолго.
tks 31 марта 2018 | 00:56
guerrilleros: Есть опасение, что путизм бесконечен, мордорашкам понравилось быть орками...
guerrilleros 31 марта 2018 | 01:20
tks: Менталитет. Казалось в 90ых всё , выдавили раба по капле - и ...й. Русского мужика , власть тыщу лет гнобит , он только на супостатах извне отыграться и может . На врага , с шашкой на танки ,а перед околоточным язык в опу. И весь набор управления народом примитивен , как для дворняги . Сидеть. Лежать . Фас - чужой. На тебе косточку. Пшёл в угол.
budweiser23 31 марта 2018 | 00:27
Большой рыжий Трампнаш "расчехляется", тот кого так приветствовала шобла путинских депутатов, готовится к глубокой пенетрации Володи без предварительных ласк.....
Путен, чём ты думаешь?
igor_zrw 31 марта 2018 | 00:37
budweiser23: ваши предложения? шарахнуть ядреной бомбой? превентивно, ткскзть?
budweiser23 31 марта 2018 | 01:24
igor_zrw: у Вас слишком конкретное мышление.. :)
Проблема сфокусирована на одном человеке (Путене), нет человека нет проблемы.... пусть валит на пенсию и "сдаёт" свою шоблу быстрее, рано или поздно он это сделает, так уж лучше пораньше, чтобы нам всем меньше мучиться и платить за его "развлечения".
world_nail 31 марта 2018 | 00:28
Дружно объявим бойкот амерским визам, пусть финансовая система СШП сдохнет без наших полновесно-водных свободно-конверсируемых рубле-денег.
solonko 31 марта 2018 | 00:39
Если в МИД РФ с утра проснулись, а против России не ввели новые санкции, значит прошлый день Кремлем был прожит зря.
kaplan911 31 марта 2018 | 00:47
Наш МИД тоже ответит жёстко.....
Лавров "ВЫШЛЕТ" свою дочь из США домой.
kaplan911 31 марта 2018 | 00:55
Санкции это хорошая усмирительная рубашка для буйнопомешанного.
Расчет делается на то, что страна, лишенная возможности серьезно воздействовать на внешний мир (из-за фундаментальной слабости экономики, нарастающей ограниченности ресурсов для поддержания военно-стратегического потенциала, необходимости постоянно заниматься решением сиюминутных проблем), становится неопасной, предсказуемо «стерильной» в глобальном и региональном плане вне зависимости от характера существующего в ней политического режима.
Вытеснение России из «большого мира» уже происходит и продолжится дальше без войны, без применения вооруженной силы.
Речь идет о вещах гораздо более масштабных: о фактическом исключении России из мировой финансовой системы, об отсечении ее от глобальных рынков капитала, о лишении возможности привлекать и использовать для своего развития мировые финансовые, технологические и предпринимательские ресурсы.
Это политика особого рода: она не наносит видимых физических увечий, но разрушает способность организма поддерживать нормальную работу жизненно важных органов.
США и международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты», в том числе ввести ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц» в более широком масштабе.
Если отключат от СВИФТа, то буквально за несколько дней в России наступит хаос.
andrang2 31 марта 2018 | 01:26
"Однако уже в прошлом году местные консульства не справлялись с наплывом желающих из России".
Очереди за американскими визами волнуют только россиян с обычными загранпаспортами.
Путину и его приближенным это пофиг.
Сталин вообще закрывал границы, "железный занавес".
Но, надо думать, что скоро америкосы (и не только америкосы) придумают, что всякие разноцветные паспорта рашки-парашки надо будет привести к единому варианту.
И хочется посмотреть, как для визита к Нетаньяху будет покорно стоять за визой в очереди всякий-разный путинаху.