Великобритания подтвердила факт досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона...

В Форин-офисе телерадиокомпании Би-би-си сообщили, что этим занималась таможенная служба. С чем был связан досмотр, в министерстве уточнять не стали.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Москва считает досмотр британскими властями лайнера «Аэрофлота» провокацией.

В свою очередь компания «Аэрофлот» подтвердила, что британская таможня в пятницу вечером провела досмотр воздушного судна. Представитель перевозчика сказал агентству РИА Новости, что не было никаких оснований, не были названы цели и причины. Членов экипажа заставили покинуть самолёт. На борту остался только командир воздушного судна, который был изолирован в кабине. Подобные действия не соответствуют мировой практике, — добавили в «Аэрофлоте».

Отмечу, после некоторой задержки, самолёт вылетел в Москву.