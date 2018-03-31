Великобритания подтвердила факт досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
В Форин-офисе телерадиокомпании Би-би-си сообщили, что этим занималась таможенная служба. С чем был связан досмотр, в министерстве уточнять не стали.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Москва считает досмотр британскими властями лайнера «Аэрофлота» провокацией.
В свою очередь компания «Аэрофлот» подтвердила, что британская таможня в пятницу вечером провела досмотр воздушного судна. Представитель перевозчика сказал агентству РИА Новости, что не было никаких оснований, не были названы цели и причины. Членов экипажа заставили покинуть самолёт. На борту остался только командир воздушного судна, который был изолирован в кабине. Подобные действия не соответствуют мировой практике, — добавили в «Аэрофлоте».
Отмечу, после некоторой задержки, самолёт вылетел в Москву.
Комментарии39
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lacosta1969 31 марта 2018 | 00:07
Твари англосакские доиграются...
nikitin43 31 марта 2018 | 00:08
lacosta1969: больше Ленд-лиза расеи не будет и помгол не станет посылать еду в россию.
patrik04 31 марта 2018 | 00:08
Великобритания подтвердила факт досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона...
Трудно наверное быть в авангарде русофобской травли, нужно постоянно что-нибудь придумывать, в этой опасной игре на повышение ставки.
nikitin43 31 марта 2018 | 00:27
patrik04: добьётся путен что русских действительно будут третировать .
solonko 31 марта 2018 | 00:32
patrik04: Совсем не трудно - приятно. И чем это она опасная? Атомную бомбу, наверное, на Лондон сбросите?
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:42
solonko:
А ты, Табаки, здесь при чём? Англичане гадят русским, шакалов пока не звали..
solonko 31 марта 2018 | 00:56
ltvjrhfn1: Украина сегодня у вас целое судно арестовала, считай конфисковала. :)
Любопытно, а кто же вы тогда после этого?
donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 01:12
patrik04: У англичан прекрасно развита креативность)) Don't worry your little head))
captain_ 31 марта 2018 | 00:11
Вот вы русские смеётесь, что Тулеев перечислил пострадавшим 5 тысяч руб., а вот Пуйло из своей зарплаты в 715 тысяч, не перечислил вообще нифуя...
eternity88 31 марта 2018 | 00:23
lacosta1969: да-да, сейчас вас Путя выстроит в колонну и пойдете с языками наперевес крушить ворота британского посольства.
rabin_tagor 31 марта 2018 | 00:24
lacosta1969:
"Отсель грозить мы будем шведу". (с)
Достал и погрозил.
navsegda 31 марта 2018 | 00:29
lacosta1969: ой как страшно , опять покажете мультики про супермегаядерную торпеду ?
sbk 31 марта 2018 | 00:40
lacosta1969: Какой закон нарушен-то?
lacosta1969 31 марта 2018 | 00:47
sbk: Бриты Скрипалей траванули а наш самолёт обыскивают.
keldn 31 марта 2018 | 00:55
lacosta1969: Да чего там. Скрипаль сам себя траванул, вместе с дочерью, лишь бы назло Родине провокацию устроить.
keldn 31 марта 2018 | 00:53
lacosta1969: Ну да, доиграются, ты лишишься загранпаспорта либо интернета, либо обоих сразу. Но это ерунда, главное чтобы Воронеж уцелел,
donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 01:09
lacosta1969: Вот ща смешно было)) БоНбу сбросишь))? Ой боюсь, боюсь)))
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 00:07
Такое впечатление, что во время досмотра обнаружили и конфисковали кокс, предназначенный для этой мидовской трольчихи.
Иначе с чего бы ей так неистовствовать?
jetsam 31 марта 2018 | 00:14
mikhail_spb_: да не трогайте Машу :)
поставьте в ряд Песков, Маша. и кто противнее? кто врет тупее? на ком мини будет как на корове?
то-то.
свою должность она, таки, лучше писькова (на мой взгляд) отрабатывает. и часов альфонских не носит, на крайняк...
davi__koloradov 31 марта 2018 | 00:08
Чего визжит старуха Захарова? С путиноидами еще вежливо обошлись, учитывая, с какой путинской мразью пришлось иметь дело. Британцам за вредность доплачивать нужно.
jetsam 31 марта 2018 | 00:10
@Подобные действия не соответствуют мировой практики, — добавили в «Аэрофлоте». @
как-то, давно по тв (причем, гос) - было маленькое дело, как менты подкидывали в задний карман наркоту и получали звездочки на погоны....
так что "не соответствуют мировой практики" это не к саксам...
leomosk16 31 марта 2018 | 00:11
Совсем козлы и провокаторы из Англии распустились, выеживаться, как мухи на стекле....((((
А,, вот, интересно, а сколько же российских либеральных фашистов по этому поводу, радуясь, раком встанут и какой говнофейк (в рамках редакционной политики) Эхо как бы Москвы запустит за умеренную плату...
metlag 31 марта 2018 | 00:33
leomosk16: Раком тебя поставили и выдрали за милую душу и не извиняясь. Терпи, дружок. А что ты можешь. репутация такая у тебя, что тебя всякий может раком поставить. Опущенный ты.
guerrilleros 31 марта 2018 | 00:13
Чё скулим ? И чё поцриоты забыли в Лондоне ? Если до усрач -ки хочется куда-то полететь, рейс Москва — Анадырь к вашим услугам. И шмонать не будут. Гуляй себе по пляжу Берингова моря. От СССРа отвыкли что-ли , ну дык привыкайте заново. Разбаловались тут при демократах . Лондоны -х...ёлдоны , езжайте в Тынду БАМ достраивать. Будем бороться с мировым капитализмом.
nikitin43 31 марта 2018 | 00:20
guerrilleros: интересно что ссср отгораживался от остального мира , теперь наоборот - мир отгораживается от расеи.
guerrilleros 31 марта 2018 | 00:35
nikitin43: Закономерно . В СССР хоть и лепили народу , дескать каждой кухарке дадим порулить , но всё таки никто бы не додумался дать порулить , не вполне вменяемому завклубу ,которого даже с гэбни попёрли :)
fedor_v_glaz 31 марта 2018 | 00:38
guerrilleros: мечтаю, когда столыпинским вагоном поедут милоновы-шойги-путены-мизулины-сечены-матвиенки и прочие мразоты в колымские лесотундры, на мороз из вагона на голый снег - и утепляйтесь трупами, ешьте их - в общем ,всё как у Солженицына, Архипелаг Гулаг.
guerrilleros 31 марта 2018 | 00:51
fedor_v_glaz: Да ,я бы тоже с удовольствием посмотрел ,как они удобряют тундру , но что мне подсказывает ,что в худшем случае ,они просто отсюда свалят ,да и то после "лебединого озера".
norgemann 31 марта 2018 | 00:23
Героин или кокс видать провозили. Обычно для этого самолеты правительства россии используют, а тут видать подходящего рейса в Лондон не было, пришлось Аэрофлот задействовать.
akrayzler 31 марта 2018 | 00:49
norgemann: Вот умельцы! Во время перелета, вновь, кокс на ржаную муку подменили. Наверное англичанка гадит? Только где такую муку достали?
nata1 31 марта 2018 | 00:29
Беззаконие и провокации продолжаются(((( Скрипаля сами же и отравили((((( закрыть небо, на фиг((( пусть в облет летают((((
solonko 31 марта 2018 | 00:42
nata1: А прикинь, если весь Запад и его союзники закроют небо для России? Вот уж у кого тогда будут странные и замысловатые маршруты, так это у самолетов Аэрофлота...
nata1 31 марта 2018 | 01:04
solonko:Это еще надо посмотреть, кто больше проиграет(((( Не переживай, Запад и их союзники умеют считать бабосы....ну, а через Хохляндию они точно не полетят....
solonko 31 марта 2018 | 01:12
nata1: Понаблюдай на flightradar24 - Россия даже здесь не пуп Земли.
nestor199 31 марта 2018 | 01:21
solonko: Вы не поняли. Закройте небо - Путин вам спасибо скажет.
Дошло?
nestor199 31 марта 2018 | 01:19
solonko: Закроют? И чё?
solonko 31 марта 2018 | 01:20
nestor199: Ниче.
golfinder 31 марта 2018 | 01:23
Колонизаторы долбанные. Привыкли нагибать страны,а тут им несгибаемая Россия попалась и вся демократия,права человека, тут же накрылись медным тазом. Ничего не ссыте , странам в которых Англия сгубила сотни тысяч жизней окажем поддержку в оружии. Т.е выберим излюбленный метод американцев и англичан- " Загребать жар чужими руками." Да и Аргентине надо помочь вернуть острова.
solonko 31 марта 2018 | 01:38
golfinder: Гонконгу или Новой Зеландии оружием помогать собрались? И что-то я сильно сомневаюсь, что "Адмирал Кузнецов" аж до Фолклендских островов дочургыхает - дров не хватит.