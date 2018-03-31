Z Архив новостей новости
5 39 6 2567
00:01, 31 марта 2018

Великобритания подтвердила факт досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона

В Форин-офисе телерадиокомпании Би-би-си сообщили, что этим занималась таможенная служба. С чем был связан досмотр, в министерстве уточнять не стали.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Москва считает досмотр британскими властями лайнера «Аэрофлота» провокацией.

В свою очередь компания «Аэрофлот» подтвердила, что британская таможня в пятницу вечером провела досмотр воздушного судна. Представитель перевозчика сказал агентству РИА Новости, что не было никаких оснований, не были названы цели и причины. Членов экипажа заставили покинуть самолёт. На борту остался только командир воздушного судна, который был изолирован в кабине. Подобные действия не соответствуют мировой практике, — добавили в «Аэрофлоте».
Отмечу, после некоторой задержки, самолёт вылетел в Москву.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

lacosta1969 31 марта 2018 | 00:07

Твари англосакские доиграются...

nikitin43 31 марта 2018 | 00:08

lacosta1969: больше Ленд-лиза расеи не будет и помгол не станет посылать еду в россию.

patrik04 31 марта 2018 | 00:08

Великобритания подтвердила факт досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона...

Трудно наверное быть в авангарде русофобской травли, нужно постоянно что-нибудь придумывать, в этой опасной игре на повышение ставки.

nikitin43 31 марта 2018 | 00:27

patrik04: добьётся путен что русских действительно будут третировать .

solonko 31 марта 2018 | 00:32

patrik04: Совсем не трудно - приятно. И чем это она опасная? Атомную бомбу, наверное, на Лондон сбросите?

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 00:42

solonko:
А ты, Табаки, здесь при чём? Англичане гадят русским, шакалов пока не звали..

solonko 31 марта 2018 | 00:56

ltvjrhfn1: Украина сегодня у вас целое судно арестовала, считай конфисковала. :)
Любопытно, а кто же вы тогда после этого?

donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 01:12

patrik04: У англичан прекрасно развита креативность)) Don't worry your little head))

captain_ 31 марта 2018 | 00:11

Вот вы русские смеётесь, что Тулеев перечислил пострадавшим 5 тысяч руб., а вот Пуйло из своей зарплаты в 715 тысяч, не перечислил вообще нифуя...

eternity88 31 марта 2018 | 00:23

lacosta1969: да-да, сейчас вас Путя выстроит в колонну и пойдете с языками наперевес крушить ворота британского посольства.

rabin_tagor 31 марта 2018 | 00:24

lacosta1969:
"Отсель грозить мы будем шведу". (с)
Достал и погрозил.

navsegda 31 марта 2018 | 00:29

lacosta1969: ой как страшно , опять покажете мультики про супермегаядерную торпеду ?

sbk 31 марта 2018 | 00:40

lacosta1969: Какой закон нарушен-то?

lacosta1969 31 марта 2018 | 00:47

sbk: Бриты Скрипалей траванули а наш самолёт обыскивают.

keldn 31 марта 2018 | 00:55

lacosta1969: Да чего там. Скрипаль сам себя траванул, вместе с дочерью, лишь бы назло Родине провокацию устроить.

keldn 31 марта 2018 | 00:53

lacosta1969: Ну да, доиграются, ты лишишься загранпаспорта либо интернета, либо обоих сразу. Но это ерунда, главное чтобы Воронеж уцелел,

donnarosadalvadores 31 марта 2018 | 01:09

lacosta1969: Вот ща смешно было)) БоНбу сбросишь))? Ой боюсь, боюсь)))

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 00:07


Такое впечатление, что во время досмотра обнаружили и конфисковали кокс, предназначенный для этой мидовской трольчихи.
Иначе с чего бы ей так неистовствовать?

jetsam 31 марта 2018 | 00:14

mikhail_spb_: да не трогайте Машу :)
поставьте в ряд Песков, Маша. и кто противнее? кто врет тупее? на ком мини будет как на корове?
то-то.
свою должность она, таки, лучше писькова (на мой взгляд) отрабатывает. и часов альфонских не носит, на крайняк...

davi__koloradov 31 марта 2018 | 00:08

Чего визжит старуха Захарова? С путиноидами еще вежливо обошлись, учитывая, с какой путинской мразью пришлось иметь дело. Британцам за вредность доплачивать нужно.

jetsam 31 марта 2018 | 00:10

@Подобные действия не соответствуют мировой практики, — добавили в «Аэрофлоте». @
как-то, давно по тв (причем, гос) - было маленькое дело, как менты подкидывали в задний карман наркоту и получали звездочки на погоны....

так что "не соответствуют мировой практики" это не к саксам...

leomosk16 31 марта 2018 | 00:11

Совсем козлы и провокаторы из Англии распустились, выеживаться, как мухи на стекле....((((

А,, вот, интересно, а сколько же российских либеральных фашистов по этому поводу, радуясь, раком встанут и какой говнофейк (в рамках редакционной политики) Эхо как бы Москвы запустит за умеренную плату...

metlag 31 марта 2018 | 00:33

leomosk16: Раком тебя поставили и выдрали за милую душу и не извиняясь. Терпи, дружок. А что ты можешь. репутация такая у тебя, что тебя всякий может раком поставить. Опущенный ты.

guerrilleros 31 марта 2018 | 00:13

Чё скулим ? И чё поцриоты забыли в Лондоне ? Если до усрач -ки хочется куда-то полететь, рейс Москва — Анадырь к вашим услугам. И шмонать не будут. Гуляй себе по пляжу Берингова моря. От СССРа отвыкли что-ли , ну дык привыкайте заново. Разбаловались тут при демократах . Лондоны -х...ёлдоны , езжайте в Тынду БАМ достраивать. Будем бороться с мировым капитализмом.

nikitin43 31 марта 2018 | 00:20

guerrilleros: интересно что ссср отгораживался от остального мира , теперь наоборот - мир отгораживается от расеи.

guerrilleros 31 марта 2018 | 00:35

nikitin43: Закономерно . В СССР хоть и лепили народу , дескать каждой кухарке дадим порулить , но всё таки никто бы не додумался дать порулить , не вполне вменяемому завклубу ,которого даже с гэбни попёрли :)

fedor_v_glaz 31 марта 2018 | 00:38

guerrilleros: мечтаю, когда столыпинским вагоном поедут милоновы-шойги-путены-мизулины-сечены-матвиенки и прочие мразоты в колымские лесотундры, на мороз из вагона на голый снег - и утепляйтесь трупами, ешьте их - в общем ,всё как у Солженицына, Архипелаг Гулаг.

guerrilleros 31 марта 2018 | 00:51

fedor_v_glaz: Да ,я бы тоже с удовольствием посмотрел ,как они удобряют тундру , но что мне подсказывает ,что в худшем случае ,они просто отсюда свалят ,да и то после "лебединого озера".

(комментарий скрыт)

norgemann 31 марта 2018 | 00:23

Героин или кокс видать провозили. Обычно для этого самолеты правительства россии используют, а тут видать подходящего рейса в Лондон не было, пришлось Аэрофлот задействовать.

akrayzler 31 марта 2018 | 00:49

norgemann: Вот умельцы! Во время перелета, вновь, кокс на ржаную муку подменили. Наверное англичанка гадит? Только где такую муку достали?

nata1 31 марта 2018 | 00:29

Беззаконие и провокации продолжаются(((( Скрипаля сами же и отравили((((( закрыть небо, на фиг((( пусть в облет летают((((

solonko 31 марта 2018 | 00:42

nata1: А прикинь, если весь Запад и его союзники закроют небо для России? Вот уж у кого тогда будут странные и замысловатые маршруты, так это у самолетов Аэрофлота...

nata1 31 марта 2018 | 01:04

solonko:Это еще надо посмотреть, кто больше проиграет(((( Не переживай, Запад и их союзники умеют считать бабосы....ну, а через Хохляндию они точно не полетят....

solonko 31 марта 2018 | 01:12

nata1: Понаблюдай на flightradar24 - Россия даже здесь не пуп Земли.

nestor199 31 марта 2018 | 01:21

solonko: Вы не поняли. Закройте небо - Путин вам спасибо скажет.
Дошло?

nestor199 31 марта 2018 | 01:19

solonko: Закроют? И чё?

solonko 31 марта 2018 | 01:20

nestor199: Ниче.

golfinder 31 марта 2018 | 01:23

Колонизаторы долбанные. Привыкли нагибать страны,а тут им несгибаемая Россия попалась и вся демократия,права человека, тут же накрылись медным тазом. Ничего не ссыте , странам в которых Англия сгубила сотни тысяч жизней окажем поддержку в оружии. Т.е выберим излюбленный метод американцев и англичан- " Загребать жар чужими руками." Да и Аргентине надо помочь вернуть острова.

solonko 31 марта 2018 | 01:38

golfinder: Гонконгу или Новой Зеландии оружием помогать собрались? И что-то я сильно сомневаюсь, что "Адмирал Кузнецов" аж до Фолклендских островов дочургыхает - дров не хватит.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 427 6 5628 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 6994 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 175 6 11002 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 258 6 21148 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Новости

Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота» В «Аэрофлоте» подтвердили информацию об инциденте…

5 64 6 6014
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20919 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 117 6 11115 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8201 29.03
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15489 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22752 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6845 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Новости

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы в Лондон По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба…

5 53 6 6207
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19813 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14402 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент В Дмитровском районе Подмосковья активисты перекрыли дорогу ведущую к  мусорному полигону Непейно…

5 41 6 5033
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12102 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной Речь идет о тех, чье физическое состояние улучшилось и кто выразил желание служить…

5 25 6 105693
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 117 6 179556 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 171 6 52474 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 100 6 630806 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 477 6 487391 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831089
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379108

Сегодня в эфире