Олега Анофриева сегодня похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье
Народного артиста России Олега Анофриева сегодня похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Перед этим в Центральной больнице управделами президента прошла церемония прощания.
Актёр и певец Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет, он долго болел. Артист сыграл в кино более 60 ролей. Он снялся в таких фильмах как «Алые паруса», «Девушка с гитарой», «Человек с бульвара Капуцинов», голос Олега Анофриева звучит в известных мультфильмах, среди которых «Бременские музыканты».
Комментарии4
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vlastimil_popogrebski 30 марта 2018 | 23:34
Лучшие уходят. Табаков теперь Анофриев. Остаётся россиянинам хлебать полной ложкой второсортную мерзоту по всем каналам. RIP
nestor199 30 марта 2018 | 23:50
vlastimil_popogrebski: Лучшие/худшие? А кто это определил? Свои лучшие работы и Табаков и Анофриев сделали во времена СССР.
sergej17 30 марта 2018 | 23:56
Вечная память Артисту! Соболезнования родным и близким.
nestor199 31 марта 2018 | 00:00
sergej17: "Есть только миг ........"