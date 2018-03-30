Народного артиста России Олега Анофриева сегодня похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Перед этим в Центральной больнице управделами президента прошла церемония прощания.

Актёр и певец Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет, он долго болел. Артист сыграл в кино более 60 ролей. Он снялся в таких фильмах как «Алые паруса», «Девушка с гитарой», «Человек с бульвара Капуцинов», голос Олега Анофриева звучит в известных мультфильмах, среди которых «Бременские музыканты».