Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества Владимира и Натальи Потаниных
Общая сумма компенсации, на которую претендовала бывшая жена бизнесмена, составляет около 1 трлн руб. Экс-супруга предпринимателя ссылалась на допущенные московскими судами многочисленные нарушения при рассмотрении ее исков о разделе прав на «Норильский никель», «Полюс Золото» и «КМ-инвест». Иски были отклонены, в частности по мотиву пропуска срока давности. Верховный суд с этим согласился, сообщает газета «Коммерсантъ».
Комментарии5
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brocer 30 марта 2018 | 23:07
У чиновников и жены как они сами, проститутки. Надеяться найти ту что полюбит как они есть? На блядях все и заканчивается.
polsan 30 марта 2018 | 23:38
1000000000000 рублей или примерно 14 миллиардов евро могут заработать только выдающиеся личности! ))
cereo 30 марта 2018 | 23:42
polsan: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tks 30 марта 2018 | 23:55
Карманные судки...
boooben 31 марта 2018 | 00:00
Иски отклонены по причине сроков давности.
Вот незадача! Забыла просто в суд подать, забегалась. Поэтому осталась без триллиона. Ну ничего, у нее их еще много, одним больше, одним меньше - пофиг.