Верховный суд отказался пересматривать дело о разделе имущества Владимира и Натальи Потаниных

Общая сумма компенсации, на которую претендовала бывшая жена бизнесмена, составляет около 1 трлн руб. Экс-супруга предпринимателя ссылалась на допущенные московскими судами многочисленные нарушения при рассмотрении ее исков о разделе прав на «Норильский никель», «Полюс Золото» и «КМ-инвест». Иски были отклонены, в частности по мотиву пропуска срока давности. Верховный суд с этим согласился, сообщает газета «Коммерсантъ».