Вдову террориста из Орландо признали непричастной к нападению на гей-клуб, в результате которого погибли 49 человек
Такое решение принял суд. Обвинение утверждало, что Нур Салман знала, что муж интересуется террористической организацией «Исламское государство» (группировка запрещена на территории России), помогала ему планировать атаку, а затем давала ложные показания ФБР. В какой-то момент Нур Салман дала признательные показания. Адвокатам удалось доказать, что тогда женщина оговорила себя, поскольку устала от длительных допросов и боялась потерять малолетнего сына.
Муж Салман Омар Матин открыл огонь в гей-клубе летом 2016 года и был убит во время перестрелки с полицией.
Комментарии2
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kottigr1 30 марта 2018 | 23:08
Хорошо, что Жириновский настоящий патриот и не шастает по заграницам.. Российский пипл не пережил бы такую потерю...
brocer 30 марта 2018 | 23:38
А еще говорят что в РФ судьи свиньи продажные. Судьи похоже априори свиньи от рождения.