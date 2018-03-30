Вдову террориста из Орландо признали непричастной к нападению на гей-клуб, в результате которого погибли 49 человек

Такое решение принял суд. Обвинение утверждало, что Нур Салман знала, что муж интересуется террористической организацией «Исламское государство» (группировка запрещена на территории России), помогала ему планировать атаку, а затем давала ложные показания ФБР. В какой-то момент Нур Салман дала признательные показания. Адвокатам удалось доказать, что тогда женщина оговорила себя, поскольку устала от длительных допросов и боялась потерять малолетнего сына.

Муж Салман Омар Матин открыл огонь в гей-клубе летом 2016 года и был убит во время перестрелки с полицией.