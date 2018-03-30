Потушен пожар в подмосковной психиатрической больнице, которая загорелась второй раз за месяц
По предварительным данным, пострадавших нет. На время работы пожарных пациентов и персонал – почти 300 человек – эвакуировали. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Что стало причиной, пока неизвестно. В конце февраля в этой же больнице в Ногинске произошёл пожар из-за короткого замыкания в подсобном помещении, отмечает агентство «Интерфакс».
Комментарии5
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vis_a_vis 30 марта 2018 | 23:22
Шиза...
hysteria 30 марта 2018 | 23:25
Звонок в психушку:
— Посмотрите пожалуйста, есть кто-нибудь в восемнадцатой палате?
— Нет, никого нет, а что?
— Ага, значит мне все таки удалось сбежать!!!.
cmapoccma 30 марта 2018 | 23:32
которая загорелась второй раз за месяц\\\
Никак сжечь не могут.
brocer 30 марта 2018 | 23:42
cmapoccma: Ремонт не на что сделать было. А советское не горит.
palmcoast_____ 31 марта 2018 | 00:00
cmapoccma:
Б б будутт пп поджигать, п пп пока не сгоит.