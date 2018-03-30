Потушен пожар в подмосковной психиатрической больнице, которая загорелась второй раз за месяц

По предварительным данным, пострадавших нет. На время работы пожарных пациентов и персонал – почти 300 человек – эвакуировали. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Что стало причиной, пока неизвестно. В конце февраля в этой же больнице в Ногинске произошёл пожар из-за короткого замыкания в подсобном помещении, отмечает агентство «Интерфакс».