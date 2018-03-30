Украинский суд арестовал российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в Азовском море
Об этом сообщает РБК. Детали неизвестны.
Украинские пограничники задержали «Норд» для проверки несколько дней назад. Они выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму. На борту находились десять россиян. На них составили протоколы, обвинили в нарушении правил въезда на оккупированную территорию и выезда с неё.
Крымское управление ФСБ завело в отношении украинских пограничников, задержавших «Норд», уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.
Комментарии15
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kottigr1 30 марта 2018 | 23:06
Нарушителей госграницы везде жестко карают...
nanaryfive 30 марта 2018 | 23:15
kottigr1: Каклы как на другой планете живут, потом будут - а нас то за шо?
brocer 30 марта 2018 | 23:26
nanaryfive: Да они все правильно делают. РФ надо с них пример брать на самом деле.
etofeasko 30 марта 2018 | 23:45
kottigr1:
обидно за хохляцких "заробтчан" когда их вернут на свидомую родину готовится к земле вместе с семьями, которым они высылали деньги, заработанные в стране "агрессоре".
navsegda 30 марта 2018 | 23:10
Что-то никто не испужался путинских мультиков , совсем
vadim_vv 30 марта 2018 | 23:33
navsegda: до "Маши и медведя" его мультикам ещё очень далеко!
metlag 30 марта 2018 | 23:46
navsegda: два они гады еще и все имущество Газпрома в Украине арестовали и конфисковали.
А СК молчит и дел не заводит.
Кто в СК работает? Агенты СБУ?
estamp 30 марта 2018 | 23:18
Мне чисто любопытно. Внаукраине кто-то хоть на шаг вперед считает?
Ведь щависимость Украины от России в части судоходства по Азовскому морю даже не в разы, на порядки выше.
brocer 30 марта 2018 | 23:29
estamp: Если Крым спиздили, то все равно границы соблюдать нужно.
С РФ никто серьезно считаться и не будет в будущем, после этого.
Приготовьтесь, и не удивляйтесь.
max3446 30 марта 2018 | 23:23
Страна 404 (некогда Украина), не только террористическая страна, но стала и страной пиратства. Похитили судно в нейтральных водах, уму не постижимо!
daowood 30 марта 2018 | 23:47
max3446: Страна 404 (некогда Украина)
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Дурик, официально страна 404 это Говняшка, уже во всем мире это знают. ))
Лови пруф: https://echo.msk.ru/blog/day_photo/2151264-echo/
metlag 30 марта 2018 | 23:49
max3446: Кто тебе пиридурку сказал про "нейтральные воды"?
Ты где это вычитал?
vadim_vv 30 марта 2018 | 23:28
Всё таки придётся "Газпрому" всё выплатить "Нафтогазу" по полной!
И ещё сверху!
Жаль,что для олигархов,опять "разменной монетой" стали простые рыбаки!!!
salut__521 30 марта 2018 | 23:40
Что ещё за такое "крымское управление ФСБ"?.. Не, оккупационное гестапо!
murad_manapov 30 марта 2018 | 23:41
теперь украинским спецслужбам надо завести уголовное дело на крымское управление фсбза, после чего на эти спецслужбы заведут уголовное дело уже в москве и так далее, и так далее...