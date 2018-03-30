Украинский суд арестовал российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в Азовском море

Об этом сообщает РБК. Детали неизвестны.

Украинские пограничники задержали «Норд» для проверки несколько дней назад. Они выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму. На борту находились десять россиян. На них составили протоколы, обвинили в нарушении правил въезда на оккупированную территорию и выезда с неё.

Крымское управление ФСБ завело в отношении украинских пограничников, задержавших «Норд», уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.