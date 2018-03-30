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23:00, 30 марта 2018

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы в Лондон

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего регулярным рейсом из Москвы в Лондон. Об этом сообщает Би-би-си. По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба. С какой целью – не уточняется.

МИД России ранее заявил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин устроили досмотр после того, как самолёт покинули пассажиры. При этом, как утверждают в министерстве, от экипажа требовали, чтобы он также, на время проверки, покинул борт. Пилоты отказались это сделать, бортпроводники подчинились требованиям. В компании «Аэрофлот» заявили, что выражают недоумение действиями британской полиции. В Скотленд-Ярде сообщили, что полиция не имеет к этому отношения.

После некоторой задержки и подготовки воздушного судна лайнер вылетел обратно в Москву.

Комментарии

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kottigr1 30 марта 2018 | 23:04

Снова кто-то в российском самолете пол-тонны аргентинской муки обронил ?

nitsahon 30 марта 2018 | 23:08

kottigr1: регулярными рейсами "аргентинскую муку " возить? они не сумасшедшие...

patrik04 30 марта 2018 | 23:10

По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба. С какой целью – не уточняется...

Это травля. Дешёвая бесцельная травля, лишь бы нагадить.

haldey 30 марта 2018 | 23:14

patrik04: А с каких пор они таможенные правила изменили в одностороннем порядке? Британия пробивает очередное дно неуважения международных норм и правил? УЖОССС!!! Ваше величество, Вашу корону того, в грязь втаптывают)))

arye_11 30 марта 2018 | 23:21

haldey:
Международные нормы Британия уважает.
А к России стала относится именно так, как она, Россия, сегодня заслуживает.
Со скотами по скотски.
Станете джентльменами, будут и с вами по джентльменски.

etofeasko 30 марта 2018 | 23:24

arye_11:
как ты быстро еврей переобулся.
А может немцы во время холокоста не так уж и ошибались, когда к твоим предкам как биомусору относились?

arye_11 30 марта 2018 | 23:30

etofeasko:
Что значит "переобулся"?
Если ты найдешь мне хотя бы одно подтверждение, что я ранее хоть в чем-то проявил к тебе уважение, то я съем свою шляпу.
Но не найдешь, потому что не было этого.
И учти - биомусор это ты. Вот и не удивляйся отношению к вам в Британии. как к биомусору.
Эту репутацию вы зарабатывали долго, но сейчас она крепко работает на вас.

kit07_12 30 марта 2018 | 23:34

arye_11: //И учти - биомусор это ты. Вот и не удивляйся отношению к вам в Британии. как к биомусору.
Эту репутацию вы зарабатывали долго, но сейчас она крепко работает на вас.//


И учти, еврей - биомусор это ты. Вот и не удивляйся отношению к вам в Германии. как к биомусору.
Эту репутацию вы зарабатывали долго - тысячи лет, но сейчас она крепко работает на вас (Герман Геринг на открытии концлагеря Освенцим)

arye_11 30 марта 2018 | 23:36

kit07_12:
Герман Геринг на открытии концлагеря Освенцим выступая перед батальоном лагерных охранников из числа русских военнопленных.

kit07_12 30 марта 2018 | 23:44

arye_11: //Герман Геринг на открытии концлагеря Освенцим выступая перед батальоном лагерных охранников из числа русских военнопленных. //

Скорее украинских. Этих-то там куда больше было. В Бабьем Яру например. Но разве ж ты, жидобандера, вякнешь шо-нить против бандер, которые твоих предков утилизировали?)))

etofeasko 30 марта 2018 | 23:36

arye_11:
раскудахтался неполноценный.
всегда знал что из евреев вырастают идейные фашисты, перехватили знамя у своих мучителей?
достаточно взглянуть на корреспондентов эха москвы.

grigol331 30 марта 2018 | 23:55

etofeasko: А может немцы во время холокоста не так уж и ошибались, когда к твоим предкам как биомусору относились?
_____
К твоим предкам они относились не намного лучше, а вот к тебе и сейчас так относится власть, за которую ты тут свою жопу рвёшь, только пока еще к практическим действиям не приступила.

vsveter 30 марта 2018 | 23:54

arye_11: Ну уж вы то откуда знаете, что такое джентльмен. Вас ведь даже к скоту отнести нельзя. Разве что опарыш.

gordy 30 марта 2018 | 23:21

"....от экипажа требовали, чтобы он также, на время проверки, покинул борт...."

Ничего не подбросили?

mymymy 30 марта 2018 | 23:47

patrik04: Британцы явно искали в самолете Новичок, которым "отравили" Скрипалей.
Ну ведь Телеграф написал же, что Новичок привезли на самолете, значит, надо искать.

grigol331 30 марта 2018 | 23:48

patrik04: Дешёвая бесцельная травля, лишь бы нагадить
_________
Так заслужили же, фули теперь целками прикидываться.
Травля - да, дешевая - как посмотреть, бесцельная - отнюдь. Цель очевидна - запуск в действие табакерки или шарфика, тут уже дело вкуса.

kit07_12 30 марта 2018 | 23:50

grigol331: //Цель очевидна - запуск в действие табакерки или шарфика, тут уже дело вкуса. //

Шарфика - это которым они БАБа удавили, засобиравшегося в Россию?

Шо ж ты так своих британских хозяев палишь, хомячила. Даже не стесняясь)))

etofeasko 30 марта 2018 | 23:08


И первое место в номинации "Чучело которому лишь бы ляпнуть" получает kottigr1

А по сути: При этом, как утверждают в министерстве, от экипажа требовали, чтобы он также, на время проверки, покинул борт. Пилоты отказались это сделать
Надо было вообще по русски послать на тот самый орган, благодаря которому у терезы мэй рот кривой.

kottigr1 30 марта 2018 | 23:12

etofeasko: от экипажа требовали, чтобы он также, на время проверки, покинул борт. Пилоты отказались это сделать
----------------------------------------------------------------------
Неужели пилоты яйца Фаберже высиживали ?.. Ловко провели английских таможенников !

grashupfer 30 марта 2018 | 23:33

kottigr1: Не, они чё-то бытовое явно спёрли... Ну, по старой библейской схеме - как Лия, Иаковская жена, которая в процессе бегства из отчего дома, приделала ноги к отцовским богам-безделушкам, погрузила их на верблюдА, взгромоздилась на них, и, когда папаня их догнал и устроил обыск, отказалась слезать.
... До сих пор не понимаю - нафига ей упёрлись эти фигурки....
Впрочем, отважные пилоты тоже скорей всего скрали чё-то тоже нафиг никому не нужное)

haldey 30 марта 2018 | 23:19

etofeasko: А теперь пусть молятся, что бы по прилету в Москву там ничего наши не нашли))) Тупые бриты)))

aleko_1 Александр Королев 30 марта 2018 | 23:39

kottigr1: кокаин был хорошо спрятан!

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 23:06


Очевидно, искали кокс, новичок или полоний - типичное содержимое российских самолётов.

etofeasko 30 марта 2018 | 23:10

mikhail_spb_:
Так нашли или нет?
Расскажи хоть, как там было

jetsam 30 марта 2018 | 23:27

etofeasko: не нашли, конечно. кокс и полоний - только в президентском пуле возят. под дип.статусом. а тут, 100%, банальная наличка. немного неотмытая. посылка детям (к стипендии).

davi__koloradov 30 марта 2018 | 23:09

Чаво так завизжали, свинки запутинские? Ну осмотрели самолет, и что? Или вы там кокс везли? Ваабче, пора привыкнуть, что путиноидов сношают все и везде. Просто расслабьтесь и принимайте.

etofeasko 30 марта 2018 | 23:19

davi__koloradov:
город
Украина, Київ

Срань господняя, ты чего забыла на радио, которое принадлежит Газпрому и чего не на мове пишешь?

kit07_12 30 марта 2018 | 23:37

davi__koloradov: //Просто расслабьтесь и принимайте. //

Скоро ты примешь, каклячий выродок. Проведем ЧМ-2018, и как раз под ваши каклячи "вибори" примешь, с проглотом. Мажь лыжи салом, до польской границы бежать придется.

enerom 30 марта 2018 | 23:49

kit07_12: до хера футболист, чтоль?

murad_manapov 30 марта 2018 | 23:15

ща росгвардия начнет шмонать британские пассажирские самолеты на предмет финансирования оппозиции

kit07_12 30 марта 2018 | 23:56

murad_manapov: Налом щас никто никого не финансирует. Шмонать надо к примеру яндекс-кошелек А.Нального. А там равными долями через равные промежутки времени из-за бугра.

Не, ну есть конечно, перечисления и от школоты, пожертвовавших школьными завтраками, но это так, мелочь. Сисяну на испанский курорт.

zhrv 30 марта 2018 | 23:16

Не иначе как ожидается срочная доставка для общения "обеспокоенных нарушениями прав Юлии Скрипаль официальных лиц"?

neyexo 30 марта 2018 | 23:19

Там нет таможенной службы. Ведомство называется HM Revenue & Customs - "Доходы и таможня ее величества"

snaker 30 марта 2018 | 23:24

А че портянки завоняли? Таможня она на то и таможня что бы досматривать. Особенно борт прибывший из развивающейся, встающей с колен страны. Вы же сами портянки тут кипятком писаете, когда наша доблестная полиция без объявления причин наведывается с обысками в квартиры, офисы. Вы уж определитесь.

j_partizan 30 марта 2018 | 23:25

Британский терроризм.

patajhara 30 марта 2018 | 23:40

j_partizan: Это на них так весна действует.

j_partizan 30 марта 2018 | 23:54

patajhara:
Хулиганы наглеют только до тех пор, пока не получат ощутимый отпор.
Это касается всех хулиганов.

budweiser23 30 марта 2018 | 23:27

При СССР борт самолёта являлся территорией государства принадлежности борта, при Путене на Дальнем Востоке хозяйничают китайцы, а борт самолёта перестал быть суверенным ..., так президент сильный или ссыкун, проср@вший страну?

kit07_12 30 марта 2018 | 23:41

budweiser23: //а борт самолёта перестал быть суверенным ..., так президент сильный или ссыкун, проср@вший страну? //

Ты прав. Надо будет досмотреть английскую королеву. Так, при случае. А начать можно с английского посла. Если, как ты пишешь, для бритов борт самолета перестал быть суверенным, то территория английской дипмиссии наверное тоже?

enerom 30 марта 2018 | 23:54

kit07_12: клован, английские буковки знаешь? регистрацию борта асилишь? где ты там RA узрел?

sbk 31 марта 2018 | 00:01

kit07_12: Досмотри королеву, конечно.
Кто против-то? Потом расскажешь. И про посла тоже, с которого начнешь.

sbk 30 марта 2018 | 23:39

Репутация - вопрос серьезный.
Если из британского посольства кокс будут регулярно возить, то их самолеты тоже начнут проверять.
Без обид.

heklya 30 марта 2018 | 23:48

Да не тот самолёт досматривали ! Кокс на других самолётах возят !!

vsveter 30 марта 2018 | 23:57

Ну и Россия досмотрит. Свиньям свинство прощать нельзя.

sbk 30 марта 2018 | 23:59

vsveter: Свой же самолет? Обратно прилетевший?
Сколько угодно.

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