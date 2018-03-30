Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы в Лондон

Foreign Office подтвердил факт досмотра самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего регулярным рейсом из Москвы в Лондон. Об этом сообщает Би-би-си. По информации министерства, досмотр проводила таможенная служба. С какой целью – не уточняется.

МИД России ранее заявил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин устроили досмотр после того, как самолёт покинули пассажиры. При этом, как утверждают в министерстве, от экипажа требовали, чтобы он также, на время проверки, покинул борт. Пилоты отказались это сделать, бортпроводники подчинились требованиям. В компании «Аэрофлот» заявили, что выражают недоумение действиями британской полиции. В Скотленд-Ярде сообщили, что полиция не имеет к этому отношения.

После некоторой задержки и подготовки воздушного судна лайнер вылетел обратно в Москву.