Полиция Мексики обнаружила около 140 нелегальных мигрантов в фуре, направлявшейся в США

Полицейские решили проверить грузовик на обочине, из которого доносились крики и мольбы о помощи.

Как сообщает агентство Рейтер, к тому моменту люди провели в кузове сутки при температуре около 40 градусов, без воды и еды. В машине обнаружили мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Свальвадора, Никарагуа. Среди них около 50 детей. Несовершеннолетним, которые направлялись в США в одиночку, власти Мексики пообещал предоставить статус беженцев. Остальных собираются депортировать на родину.