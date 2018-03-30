Полиция Мексики обнаружила около 140 нелегальных мигрантов в фуре, направлявшейся в США
Полицейские решили проверить грузовик на обочине, из которого доносились крики и мольбы о помощи.
Как сообщает агентство Рейтер, к тому моменту люди провели в кузове сутки при температуре около 40 градусов, без воды и еды. В машине обнаружили мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Свальвадора, Никарагуа. Среди них около 50 детей. Несовершеннолетним, которые направлялись в США в одиночку, власти Мексики пообещал предоставить статус беженцев. Остальных собираются депортировать на родину.
Комментарии7
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nikchimzwet886 30 марта 2018 | 22:37
Всё, срочно в знак протеста высылаем по 140 мексиканских и американских дипломатов.
brocer 30 марта 2018 | 22:41
nikchimzwet886: Меня могут осудить, но нужно было этот грузовик сжечь. Вместе с теми кто там был.
А мексиканских дипломатов потом расстрелять.
ara_1 30 марта 2018 | 22:46
brocer: Можно поинтересоваться, как вы пришли к такому заключению?
brocer 30 марта 2018 | 22:50
ara_1: Думаю что земля перенаселена, и люди сами себя уничтожат скоро.
Есть вариант, но он вам не понравится точно. Как и то что написал раньше.
fresh_breeze 30 марта 2018 | 23:31
brocer:
"Меня могут осудить, но нужно было этот грузовик сжечь. Вместе с теми кто там был. "
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А по мне, надо было их накормить, напоить, дать помыться и отоспаться, после чего заправить полный бак и указать, где лучше всего переходить к гринго. ))
ЗЫ:
Вот Мексика... смотри как помогает соседу, оттяпавшему у неё когда-то такую огромную территорию. Учись, Украина!
brocer 30 марта 2018 | 23:35
fresh_breeze: А что вы сказать то хотели?
ara_1 30 марта 2018 | 22:49
Так обамыши, ведь, вместе с путенышами, кстати, рассказывают нам как страшно жить в этой Америке! Там негров линчуют, там Президент- расист, там пол-страны - "отбросы", этого президента избравшие, там Система Юстиции- насквозь расистская... Ужос!