Рейс «Аэрофлота», задержанный из-за досмотра в аэропорту Лондона, вылетел в Москву
Об этом со ссылкой на специализированный портал, отслеживающий передвижения самолётов Flightradar, сообщает агентство ТАСС.
Этим вечером российский МИД сообщил, что на борт лайнера, который готовился принять пассажиров рейса Лондон – Москва в аэропорту Хитроу поднялись сотрудники британской полиции и таможни, они заявили о необходимости досмотреть самолёт, не объяснив при этом причины и цели. По версии министерства, от экипажа требовали покинуть самолёт. Российский МИД назвал это провокацией. Английская полиция сообщила, что не имеет отношения к обыску.
Комментарии25
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splin2 30 марта 2018 | 22:36
Ну вот, а Маша боялась, то арестуют.
etofeasko 30 марта 2018 | 22:39
Следующее заявление МИД РФ к терезе-тряпочке мэй видимо будет: да ты не уймешься, ведьма!
arye_11 30 марта 2018 | 22:40
etofeasko:
Ты, свинорылый
oo0oo 30 марта 2018 | 22:40
Зеркально досмотреть в Москве самолет "Бритиш эйруэйз", предварительно положив экипаж мордой вниз на летном поле)
old44 30 марта 2018 | 23:18
oo0oo: "Зеркально досмотреть в Москве самолет" и желательно шувалова или абрамовича
arye_11 30 марта 2018 | 22:42
arye_11:
...не возмущайся, тем. как к к вам начали относиться в мире, а радуйся тому, что вас вообще еще пускают куда-то.
etofeasko 30 марта 2018 | 22:49
arye_11:
arye_11:
...не возмущайся, тем. как к к вам начали относиться в мире, а радуйся тому, что вас вообще еще пускают куда-то.
псина, ты пьяненькая что ли? сам к себе обращаешься
gordy 30 марта 2018 | 22:52
"...сотрудники британской полиции и таможни, они заявили о необходимости досмотреть самолёт, не объяснив при этом причины и цели."
Разодетые индийские мигранты предлагали провести уборку салона?
arye_11 30 марта 2018 | 22:54
etofeasko:
Не-а.
Просто случайно нажал на кнопку "Ответить", сорвалось и пришлось дописывать комментарий.
З.Ы.
Насчет "свинорылого" вопросов, значит, не возникло?
Я рад неожиданно проявившемуся между нами взаимопониманию и консенсусу. Приятный сюрприз.
metslag 30 марта 2018 | 23:00
etofeasko: дак, прав он. Скоро по предъфЯвлении аспорта с двуглавой курицей сразу будут давть в морду.
А потом объяснять, что спутали.
etofeasko 30 марта 2018 | 22:43
arye_11:
пейсатый "обрез" аруэ, негадуэ?
arye_11 30 марта 2018 | 22:45
etofeasko:
"Негадуэ" - категория как--то больше человеческая.
На тебя я просто-напросто плюю.
lion64___3 30 марта 2018 | 23:00
arye_11: странно видеть, как свиное ухо называет кого-то свинорылым
efilika 30 марта 2018 | 22:52
splin2: мид задолбал. Когда и кто их утихомирит?
gruzin12 30 марта 2018 | 22:40
Демократия млять называется! У нас за такое уже весь запад с Лёшкой Завральным гудел про беспредел, а тут млять демократия!
metslag 30 марта 2018 | 23:03
gruzin12: имеют право и ставят раком. Когда хотят. Потому как гадить в лифте не надо. тем более в самолете.
А что можешь ты?* Только жалко повизгивать, когда тебя воспитуЮт.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 22:45
Чушь какая-то. Как мог командир корабля без оснований и наших дипломатов кого-то пустить на борт?? Тряпка.. Его задача была время протянуть и наших дождаться, а его в кабине заперли
metslag 30 марта 2018 | 23:14
abuvgrobu: Препятствование законной деятельности представителей власти чревато. Тюрьм это тюрьма, хоть и британская.
Дипломаты не выполняют охранные функции в Аэрофлоте.
Это обычный хозяйствующий субъект. ПАО "Аэрофлот"
Запретят летать в Европу на хрен и будет этот самый хрен сосать.
estamp 30 марта 2018 | 22:46
Тхе-тхе... да... бриты уже не те. Уровень детского сада. Плюнуть и убежать.
jetsam 30 марта 2018 | 22:46
@Об этом со ссылкой на специализированный портал, отслеживающий передвижения самолётов Flightradar, сообщает агентство ТАСС. @
т.е. наши супер-пупер радары раннего оповещения, наведения, наблюдения не видят? посольство и представительство авиакомпании в порту не в курсах? приходится ссылаться на любителей?
охренеть. держава. ядрена-макарона.
теперь понятно, как рутениевые спутники инопланетян падают около сверхсекретного "маяк", а му в курсах, только через три месяца и то, по наводке французов...
ядрена-макарона.
brocer 30 марта 2018 | 23:01
jetsam: То что оборонные радары видит в инет не выкладывают. Хватит тупить.
estamp 30 марта 2018 | 23:07
brocer: Хватит тупить.
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Не надо требовать от хомячка невозможного.
jetsam 30 марта 2018 | 23:15
brocer: читать неа ? или только знакомые буковки в методичке?
brocer 30 марта 2018 | 23:21
jetsam: Да все прочитал. Хватит тупить короче.
Потому про вас и говорят что хомяки тупые. Ну реально тупые, Или это ваша задача по работе?
Хорошо работаете. ))
murad_manapov 30 марта 2018 | 23:28
чумаданы долетели?