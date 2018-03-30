Рейс «Аэрофлота», задержанный из-за досмотра в аэропорту Лондона, вылетел в Москву

Об этом со ссылкой на специализированный портал, отслеживающий передвижения самолётов Flightradar, сообщает агентство ТАСС.

Этим вечером российский МИД сообщил, что на борт лайнера, который готовился принять пассажиров рейса Лондон – Москва в аэропорту Хитроу поднялись сотрудники британской полиции и таможни, они заявили о необходимости досмотреть самолёт, не объяснив при этом причины и цели. По версии министерства, от экипажа требовали покинуть самолёт. Российский МИД назвал это провокацией. Английская полиция сообщила, что не имеет отношения к обыску.