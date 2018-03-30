В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью, — заявили арендаторы ТЦ. В интервью изданию «Белл» они рассказали, что два года назад увеличилось количество павильонов. В результате выросла нагрузка на электросеть. Осенью прошлого года произошло аварийное отключение электричество, из-за которого «Зимняя вишня» не работала два дня. Кроме того, один из бывших арендаторов рассказал, что в торговом центре часто газ свет, отключались компьютеры, а в одном из магазинов било током от стен и оборудования. Эксперт, мнение которого приводит «Белл», говорит, что подобные неисправности могут свидетельствовать о пробое силового кабеля.

Напомним, сегодня источники в МЧС заявили, что пожар начался между 3-м и 4-м этажами, где проходил силовой кабель.