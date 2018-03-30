В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью, — заявили арендаторы ТЦ. В интервью изданию «Белл» они рассказали, что два года назад увеличилось количество павильонов. В результате выросла нагрузка на электросеть. Осенью прошлого года произошло аварийное отключение электричество, из-за которого «Зимняя вишня» не работала два дня. Кроме того, один из бывших арендаторов рассказал, что в торговом центре часто газ свет, отключались компьютеры, а в одном из магазинов било током от стен и оборудования. Эксперт, мнение которого приводит «Белл», говорит, что подобные неисправности могут свидетельствовать о пробое силового кабеля.
Напомним, сегодня источники в МЧС заявили, что пожар начался между 3-м и 4-м этажами, где проходил силовой кабель.
Комментарии7
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maximodiss 30 марта 2018 | 22:36
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
brocer 30 марта 2018 | 22:44
maximodiss: Какую правду вы хотите знать? Просто интересно.
Президенту РФ? Вы серьёзно?
patrik04 30 марта 2018 | 22:49
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью...
Это ничего не меняет, потому что причина пожара неважна, даже если бы в "Зимней вишне" была бриллиантовая проводка, торговый центр могли случайно или преднамеренно поджечь, поэтому тут другие виновники - горючие отделочные материалы, закрытые двери, отсутствующие пожарная сигнализация, пожарные лестницы, огнетушители, ПК - пожарные краны со шлангами и брандспойтами на каждом этаже.
brocer 30 марта 2018 | 22:56
patrik04: Совсем потерялся? Я не у тебя спросил.
gordy 30 марта 2018 | 23:02
"На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой.
В умилении сердечном прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Этот идол золотой
Волю не6а презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой.
В угожденье Богу злата,
Край на край встаёт войной.
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата,
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал." (С) И. В. Гёте
bja_1950 30 марта 2018 | 22:41
Еще бы чуточку грамотешки автору....
jetsam 30 марта 2018 | 22:56
млять "были проблемы с электросетью"
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москва. дома стоит упс. умный - ведет лог перебоев, монитор напряжения, температуры - в том числе повышенного напряжения - обычно AVR включается при повышении. постоянно более 230в.
в прошлом году более 900 переключений авр, в этом уже более 500...
на даче наоборот - просадки до 160в и меньше.
так что перебои в сети - да они везде. всегда.