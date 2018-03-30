В подмосковном Ногинске произошёл пожар в психоневрологической больнице
Более 280 пациентов и персонал эвакуировали в соседнее здание, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. По предварительным данным, загорелась комната в одном из корпусов. Огонь распространился на 40 квадратных метров, открытое пламя удалось оперативно сбить, сообщает агентство РИА «Новости». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Огонь потушен.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 22:35
Интересно, останется ли хоть что-нибудь не горевшее к концу очередного срока нацдилера?
maximodiss 30 марта 2018 | 22:38
mikhail_spb_: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
danko1 30 марта 2018 | 22:49
maximodiss: И ни один путинский дворец из 3-х десятков, которые в сотни миллиардов долларов бюджету обошлись, не сгорел.
А на людей этому гопнику наплевать.
hysteria 30 марта 2018 | 22:56
danko1: Москвич приехал в Лондон, нанял гида, ходит, знакомится с архитектурой. Вскоре ему надоедает:
- Послушай, приятель, почему у вас здесь все такое мелкое? Вот это здание, например, у нас в Москве было бы раз в десять больше...
- Само собой, сэр. Это психбольница..
efilika 30 марта 2018 | 22:55
mikhail_spb_: а мне хочется надеяться, что господь скостит ему этот срок.
bozk 30 марта 2018 | 22:37
Вишня, вишня, зимняя вишня
gruzin12 30 марта 2018 | 22:51
bozk: Что в жопе косточка вишнёвая застряла? Возьми вантус и вытолкни её оттуда, а если не помогает то ломом.
bozk 30 марта 2018 | 23:00
gruzin12: какой у вас богатый жизненный опыт
hysteria 30 марта 2018 | 23:09
bozk: gruzin12
30 марта 2018 | 19:41
Не выдерживает задница у казнокрада, ... нечего не поделаешь возрастное, но нечего разработается и со временем будет обслуживать по 30 или 40 сокамерников.
3 7
hysteria
30 марта 2018 | 19:43
gruzin12:Делишься личным опытом ?
4 7
gruzin12
30 марта 2018 | 20:10
hysteria: Да я таких как ты по 30-40 ставил კიბო и გავიდაl მთელი ვადით.===
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Он у нас жопных дел дока.
Профи. кароче.жопашник.хе-хе!
gruzin12 30 марта 2018 | 22:46
Надеюсь Шендерович с Ганапольским не пострадали! А то придётся Венедиктову одному вести передачу: - итоги за неделю из жизни Е. Киселёва из психушки ООО "ЭМ".
mardian 30 марта 2018 | 22:48
Страна превращается а Ад!
zhrv 30 марта 2018 | 22:57
Ох, надо закрывать интернет, и последние "не сильно зависимые" СМИ...