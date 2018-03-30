В подмосковном Ногинске произошёл пожар в психоневрологической больнице

Более 280 пациентов и персонал эвакуировали в соседнее здание, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. По предварительным данным, загорелась комната в одном из корпусов. Огонь распространился на 40 квадратных метров, открытое пламя удалось оперативно сбить, сообщает агентство РИА «Новости». Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Огонь потушен.