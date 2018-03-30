Жители Волоколамска заявляют, что в городе так и не организовали централизованную раздачу средств защиты
Жители Волоколамска, страдающие от выбросов на мусорном полигоне Ядрово, заявляют, что в городе так и не организовали централизованную раздачу средств защиты. Они также говорят, что обсуждение проблемы загрязнением воздуха с сотрудниками Минздрава и МЧС не приносит никаких результатов. Сестный активист Сергей Жуков в интервью «Эху» рассказал, что чиновники ссылаются на бумаги и утверждают, что угрозы здоровью горожан нет.
Между тем, количество городов и поселков, жители которых протестуют из-за мусорных полигонов, в Подмосковье растет. Сегодня в Дмитровском районе активисты перекрыли дорогу к свалке «Непейно», требуя прекратить заполнять ее отходами.
Комментарии11
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uhovostro 30 марта 2018 | 22:11
Денег нет... Вы держитесь там...
antiboh 30 марта 2018 | 22:14
uhovostro: чиновники ссылаются на бумаги и утверждают, что угрозы здоровью горожан нет.\\
В немецких бумагах концлагеря выглядели словно санатории
meister_luvin 30 марта 2018 | 22:17
antiboh:
Тут все заняты тем, как бы англичан посильнее ужучить, а эти всё о своей свалке. Мешают великой геополитике заботой о собственных детях. Просто раздражают нашу высокодуховную власть
kottigr1 30 марта 2018 | 22:16
uhovostro: Какие средства защиты ? Если жители Волоколамска не понимают, что из них власть делает дураков и играет ими в "слоников", то готов снова рассказать им старый анекдот..
Где-то в дальнем гарнизоне..
- Папа, я хочу слоника.
- Слоники спят, сынок.
- Хочу слоника!
- Да спят они, зачем будить?
- Хочу-у-у-у слоника-а-а-а-а!!!
- Рота, подьем! Газы!!!
grishakras 30 марта 2018 | 22:11
Ну ничегоне могут троечники .
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 22:11
Они реально хотят в противогазах ходить?
ugiazov 30 марта 2018 | 22:15
dobro_vam_v_dom: Нет! Они хотят помойкой дышать.
kottigr1 30 марта 2018 | 22:18
dobro_vam_v_dom: Похоже, что противогазов им мало и они требуют ещё и ОЗК... Пока не получат, спать не лягут..
stas_russkiy 30 марта 2018 | 22:15
Лето 2018. Подмосковье...
https://youtu.be/x9mLm0aRo_c?t=1h32m59s
ded64 30 марта 2018 | 22:15
Медленное вымирание.....
brocer 30 марта 2018 | 22:18
Могу ток одно сказать. Сидите тихо крысы. Вы сами пришли и выбрали. Так что дышите тем что есть.