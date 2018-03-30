Жители Волоколамска заявляют, что в городе так и не организовали централизованную раздачу средств защиты

Жители Волоколамска, страдающие от выбросов на мусорном полигоне Ядрово, заявляют, что в городе так и не организовали централизованную раздачу средств защиты. Они также говорят, что обсуждение проблемы загрязнением воздуха с сотрудниками Минздрава и МЧС не приносит никаких результатов. Сестный активист Сергей Жуков в интервью «Эху» рассказал, что чиновники ссылаются на бумаги и утверждают, что угрозы здоровью горожан нет.

Между тем, количество городов и поселков, жители которых протестуют из-за мусорных полигонов, в Подмосковье растет. Сегодня в Дмитровском районе активисты перекрыли дорогу к свалке «Непейно», требуя прекратить заполнять ее отходами.