Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому после жалобы адвоката сократили количество сокамерников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что с Малобродским в восьмиместной камере остались семь человек из 12, теперь у каждого есть свое спальное место. Кроме того, во ФСИН направлена просьба предоставить Малобродскому необходимую ему медицинскую помощь.

Действия силовиков в отношении Малобродского – это попытка выбить из него определённые показания, сказал в эфире «Эха» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Алексей Малобродский является одним из фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных денег.