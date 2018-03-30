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Эксклюзив Эха 22:04, 30 марта 2018

Алексею Малобродскому после жалобы адвоката сократили количество сокамерников

Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому после жалобы адвоката сократили количество сокамерников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что с Малобродским в восьмиместной камере остались семь человек из 12, теперь у каждого есть свое спальное место. Кроме того, во ФСИН направлена просьба предоставить Малобродскому необходимую ему медицинскую помощь.

Действия силовиков в отношении Малобродского – это попытка выбить из него определённые показания, сказал в эфире «Эха» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Алексей Малобродский является одним из фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных денег.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 22:09

Из-за таких уродов, расхищающий госбюджет, у нас в больницах люди в коридорах лежат...

brocer 30 марта 2018 | 22:13

dobro_vam_v_dom: Нельзя так про президента у которого 78%.

patrik04 30 марта 2018 | 22:26

Алексею Малобродскому после жалобы адвоката сократили количество сокамерников...

Наверное расстреляли несчастных, чтобы они не мешали спать этому этническому мафиози Алексею Малобродскому, одному из мелких боссов московской театральной мафии. Вбейте в поисковике "московская театральная мафия".

kobylamay_sosetutrampa 30 марта 2018 | 22:16

Теперь каждый оставшийся сокамерник будет дрючить Алёшку в полтора раза чаще.

mppv 30 марта 2018 | 22:19

Дак и каково им сейчас?
В угоду этому Малобродскому они там сейчас вовсе в 4 яруса, а он ... Разлёгся за двоих!!!

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