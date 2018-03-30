В подмосковном Ногинске горит психбольница, пациентов эвакуируют
В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница, пациентов эвакуируют, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС. «Пожар произошел в больнице на улице 8 Марта в Ногинске, персонал и пациентов эвакуируют», — сказал собеседник агентства. В главке сообщили, что наибольшее задымление наблюдается на третьем этаже 4-этажного здания. «Пожарные выявили очаг, проводится тушение», — сказали в главке. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
В настоящее время из корпуса, где произошел пожар, все пациенты и персонал эвакуированы и перемещены в соседний корпус.
Комментарии10
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brocer 30 марта 2018 | 22:11
Хорошо что старенькая больница. Больные не успеют надышаться творением китайских мастеров. Хоть и психи, но все равно люди ведь. Повезло им. Это хорошо.
hastings 30 марта 2018 | 22:32
brocer: у нас тоже такое было, но мы политику не стали примешивать!
irinaapril 30 марта 2018 | 22:13
Россия в огне, в прямом и переносном смысле.
brocer 30 марта 2018 | 22:31
irinaapril: Она всегда горела судя по статистике. Просто обострили на этом внимание. Кстати.. уже недели две не угорала семья многодетная. А ведь так обычно было раньше.. смерть семьи в которой больше четверых детей. Вы не заметили?
monik_7 30 марта 2018 | 22:13
Да вся страна - горящая психушка
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 22:14
То то я смотрю ,сегодня демшизы и хомяков как то в разы больше чем в обычный день в комментах висят ,посбегали болезные под шумок пожара !)
putin_itogy 30 марта 2018 | 22:14
Проголосовали,
и сгорели..
jetsam 30 марта 2018 | 22:18
@В главке сообщили, что наибольшее задымление наблюдается на третьем этаже 4-этажного здания.@
просто заговор, честное слово. там (3) медом, что ли, намазано???
mardian 30 марта 2018 | 22:27
Вся страна Зимняя Вишня,а мы в ней контактный зоопарк.
viktorova 30 марта 2018 | 22:33
Исходя из событий последних дней, могло бы звучать:
«На Охотном ряду, дом 1 горит психбольница. Пациентов эвакуируют.»
Прости меня господи.