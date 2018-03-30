В подмосковном Ногинске горит психбольница, пациентов эвакуируют

В подмосковном Ногинске загорелась психиатрическая больница, пациентов эвакуируют, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС. «Пожар произошел в больнице на улице 8 Марта в Ногинске, персонал и пациентов эвакуируют», — сказал собеседник агентства. В главке сообщили, что наибольшее задымление наблюдается на третьем этаже 4-этажного здания. «Пожарные выявили очаг, проводится тушение», — сказали в главке. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время из корпуса, где произошел пожар, все пациенты и персонал эвакуированы и перемещены в соседний корпус.