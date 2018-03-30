Российские спецслужбы, по некоторым данным, располагают целым списком перебежчиков, подлежащих убийству
В нём 8 фамилий, — утверждает бывший сотрудник КГБ, бежавший на Запад.
О существовании перечня людей, которых российские спецслужбы намерены устранить, агентству Bloomberg на условиях анонимности рассказал экс-майор КГБ, который служил ещё в Советской Латвии. В публикации он фигурирует как Борис Карпичков, однако авторы указывают, что имя это вымышленное. Впоследствии сотрудник советской спецслужбы бежал с секретными документами и стал работать на американскую разведку. Сейчас бывший агент утверждает, что Россия составила некий список из восьми человек, подлежащих устранению. В этом документе, по словам перебежчика, фигурирует и его имя. О том, что все обстоит именно таким образом, собеседнику Bloomberg по телефону рассказал его друг из российской спецслужбы. Экс-майор сначала не поверил предостережению, однако после отравления Сергея Скрипаля и его дочери изменил свое мнение. Бывший агент утверждает, что живет в постоянном страхе: он установил вокруг своего дома в Великобритании систему видеонаблюдения и спит теперь только четыре часа в сутки.
Кроме Сергея Скрипаля в «списке на устранение», по данным собеседника Bloomberg, фигурирует основатель инвестфонда Hermitage Capital Билл Браудер.
Комментарии20
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 22:05
СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
doorin 30 марта 2018 | 22:08
Bloomberg узнал, кого собираются убить российские
спецслужбы после отравления Скрипалей в Солсбери.
Точный список будущих апрельских жертв :
Ходорковский, Каспаров и бывший глава МИД РФ
Козырев, который уже давно сбежал из России и
проживает в USA.
Bloomberg точно знает из кругов высокопоставленных источников,
что после этих неизбежных жестоких убийств у русских отберут все
государственные и частные деньги русских компаний, которые
находятся в USA и ЕС. А также начнется охота по конфискации
у русских всех денег, акций, облигаций и т.п. по всему миру
во всех странах без исключений.
\ Bloomberg \
patrik04 30 марта 2018 | 22:19
Российские спецслужбы, по некоторым данным, располагают целым списком перебежчиков, подлежащих убийству...
И что, это плохо? Если вы скажете что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь и вы станете девятым в этом списке.
kit07_12 30 марта 2018 | 22:26
patrik04: Думаю, шо если его кто и убьет, то это сделают те, к кому он перебежал.
Ну а сам факт, шо предатель дрыщет от страха так, шо спать по ночам не может - так это хорошо, мне это нравится.
Хомячкам не нравится - тоже понятно почему. Они ж на себя примеряют, пятая колонна ведь)))
patrik04 30 марта 2018 | 22:29
kit07_12:
Да если даже наши убьют - не хрена было бегать туда-сюда, от одной разведки к другой. Сотни, несколько сотен людей подвергаются реальной смертельной опасности, когда "скрипали" передают списки с данными нелегалов.
soldat777 30 марта 2018 | 22:30
doorin: Родченков и пара ходоков из Мордовии, тоже попадают под раздачу.
jetsam 30 марта 2018 | 22:06
якунин-младший в списке есть?
а пехтин?
leomosk16 30 марта 2018 | 22:07
Ну как же нравится (типа бизнес и ничего личного)Эху как бы Москвы тиражировать самые подлые, лживые, грязные антироссийские говнофейки от "неназванных источников"....(((
Редакционная политика, однако....(((((
Тьфу, мерзость ка-акая....((((
jetsam 30 марта 2018 | 22:10
leomosk16: действительно!
срочно начать рассказывать только правду и начать с ряспятого мальчика и с героя россии диспетчера карлоса.
minerr 30 марта 2018 | 22:21
jetsam: и начать с ряспятого мальчика
-----------
Пожалуйста - "Во время ареста командиров батальона "Торнадо" у них изъяли телефоны и нашли видео изнасилований. В частности, на одном из них зафиксирован младенец. Об этом сказала народный депутат Украины от партии "Народный Фронт" Татьяна Чорновол в эфире телеканала "112 Украина"."
kit07_12 30 марта 2018 | 22:32
minerr: А вот еще - причем об этом сообщила каклячья же прокуратура:
"Украинские военнослужащие застрелили двух женщин в селе Луганское Донецкой области, заподозрив их в "причастности к сепаратизму".
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"Установлено, что 15 июня военнослужащие проникли в дом, где проживали женщины, и расстреляли их из автомата. Они подозревали женщин в сепаратизме", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, убитые - мать 77 лет и дочь 45 лет.
Прокуратура уже задержала виновных. Ими оказались рядовые военнослужащие вооруженных сил Украины 23 и 25 лет, которые признали свою вину."
Вот таки они, Херои Усраины.
kit07_12 30 марта 2018 | 22:24
jetsam: // и с героя россии диспетчера карлоса. //
Хорошо, шо вспомнил. А где герой Украины летчик Волошин, не подскажешь? Ну тот самый, который по каклячим словам, в тот день, когда сбили боинг, ваще не летал? А он самоубился....
alarich 30 марта 2018 | 22:08
Спать 4 часа или 8 часов... хм какая разница? Соберутся грохнуть так грохнут и бодрствующего. Чепуха какая-то..
varangian2011 30 марта 2018 | 22:21
alarich: Бессонница от страха, не слышали такого? )
peresvet73 30 марта 2018 | 22:14
Только на букву "Л":
- Ларина;
- Латынина...
spstank67 30 марта 2018 | 22:15
Омерта,-только одна причина покинуть мафию : смерть.
zik14 30 марта 2018 | 22:21
Забыли написать - "весьма вероятно")))
mppv 30 марта 2018 | 22:21
Бывший агент утверждает:
Там 8 раз его фамилия!!!
vsveter 30 марта 2018 | 22:30
Сотрудник ФСБ звонит с предупреждением предателю. Ничего умней выдумать не могли?
Эхо опустилось до бульварного уровня и до сих пор скрывает, кто именно готовит новости.
ПОЗОРНИКИ.
semper_fidelis 30 марта 2018 | 22:32
А я-то всё удивлялся, почему Лёха Навальный не едет в Лондон разоблачать с трибуны Палаты общин жуликов и воров, окопавшихся в Англии!