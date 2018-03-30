Российские спецслужбы, по некоторым данным, располагают целым списком перебежчиков, подлежащих убийству...

В нём 8 фамилий, — утверждает бывший сотрудник КГБ, бежавший на Запад.

О существовании перечня людей, которых российские спецслужбы намерены устранить, агентству Bloomberg на условиях анонимности рассказал экс-майор КГБ, который служил ещё в Советской Латвии. В публикации он фигурирует как Борис Карпичков, однако авторы указывают, что имя это вымышленное. Впоследствии сотрудник советской спецслужбы бежал с секретными документами и стал работать на американскую разведку. Сейчас бывший агент утверждает, что Россия составила некий список из восьми человек, подлежащих устранению. В этом документе, по словам перебежчика, фигурирует и его имя. О том, что все обстоит именно таким образом, собеседнику Bloomberg по телефону рассказал его друг из российской спецслужбы. Экс-майор сначала не поверил предостережению, однако после отравления Сергея Скрипаля и его дочери изменил свое мнение. Бывший агент утверждает, что живет в постоянном страхе: он установил вокруг своего дома в Великобритании систему видеонаблюдения и спит теперь только четыре часа в сутки.

Кроме Сергея Скрипаля в «списке на устранение», по данным собеседника Bloomberg, фигурирует основатель инвестфонда Hermitage Capital Билл Браудер.