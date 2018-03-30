В лондонском аэропорту «Хитроу» досмотрели российский самолёт
Официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова утверждает, что это без объяснения причин сделала британская полиция.
В МИДе подчеркнули, что считают действия британских властей провокацией.
К выяснению обстоятельств подключился Минтранс России. Об этом рассказала советник руководителя ведомства Жанна Терехова.
В компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолёт, заявили, что выражают недоумение действиями британской полиции. Представитель перевозчика сказал агентству РИА «Новости», что это не соответствует мировой практике. В авиакомпании также добавили, что «Аэрофлот» готов к сотрудничеству, если Лондон предоставит обоснования.
В Великобритании на эти сообщения пока отреагировал лишь Скотленд-Ярд. В полиции заявили, что не имеют отношения к досмотру российского самолёта.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 22:03
"Новичок" искали дебилы?
tomorrow_never_knows 30 марта 2018 | 22:07
dobro_vam_v_dom: Кокаин. Видишь как Подмашка возмущается! Может еще стишок родит? Про подсчет уже кокаина...
etofeasko 30 марта 2018 | 22:12
tomorrow_never_knows:
ты опять купил "свежие" шутки в магазине "все по 59 рублей"?
patrik04 30 марта 2018 | 22:13
В лондонском аэропорту «Хитроу» досмотрели российский самолёт...
В самолёте что-нибудь пропало или наоборот, что-нибудь появилось? После серии загадочных смертей российских граждан, я уже ничему не удивлюсь, даже если британские спецслужбы подложат бомбу в российский пассажирский самолёт.
gs1112 30 марта 2018 | 22:27
patrik04: Тебе вон вместо мозга, вату подложили, чтобы не удивлялся ничему.
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 22:14
dobro_vam_v_dom: // "Новичок" искали дебилы? //
У дебилов его как раз навалом.
И потому ищут его у дебилов.
orlov_a_v: // подкидывали новичок. //
Кто бы тебе уже извилину хоть одну подкинул, Ослов.
antiboh 30 марта 2018 | 22:19
Мария Захарова утверждает, что это без объяснения причин сделала британская полиция.//
А причины уже состоялись ...и не раз.
pro_hanov 30 марта 2018 | 22:22
antiboh: Британская полиция открестилась от обыска. Рискну предположить, что это были таможенники.
tvitov66 30 марта 2018 | 22:32
pro_hanov: это наследники ФСКН "муку" ищут, от того и захарову плющит
orlov_a_v 30 марта 2018 | 22:07
dobro_vam_v_dom: подкидывали новичок.
hysteria 30 марта 2018 | 22:20
orlov_a_v: Отвечаешь за свои слова ослов?
Безграмотное ты животное. Надо было в конце предложения вопросительный знак поставить, если не уверен. И слово "Новичок" с большой буквы, взять в кавычки.Да, что я тебе ослу объясняю?
Ты же настоящий Асёл.
navsegda 30 марта 2018 | 22:08
dobro_vam_v_dom: с репутацией РФ там может быть что угодно - кокаин , полоний ....
etofeasko 30 марта 2018 | 22:15
navsegda:
трупы мертвых шлюх из украины тоже могли вывозить.
Беспредельщики же!
s_talker002 30 марта 2018 | 22:23
etofeasko:
Очень грубо с Вашей стороны.
Приходилось бывать в Киеве, осталось масса впечатлений, особенно от общения с девушками. Максимум естества, при минимуме затрат.
Все очень достойно, только подоконники в подьездах были узковаты.
mamiluk 30 марта 2018 | 22:22
dobro_vam_v_dom: "Новичок" искали дебилы?
_______________________
нет,"культурный ты наш"-искали кокаин.
doorin 30 марта 2018 | 22:03
После наглейшего демарша русских, когда
они посмели выгнать огромное количество
лучших западных дипломатов из многих стран,
запад находится в шоке от наглости русских.
Но готов дать адекватный несимметричный ответ
русским:
Во всех странах, чьих послов так позорно выгнали
русские, приняли решение, что с 1 апреля все
русские БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, которые находятся
в западный странах, обязаны будут иметь
крупные нашивки или накейки на спине и груди
- " RU ".
Это сделано для того, чтобы предупредить
западных жителей, что перед ними русские,
которые могут в любую секунду отравить
окружающих боевым химическим оружием
"Новичок".
\ The Independent \
hysteria 30 марта 2018 | 22:08
doorin: Надеюсь мишени наклеивать не будут?
doorin 30 марта 2018 | 22:13
hysteria:
Надпись "RU" как раз и располагается в центре
концентричных окружностей, т.е. фактичести и
есть мишень.
Дизайн можно посмотреть на сайтах МИД
Великобритании, Германии, Франции, Болгарии
и т.п.
monik_7 30 марта 2018 | 22:11
doorin: русским никаких нашивок не надо. Там все морде написано
raffal 30 марта 2018 | 22:14
doorin:
И это сказал не The Independent, а пришёл, насрал мимо унитаза и размазал этот продукт по монитору, юзер по кличке doorin;)
А так как этот пропаГондон очень примитивен и все его подделки просто стёб, то Imho, он засланный казачок с целью дискредитации России, то есть...РУСОФОБ!;)
kitcat 30 марта 2018 | 22:08
Наркоконтроль? Российские дипломаты домой улетали, ну и ...мало ли.
grishakras 30 марта 2018 | 22:08
Там мог быть кокс. Репутация'с
peresvet73 30 марта 2018 | 22:11
Удивительно, что они вообще российские самолёты к себе ещё пускают, после всего.
natalia2108 30 марта 2018 | 22:22
МЗ:"Я маленькая лошадка..."
jblack2 30 марта 2018 | 22:30
Очень напоминает ситуацию, когда вертухаи врываются в камеру, выводят арестантов, а сами устраивают капитальный шмон.
Британия опускается ниже плинтуса...