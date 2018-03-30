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22:00, 30 марта 2018

В лондонском аэропорту «Хитроу» досмотрели российский самолёт

Официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова утверждает, что это без объяснения причин сделала британская полиция.

В МИДе подчеркнули, что считают действия британских властей провокацией.
К выяснению обстоятельств подключился Минтранс России. Об этом рассказала советник руководителя ведомства Жанна Терехова.

В компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолёт, заявили, что выражают недоумение действиями британской полиции. Представитель перевозчика сказал агентству РИА «Новости», что это не соответствует мировой практике. В авиакомпании также добавили, что «Аэрофлот» готов к сотрудничеству, если Лондон предоставит обоснования.

В Великобритании на эти сообщения пока отреагировал лишь Скотленд-Ярд. В полиции заявили, что не имеют отношения к досмотру российского самолёта.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 22:03

"Новичок" искали дебилы?

tomorrow_never_knows 30 марта 2018 | 22:07

dobro_vam_v_dom: Кокаин. Видишь как Подмашка возмущается! Может еще стишок родит? Про подсчет уже кокаина...

etofeasko 30 марта 2018 | 22:12

tomorrow_never_knows:
ты опять купил "свежие" шутки в магазине "все по 59 рублей"?

patrik04 30 марта 2018 | 22:13

В лондонском аэропорту «Хитроу» досмотрели российский самолёт...

В самолёте что-нибудь пропало или наоборот, что-нибудь появилось? После серии загадочных смертей российских граждан, я уже ничему не удивлюсь, даже если британские спецслужбы подложат бомбу в российский пассажирский самолёт.

gs1112 30 марта 2018 | 22:27

patrik04: Тебе вон вместо мозга, вату подложили, чтобы не удивлялся ничему.

honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 22:14

dobro_vam_v_dom: // "Новичок" искали дебилы? //
У дебилов его как раз навалом.
И потому ищут его у дебилов.

orlov_a_v: // подкидывали новичок. //
Кто бы тебе уже извилину хоть одну подкинул, Ослов.

antiboh 30 марта 2018 | 22:19

Мария Захарова утверждает, что это без объяснения причин сделала британская полиция.//
А причины уже состоялись ...и не раз.

pro_hanov 30 марта 2018 | 22:22

antiboh: Британская полиция открестилась от обыска. Рискну предположить, что это были таможенники.

tvitov66 30 марта 2018 | 22:32

pro_hanov: это наследники ФСКН "муку" ищут, от того и захарову плющит

orlov_a_v 30 марта 2018 | 22:07

dobro_vam_v_dom: подкидывали новичок.

hysteria 30 марта 2018 | 22:20

orlov_a_v: Отвечаешь за свои слова ослов?
Безграмотное ты животное. Надо было в конце предложения вопросительный знак поставить, если не уверен. И слово "Новичок" с большой буквы, взять в кавычки.Да, что я тебе ослу объясняю?
Ты же настоящий Асёл.

navsegda 30 марта 2018 | 22:08

dobro_vam_v_dom: с репутацией РФ там может быть что угодно - кокаин , полоний ....

etofeasko 30 марта 2018 | 22:15


navsegda:
трупы мертвых шлюх из украины тоже могли вывозить.
Беспредельщики же!

s_talker002 30 марта 2018 | 22:23

etofeasko:
Очень грубо с Вашей стороны.
Приходилось бывать в Киеве, осталось масса впечатлений, особенно от общения с девушками. Максимум естества, при минимуме затрат.
Все очень достойно, только подоконники в подьездах были узковаты.

mamiluk 30 марта 2018 | 22:22

dobro_vam_v_dom: "Новичок" искали дебилы?
_______________________
нет,"культурный ты наш"-искали кокаин.

doorin 30 марта 2018 | 22:03

После наглейшего демарша русских, когда
они посмели выгнать огромное количество
лучших западных дипломатов из многих стран,
запад находится в шоке от наглости русских.

Но готов дать адекватный несимметричный ответ
русским:

Во всех странах, чьих послов так позорно выгнали
русские, приняли решение, что с 1 апреля все
русские БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, которые находятся
в западный странах, обязаны будут иметь
крупные нашивки или накейки на спине и груди
- " RU ".

Это сделано для того, чтобы предупредить
западных жителей, что перед ними русские,
которые могут в любую секунду отравить
окружающих боевым химическим оружием
"Новичок".


\ The Independent \

hysteria 30 марта 2018 | 22:08

doorin: Надеюсь мишени наклеивать не будут?

doorin 30 марта 2018 | 22:13

hysteria:

Надпись "RU" как раз и располагается в центре
концентричных окружностей, т.е. фактичести и
есть мишень.
Дизайн можно посмотреть на сайтах МИД
Великобритании, Германии, Франции, Болгарии
и т.п.

monik_7 30 марта 2018 | 22:11

doorin: русским никаких нашивок не надо. Там все морде написано

raffal 30 марта 2018 | 22:14

doorin:
И это сказал не The Independent, а пришёл, насрал мимо унитаза и размазал этот продукт по монитору, юзер по кличке doorin;)
А так как этот пропаГондон очень примитивен и все его подделки просто стёб, то Imho, он засланный казачок с целью дискредитации России, то есть...РУСОФОБ!;)

kitcat 30 марта 2018 | 22:08

Наркоконтроль? Российские дипломаты домой улетали, ну и ...мало ли.

grishakras 30 марта 2018 | 22:08

Там мог быть кокс. Репутация'с

peresvet73 30 марта 2018 | 22:11

Удивительно, что они вообще российские самолёты к себе ещё пускают, после всего.

natalia2108 30 марта 2018 | 22:22

МЗ:"Я маленькая лошадка..."

jblack2 30 марта 2018 | 22:30

Очень напоминает ситуацию, когда вертухаи врываются в камеру, выводят арестантов, а сами устраивают капитальный шмон.
Британия опускается ниже плинтуса...

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