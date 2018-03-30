В лондонском аэропорту «Хитроу» досмотрели российский самолёт...

Официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова утверждает, что это без объяснения причин сделала британская полиция.

В МИДе подчеркнули, что считают действия британских властей провокацией.

К выяснению обстоятельств подключился Минтранс России. Об этом рассказала советник руководителя ведомства Жанна Терехова.

В компании «Аэрофлот», которой принадлежит самолёт, заявили, что выражают недоумение действиями британской полиции. Представитель перевозчика сказал агентству РИА «Новости», что это не соответствует мировой практике. В авиакомпании также добавили, что «Аэрофлот» готов к сотрудничеству, если Лондон предоставит обоснования.

В Великобритании на эти сообщения пока отреагировал лишь Скотленд-Ярд. В полиции заявили, что не имеют отношения к досмотру российского самолёта.