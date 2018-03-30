К акции против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга собираются присоединиться Собчак, Гудков, Волков

К акции против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга собираются присоединиться Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Леонид Волков. Кроме того, среди участников будут режиссеры Василий Сигарев и Алексей Федорченко. Об этом РБК рассказал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков подтвердили эту информацию. Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков уточнил, что планирует быть на мероприятии, по его словам, екатеринбургский штаб участвует в подготовке. Законопроект об отмене прямых выборов мэра подготовил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На этой неделе профильный комитет областного заксобрания поддержал инициативу. Митинг пройдёт 2 апреля.