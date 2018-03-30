К акции против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга собираются присоединиться Собчак, Гудков, Волков
К акции против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга собираются присоединиться Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, Леонид Волков. Кроме того, среди участников будут режиссеры Василий Сигарев и Алексей Федорченко. Об этом РБК рассказал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков подтвердили эту информацию. Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков уточнил, что планирует быть на мероприятии, по его словам, екатеринбургский штаб участвует в подготовке. Законопроект об отмене прямых выборов мэра подготовил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На этой неделе профильный комитет областного заксобрания поддержал инициативу. Митинг пройдёт 2 апреля.
Комментарии10
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sandro_007 30 марта 2018 | 21:38
А что Титов?
nnnmmm 30 марта 2018 | 21:39
А не погонит ли народ всю эту шушеру, как погнали Навального с митинга по реновации в Москве , а потом и с митинга в Волоколамске.
java_php 30 марта 2018 | 21:40
Жирик придет. Порядок наведет.
rus095 30 марта 2018 | 21:41
ну практически вся свора демшизы подала голос. Знаю лишь одно- что хорошо для этих нелюдей, то плохо для России.
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 21:41
Ну если яшин со своей бабкой не придет ,то акция не считается !)
max3446 30 марта 2018 | 21:44
короче все отбросы общества за выборы мэра, и все потому что мэром является оппозиционер, хоть и пустое место Ройзман. Какие же жалкие и унылые эти оппозиционеры, надеюсь ОМОН моего города как следует разберется с этой акцией протеста
max3446 30 марта 2018 | 21:48
Вы кстати знаете что у Волкова недвижимость в Люксембурге, поди снова будет деньги клянчить, ведь жилье то забугорное содержать надо, а он профессиональный бездельник безработный
aleksandr39 30 марта 2018 | 22:01
max3446: Не знал ,а вот что у Железняка три дочери живут в Швейцарии и Англии это всем известно .
brocer 30 марта 2018 | 21:53
Ну а зачем? Пусть Путин всех назначает. Все равно ведь посадят... не того кто нужен.
Еще и барана который на выборы пойдет не от власти, надо найти. А 100% что найдется самый тупой и жадный.
milenacotliar 30 марта 2018 | 22:11
Надо не только режиссёров а миллион людей чтобы вышел. Волков там имеет популярность кстати. Это хорошо. Но можно было бы напрячь поджилки и приехать просто всем кто только сможет. Чтобы не кончилось как у Немцова с Урлашовым. Они убивают, сажают на 12.5 лет строгача. Если идти на такие вещи, то солидно. И никого не гнушаться. От мусульман нос не воротить. Все люди – братья. Время тяжёлое. Когда уже в себя придёте?