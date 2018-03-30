Бывший участник боёв без правил Вячеслав Дацик обжаловал приговор. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает агентство ТАСС.

В середине марта суд в Петербурге приговорил Дацика к 3,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на публичный дом в 2016 году. Тогда, как выяснило следствие, Дацик выгнал работавших в публичном доме и их клиентов голыми на улицу и отвёл в полицию.