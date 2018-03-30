Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию. Об этом рассказал его адвокат Алексей Чернышов. Он добавил, что пока ему неизвестны подробности, — сообщает РБК.

Напомню, Соколова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистской организации.