Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию
Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию. Об этом рассказал его адвокат Алексей Чернышов. Он добавил, что пока ему неизвестны подробности, — сообщает РБК.
Напомню, Соколова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистской организации.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
laits 30 марта 2018 | 21:54
всех не посадите и правда о ваших преступлениях все рвно будет звучать
s_talker002 30 марта 2018 | 22:07
laits:
\всех не посадите../
Очень абстрактное понимание реалий......посадим всех.
Места лишения готовы к приему активистов, потом сочувствующих и т.д.
Сами говорили 37-й год возвращается........с Новым годом.
Списки составлены, руки у нас длинные (спросите у англичан).
Только бегство за пределы Отечества может спасти вас от неминуемой кары.
Аминь.
semper_fidelis 30 марта 2018 | 22:11
laits: Зачем - "всех"? Вот на следующей неделе, например, вас. А что будет ещё через неделю - вас вроде уже и касаться не будет.
alex_shvydky 30 марта 2018 | 22:24
semper_fidelis: А на следующей неделе вашу жену, чел без лица, через пару - ваших детей. Каким способом - вас не будет касаться. Вас лично через месяц, в компании вышеупомянутых граждан