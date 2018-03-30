На юго-западе Болгарии загорелись два вагона скорого пассажирского поезда
На юго-западе Болгарии загорелись два вагона скорого пассажирского поезда. Как сообщает агентство ТАСС, к месту происшествия направлены полиция и бригады скорой помощи. Сведений о пострадавших нет.
Комментарии2
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haldey 30 марта 2018 | 21:54
Варламов, бегом фоткай))) Это ж тока в мордоре пожары... А в центре Лондона сгорел дом со множеством жителей, это не считается... Варламов не зачекинился на пожаре...
aleksandr39 30 марта 2018 | 21:59
Ну все ,можно забыть про Кемерово ведь пожары происходят везде ," великий вождь " опять всех переиграл .