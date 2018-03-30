Полиция Лондона не имеет отношения к обыску в прилетевшем из Москвы самолёте «Аэрофлота», заявляют в Скотланд-Ярде

Такое сообщение появилось в Твиттере полиции. Ранее российский МИД сообщил, что на борт лайнера, который готовился принять пассажиров рейса Лондон – Москва в аэропорту Хитроу поднялись сотрудники британской полиции и таможни, они заявили о необходимости досмотреть самолёт и при этом не объяснили причины и цели. По версии министерства, от экипажа при этом требовали покинуть самолёт. Российский МИД назвал это провокацией.