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21:30, 30 марта 2018

Полиция Лондона не имеет отношения к обыску в прилетевшем из Москвы самолёте «Аэрофлота», заявляют в Скотланд-Ярде

Такое сообщение появилось в Твиттере полиции. Ранее российский МИД сообщил, что на борт лайнера, который готовился принять пассажиров рейса Лондон – Москва в аэропорту Хитроу поднялись сотрудники британской полиции и таможни, они заявили о необходимости досмотреть самолёт и при этом не объяснили причины и цели. По версии министерства, от экипажа при этом требовали покинуть самолёт. Российский МИД назвал это провокацией.

Комментарии

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malanoff 30 марта 2018 | 21:36

Это кто-то из наших потерял кокаин. Началась ломка.

sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 21:38

malanoff: Ваши это которые лошадь в канаве доедают ?

malanoff 30 марта 2018 | 21:41

sisyan_mudachina: Ну да , это у который на паспортах ворона с двумя головами.

etofeasko 30 марта 2018 | 21:45

malanoff:
Так в чем проблема?
Сдай этот ненавистный паспорт, получи например с трезубцем.
Или ты не готов еще торговать собой в борделях ЕС и мыть туалеты у поляков.

tvitov66 30 марта 2018 | 21:47

Обыск устроил украинский пранкер - инфа 146%

kottigr1 30 марта 2018 | 21:49

etofeasko: Или ты не готов еще торговать собой в борделях ЕС и мыть туалеты у поляков.
-----------------------------------------------------------------
Почему же путинские патриоты видят своё будущее лишь в этом.. ? На большее Вы не способны ?

etofeasko 30 марта 2018 | 21:55

kottigr1:
Почему же прокладки никак не выйдут из детсадовского возраста с шикарной отмазкой; Обзывайся на меня с переводом на себя!
Жалкое и убогое зрелище школоло - они же электорат навальнера.

kottigr1 30 марта 2018 | 21:58

etofeasko: Обычно человек меряет по себе и своим способностям.. Вот Вы почему-то сразу подумали лишь о "торговле собой и мытье туалета у поляков".. Получается, что это Ваш "потолок".. ?

hysteria 30 марта 2018 | 22:01

kottigr1: На раз ИХТАМНЕТ, то НАСТОЖЕНЕТ.

etofeasko 30 марта 2018 | 22:03

kottigr1:
Я меряю по саунам родного города Ростова-на-Дону, где 80% проституток составляют уроженки незалежной и свидомой украины.

kottigr1 30 марта 2018 | 22:07

etofeasko: Им так удобнее.. Вы бы у этих "уроженок незалежной и свидомой украины" паспорта бы проверили.. Удивились бы их тверской, вологодской и рязанской прописке.. Да и уверен, что без встреч с землячками не обошлось бы. РФ занимает лидирующие места в мире по экспорту проституток по всему миру.

kottigr1 30 марта 2018 | 22:10

etofeasko: Я меряю по саунам
-------------------------------------------------------------
Кстати... Кто большая проститутка.. Та которая получает деньги за секс или та которая за него платит ? Кто кого имеет ?

grigol331 30 марта 2018 | 22:22

etofeasko: Почему же прокладки никак не выйдут из детсадовского возраста с шикарной отмазкой; Обзывайся на меня с переводом на себя!
_____
Потому что у портянок, кроме собственного жизненного опыта - борделей и унитазов -, ни на что другое не хватает ни ума, ни фантазии.

brocer 30 марта 2018 | 21:58

kottigr1: Беда в том, что это видят все, а не только путинские. Видеть что то большее наверное способны только сами украинцы... которым просто не дали сделать революцию, а использовали как гандоны.

kottigr1 30 марта 2018 | 22:01

brocer: Все эти сказки доверчивым россиянам рассказывали про поляк, латышей, литовцев, эстонцев, теперь вот про украинцев рассказывают всё те же сказки.. А в жопе почему-то каждый раз оказывается только Россия.

brocer 30 марта 2018 | 22:28

kottigr1: Дело в ТВ пропаганде. Она есть в любой стране. К сожалению. Пока тут мы спорим и ругаемся, они (политики) зарабатывают.

В реальной же жизни нам не о чем спорить.

Есть ебанутые которые за деньги это делают, но не стоит обращать внимания.

snaker 30 марта 2018 | 21:52

etofeasko: Или ты не готов еще торговать собой в борделях ЕС и мыть туалеты у поляков.
Лучше мыть туалеты, чем вылизывать задницу ботексному. Но ты продолжай, повышение не загорами, скоро тебя допустят спереди к макаронине.

orlov_a_v 30 марта 2018 | 21:59

snaker: некоторым для мытья туалетов и вантуза не надо. язык удачно подвешен.)

snaker 30 марта 2018 | 22:07

orlov_a_v: язык удачно подвешен.)
Это я так понимаю про Захарову? Да ты тут всех сдашь скоро.

lion64___3 30 марта 2018 | 21:45

malanoff: У ваших на паспорте духоподъёмная картина под названием "Кабан покрыл свидомого"

sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 21:49

lion64___3: Ну вы ему польстили конечно . Усы ,лапы и хвост ,вот его документы!)

orlov_a_v 30 марта 2018 | 21:57

malanoff: пшеки?

hysteria 30 марта 2018 | 22:04

oslov_a_v: ослы.

haldey 30 марта 2018 | 21:43

sisyan_mudachina: Британия разлагается на глазах! Успехов ей в этом нелегком деле))) Чем дольше Тереза с Борисом будут глумится над правом, тем глубже будет разложение... Запасайтесь попкорном и наслаждайтесь пьесой, закат Британии вручную)))

metslag 30 марта 2018 | 21:50

haldey: Пока Британия раскладывает Россию. И использует по назначению. Глумятся над Россией Тереза с Борисом. И что делать?
Подмойся и одевай штаны. Глумление кончилось.

splin2 30 марта 2018 | 21:57

metslag:Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта.
Возможно, британские следователи ищут следы нервно-паралитического вещества в салоне и багажном отделении самолета, отрабатывая версию о том, что этим бортом в Великобританию мог прибыть отравитель с веществом, либо что после покушения он на этом самолете вылетел в Россию.

snaker 30 марта 2018 | 21:54

haldey: Британия разлагается на глазах! Успехов ей в этом нелегком деле)))
----------------------------------------------------------------------------------------
Наша страна до этого праздника не доживет.

orlov_a_v 30 марта 2018 | 22:02

snaker: укрогабону немного осталось.)

(комментарий скрыт)

snaker 30 марта 2018 | 21:49

sisyan_mudachina: Ваши это которые лошадь в канаве доедают ?
--------------------------------------------------------------------------------------
Это в смысле Лаврова? Его доедают?

kottigr1 30 марта 2018 | 21:40

malanoff: ФСКН России провела успешную операцию на российской территории в аэропорту Лондона.

tks 30 марта 2018 | 21:59

kottigr1: ФСКН уже лет 5 как ликвиднули...

kottigr1 30 марта 2018 | 22:04

tks: Это был отставший отряд... Засиделся в засаде в пабах.

tks 30 марта 2018 | 22:28

kottigr1: Ааа! Отщепенцы-нелегалы!!

detul 30 марта 2018 | 21:49

malanoff: Так кокс то для Ваших полицейских в самолете нашли?

marazmkrepchal 30 марта 2018 | 21:40

Англичанка гадит и гадит...

viktorova 30 марта 2018 | 21:42

По любому Скотленд-Ярду доверия больше, чем Захаровой.

haldey 30 марта 2018 | 21:50

viktorova: Да Вы готовы джеку потрошителю доверять больше, он же англичанин, а значит высшая каста, вы же холопы, лебезите перед бритами((( Вам еще не купировали ничего, они это любят...

jetsam 30 марта 2018 | 21:58

haldey: в натуре.
хотя... лучше уж лебезить перед наследной королевой, чем перед ботоксным царьком из подворотни...

snaker 30 марта 2018 | 22:00

haldey: Да Вы готовы джеку потрошителю доверять больше, он же англичанин, а значит высшая каста
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не сравнивай хрен с пальцем. Разговор о системе. Если доверяешь тому бреду который несет "калинка-малинка" значит ты еще бОльший идиот, чем хочешь выглядеть.
Еще раз, разговор о системе и необязательно британской. В системе рашского МИДа что-то пошло не так в консерватории.

brocer 30 марта 2018 | 22:00

viktorova: Это к полиции страны которая все время греет ворье из любой страны? Вы уверены? ))

detul 30 марта 2018 | 22:03

viktorova: Однозначно в Британии анархия и бардак. Полиция-то оказывается не при чем.

viktorova 30 марта 2018 | 22:14

detul: haldey: brocer: я же вас не убеждаю. Верьте Захаровой и Володину и Тулееву и Мизулиной и Бастрыкину и всем остальным сами знаете кому. И будьте счастливы!

(комментарий скрыт)

redskins 30 марта 2018 | 21:50

и кто же на нашем самолете лазил? или , по британскому обыкновению, от теплого гавна отказываются?

ivan127_4 30 марта 2018 | 21:55

Англичане ведут себя нецивилизованно. Сейчас, когда всем ясно, что за трагедией в Кемерово стоят британские спецслужбы, поведение такое поведение лишний раз подтверждает это

snaker 30 марта 2018 | 22:05

ivan127_4: Сейчас, когда всем ясно, что за трагедией в Кемерово стоят британские спецслужбы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перестань писАть из пивнушки. Или на месте трагедии ты нашел британские спички? А вообще искать внешнего врага в трагедии которая произошла по вине наших чиновников.... ты просто мразь.

(комментарий скрыт)

tks 30 марта 2018 | 22:02

Наверное, это агенты МИ-5 и МИ-6 были, при поддержке ЦРУ, БНД и МОСАД, совместная оперейшен...

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tina56 30 марта 2018 | 22:31

Им уже предостаточно заряженных новичком пассажиров, отсекают сразу, что очень разумно.

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