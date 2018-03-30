Из переполненной камеры Алексея Малобродского отселили часть арестованных
Из переполненной камеры бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского отселили часть арестованных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, теперь в 8-местной камере остались 7 человек из 12-ти. У каждого появилось свое спальное место.
О том, что Малобродского поместили в переполненную камеру, ранее рассказала его адвокат Ксения Карпинская. Она также пожаловалась на неоказание медицинской помощи подзащитному.
Комментарии4
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naivnyk 30 марта 2018 | 21:09
Не сладко теперь воришке будет. Ведь их переселили в такие же переполненные камеры, где стало ещё хуже, что бы этот на шконке дрыхнуть мог.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 21:10
Как отселили, так и назад вернут.
nikitin43 30 марта 2018 | 21:29
ещё даже расейским судом не осуждён но уже карают это по-азиатски .
fikus74 30 марта 2018 | 22:03
а до этого пустые камеры были зарезервированы на Booking.com, ждали гостей.