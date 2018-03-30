Из переполненной камеры Алексея Малобродского отселили часть арестованных

Из переполненной камеры бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского отселили часть арестованных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, теперь в 8-местной камере остались 7 человек из 12-ти. У каждого появилось свое спальное место.

О том, что Малобродского поместили в переполненную камеру, ранее рассказала его адвокат Ксения Карпинская. Она также пожаловалась на неоказание медицинской помощи подзащитному.