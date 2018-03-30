Деньги на похороны основателя МММ Сергея Мавроди собрали вкладчики

Похороны, скорее всего, состоятся завтра, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Молохов. Бывшая супруга Мавроди сегодня забрала его тело из морга. Ранее газета «Московский комсомолец» написала, что семья отказывалась заниматься похоронами.

Сергея Мавроди несколько дней назад нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.