Деньги на похороны основателя МММ Сергея Мавроди собрали вкладчики
Похороны, скорее всего, состоятся завтра, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Молохов. Бывшая супруга Мавроди сегодня забрала его тело из морга. Ранее газета «Московский комсомолец» написала, что семья отказывалась заниматься похоронами.
Сергея Мавроди несколько дней назад нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Комментарии13
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kottigr1 30 марта 2018 | 21:06
Гримаса судьбы.. Никого ближе вкладчиков у Мавроди не оказалось..
hysteria 30 марта 2018 | 21:09
kottigr1: Вот посмотришь на труп мавроди и сказать можно, что еще остались настоящие люди в России.
kottigr1 30 марта 2018 | 21:19
hysteria: Для таких хороших людей вкладчикам никаких денег не жалко...
ur_sus 30 марта 2018 | 21:36
hysteria:
Кто знает, может и Сечин када-нить так, на остановочке ласты склеит?... А ему на похороны ольгинские скинутся?
busybackson 30 марта 2018 | 21:15
kottigr1: Ну, кто-то же успел сыграть и отскочить с приваром, да нешуточным. А ведь наверняка были и на инсайде соскочившие... Они вполне могут считать себя благодарными близкими...
uhovostro 30 марта 2018 | 21:10
Sic transit gloria mundi...
artma 30 марта 2018 | 21:13
это очень справедливо --- кто верил обману, тот и погребает обманщика
sg79g 30 марта 2018 | 21:18
А вдруг и здесь наебал?
abuvgrobu 30 марта 2018 | 21:20
А у него денег, поди, и не было ни гроша ?.. Не верю.
klukvik 30 марта 2018 | 21:20
"скрипаль-два"
nikvol 30 марта 2018 | 21:22
Сергея Мавроди несколько дней назад нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве
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Одного нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве, другого на скамейке в Солсбери... У Шпака магнитофон, у посла медальон...
alarich 30 марта 2018 | 21:29
Sic transit gloria mundi.
marusyaspb 30 марта 2018 | 22:22
они еще и паломничество организуют на место его погребения, будут прикладываться в надежде на исцеление от болезней и нищеты