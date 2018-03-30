Осужденный по обвинению во взятках бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил Владимира Путина о помиловании
Осужденный по обвинению во взятках бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента Владимира Путина о помиловании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, прошение сначала должна рассмотреть администрация колонии, а затем губернатор.
Урлашова задержали в 2013-м году, через год после того, как он выиграл выборы мэра с результатом почти 70% голосов. Тогда Урлашов баллотировался от «Гражданской платформы» и во время выборов критиковал «Единую Россию». Вину он не признал.
Комментарии6
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abuvgrobu 30 марта 2018 | 21:14
Какое ему помилование, если он вину не признал ?!
hysteria 30 марта 2018 | 21:17
Сломали чувака.
brocer 30 марта 2018 | 21:24
hysteria: Его до тюрьмы сломали. Система любого превратит в жадное животное, или убьёт (до суда).
shiva19 30 марта 2018 | 21:25
abuvgrobu: Теперь признал! В путинских застенках все признаются!
s_talker002 30 марта 2018 | 21:22
Ходор вот тоже просил, просьбу удовлетворили, а теперь из за бугра гадит неблагодарный.
-ЮРИЙ ДЕТОЧКИН:
Хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Нет уж! Я уже убедился, как ты отвечаешь на доброту. Прости! Я уезжаю. (с)
milenacotliar 30 марта 2018 | 21:32
Хоть подсказал бы кто Ройзману чем всё кончается сейчас такое. Буквально не лезть бы к ним сейчас. Никого же не пощадят. Явно же. Вот он за Немцова когда радел https://www.youtube.com/watch?v=yhlXOlwjCgA&list=UU8H-8HokQd-QDYanPlUiLIA&index=13047
Вот по мэру - Немцов для него старался https://www.youtube.com/watch?v=-8BS9IUN8XA .