Осужденный по обвинению во взятках бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил Владимира Путина о помиловании

Осужденный по обвинению во взятках бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента Владимира Путина о помиловании. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, прошение сначала должна рассмотреть администрация колонии, а затем губернатор.

Урлашова задержали в 2013-м году, через год после того, как он выиграл выборы мэра с результатом почти 70% голосов. Тогда Урлашов баллотировался от «Гражданской платформы» и во время выборов критиковал «Единую Россию». Вину он не признал.