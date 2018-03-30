Следственные органы допрашивают совладельца группы «Сумма» миллиардера Зияутдина Магомедова
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». С чем связан допрос, неизвестно. Издание отмечает, что прежде в телеграм-каналах появилась информация об обысках в офисе «Суммы» в Москве и о задержании Магомедова, утверждалось, что формальной причиной стала неуплата налогов на 9 миллиардов рублей. В пресс-службе компании информацию об обыске и задержании не подтвердили.
Комментарии4
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viktorova 30 марта 2018 | 21:23
Похоже, что первого из «близких», недовольного санкциями нашли...
хорошо ещё, что допрос, а могли бы и как Скрипаля...
tks 30 марта 2018 | 21:33
Путисты "кушать" хотят...
zemljanka 30 марта 2018 | 21:45
Дагестан - не слабое звено.
Выстоит.
abborigen 30 марта 2018 | 22:29
От суммы да от тюрьмы не зарекаются.