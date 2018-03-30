Следственные органы допрашивают совладельца группы «Сумма» миллиардера Зияутдина Магомедова

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». С чем связан допрос, неизвестно. Издание отмечает, что прежде в телеграм-каналах появилась информация об обысках в офисе «Суммы» в Москве и о задержании Магомедова, утверждалось, что формальной причиной стала неуплата налогов на 9 миллиардов рублей. В пресс-службе компании информацию об обыске и задержании не подтвердили.