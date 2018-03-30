Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, полицейские хотели досмотреть воздушное судно в отсутствие экипажа. Источник агентства Интерфакс в"Аэрофлоте" подтвердили информацию об инциденте.