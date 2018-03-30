Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота»
Российский МИД вновь обвинил британские власти в провокации – на этот раз из-за досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, полицейские хотели досмотреть воздушное судно в отсутствие экипажа. Источник агентства Интерфакс в"Аэрофлоте" подтвердили информацию об инциденте.
Комментарии61
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sovxoz 30 марта 2018 | 21:04
Гаденышы.
doorin 30 марта 2018 | 21:06
CNN только что сообщила, что в аэропортах России
полчаса назад спецслужбы русских начали обыск шести
самолетов компании British Airways, включая багаж и
все личные вещи экипажей самолетов.
При этом делается всё без свидетелей, а экипажи самолетов
выдворены с бортов и находятся в КПЗ.
Посольство Великобритании выразило решительный протест
незаконным и наглым действиям русских.
\ CNN \
etofeasko 30 марта 2018 | 21:12
мелкобриты и гадят по мелкому.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:17
doorin: doorin: Ахах!!!! Лол!!!! Это типа симитричный ответ?!!! Интересно а хто там пасажирами?!!! Неужели все забиты англичанами?!!! Шото у меня сомнения!))) ну не идиоты?!))))
zemljanka 30 марта 2018 | 21:20
Что нашли?
costs 30 марта 2018 | 21:28
all_seeing74: сим-сим откройся !
captain_ 30 марта 2018 | 21:08
Не-е, я настаиваю! Русские правильно сделали, что выбрали Пуйло ЕЩЕ раз!
Молодцы! Жизнь-то налаживается. Гггг...
Вон волоколамцам раздадут маски и противогазы. Какая офигительная настала жизнь на РФии. Теперь жрать, спать и *баться русские будут в противогазах.
Спасибо Пуйлу за противогазы! ДББ!
etofeasko 30 марта 2018 | 21:14
captain_:
А ты чей будешь, раз о русских пишешь в третьем лице?
Ну ка похвастай, не скромничай.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:20
captain_: каждый день прям праздник!!! Новое цирковое представление с клоунами и кардибалетом!!! Господи!!!! Хоть бы хватило пива и чипсов!!!))))
matros__koshkin__21 30 марта 2018 | 21:21
«Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, полицейские хотели досмотреть воздушное судно в отсутствие экипажа.»
Ох похоже брешет Захерова. По крайней мере не договаривает. Возможно, по каким-то причинам экипаж при досмотре и нах не нужен, но в этом случае будет присутьствовать представитель посольства. Вряд ли это противоречит законам, и поэтому нех Захеровой в своем традиционном стиле позорной хабалки опять набрасывать говно на вентилятор.
dorin1987 30 марта 2018 | 21:13
___: /Гаденышы./ - Согласен. Так им. А то, если не бить по их вороватым лапкам, и не прищемлять лживые языки - тут же аннексируют няшмяш, лугандон какой сколотят, наркоты провезут, испражняться в пробирки или каких-то ихтамнетов в Сирию пошлют. Давно пора.
etofeasko 30 марта 2018 | 21:21
dorin1987:
город
Украина, Киев
кастрюля, ты готов к очерченному повышению тарифов с 1 апреля или решил прикрутить?
Не забудь вылизать перед сном "шоколадный глазик" вашего шоколатье.
dorin1987 30 марта 2018 | 22:19
___: /кастрюля, ты/ - Награда. А по теме есть что сказать? Или вот это убогое "сам дурак" - максимум того, что Вы можете?
aleksandr39 30 марта 2018 | 21:17
sovxoz: Все правильно делают англичане ведь Россия использует МИД и Аэрофлот для перевозки наркотиков .
fashist_putin 30 марта 2018 | 21:36
Это правильно! А вдруг кокаин везли?
Это же вонючая путинская Па-Раша.
Что может Путин?
Травит людей, сжигает детей, возит кокаин по миру, мультики показывает :)))
kottigr1 30 марта 2018 | 21:04
Самалетнаш!.. Ааа.. Коксненаш! - почему-то сразу выпалила Захарова. узнав об инциденте.. И пошла припудривать носик.
aviator69 30 марта 2018 | 21:05
Теперь вас, кокаинщиков, во всех аэропортах шмонать будут.
naivnyk 30 марта 2018 | 21:05
Смешные и убогие)
hunterhead 30 марта 2018 | 21:54
naivnyk: "Смешные и убогие)"
А какие вы еще можете быть, портянки? :-D
vitek61 30 марта 2018 | 21:06
Насколько осмотр самолета в отстутствие экипажа / адвоката соответствует британскому законодательству?
captainobvious 30 марта 2018 | 21:12
vitek61: полагаю, сейчас не то время. когда уместно апеллировать к британскому законодательству ))
на войне, как на войне...
hunterhead 30 марта 2018 | 22:02
captainobvious: "на войне, как на войне..."
Да какая там война - просто цивилизованные люди во всем мире начали гопника называть гопником. Гопник очень обиделся...:-D
viktorova 30 марта 2018 | 21:20
vitek61: да они с русскими по российским понятиям стали работать.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:26
viktorova: я ведь говорил шо в эту игру можно и вдвоем играть!!! И еще неизвестно пнравится ли партейка вовику!!)))
ura_123 30 марта 2018 | 21:06
Мария З., снова сплясала в ФБ ???
;-)
ЗЫ: плодовитая барышня!
goshan31 30 марта 2018 | 21:07
Полезли в залупу на мир первого порядка- привыкайте отгребать!
cilovit 30 марта 2018 | 21:16
goshan31: А вы какого порядка первого? или с конца?
jetsam 30 марта 2018 | 21:07
всего-то экипаж пытался посылку ввести. в консерваторию. от виолончелиста. в местной валюте.
ну чуть превысили габариты грузового отсека... всего на пару ярдов. чуток-с. че шуметь-то?
captainobvious 30 марта 2018 | 21:09
экипажу надо было в этом случае активировать тревожную кнопку, сигнализирующую о попытке захвата судна террористами...
naivnyk 30 марта 2018 | 21:12
captainobvious: Хорошая мысль.
jetsam 30 марта 2018 | 21:18
naivnyk: проще - выпрыгнуть в окно и уйти огородами отстреливаясь...
ura_123 30 марта 2018 | 21:24
captainobvious: Ежели ты чего недопоняло... "В отсутствии экипажа..".
captainobvious 30 марта 2018 | 21:29
ura_123: это ты "за отсутствием мозгов" не допоняло, что экипаж так и не подчинился требованиям террористов покинуть борт.
ura_123 30 марта 2018 | 21:46
captainobvious: Давай ка це хлопчик ещё раз,прямо по тексту:.. Мария Захарова, полицейские хотели досмотреть воздушное судно в отсутствие экипажа. Источник агентства Интерфакс в"Аэрофлоте" подтвердили информацию об инциденте....
Ты там у себя проверь,поковыряв пальцем,отсутствует или присутствует у тебя то о чём ты так переживаешь.
captainobvious 30 марта 2018 | 21:54
ura_123: британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины, сообщает Русская служба BBC.
captainobvious 30 марта 2018 | 21:56
Как сообщил источник агентства Интерфакс, после выхода всех пассажиров неожиданно на борт поднялись полицейские и потребовали, чтобы экипаж покинул лайнер. Как сообщает этот источник, вышли только бортпроводники, а пилоты отказались покидать самолет, чтобы не допустить досмотра в отсутствие экипажа.
Из-за досмотра обратный рейс из Лондона в Москву был задержан более чем на два с половиной часа.
(там же)
belovnikita 30 марта 2018 | 21:11
В знак протеста пусть эта боярышниковна прекратить торговлю с Королевством)
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 21:11
В чем проблема!? Поставить раком английский самолет в России ,причем самый смех будет если в самолет войдут люди в костюмах химзащиты и просто распылят из баллончиков обыкновенный освежитель воздуха , я думаю что самолет будет обдристан в считанные секунды!)))
jetsam 30 марта 2018 | 21:16
sisyan_mudachina: понимаеееетттете, ли.
поставить раком англию пытался еще геринг с адольфиком.
у немцев до сих пор попка болит после этого. англичане не тулеев. извиняться не будут.
kom01 30 марта 2018 | 21:30
jetsam: Ну точно. Именно от англичан у немцев попка болит.
Ну вот откуда такие как вы ....... берутся?
jetsam 30 марта 2018 | 21:41
kom01: вы хотите намекнуть на нас, как победителей?
тогда посмотрите цифирьки. гуглом.
сколько погибло в ссср, сколько в германии в ВОВ, соотношение. посмотрели?
посмотрите кто как стал жить после победы. посмотрели?
тогда какие вопросы....
ura_123 30 марта 2018 | 21:49
kom01: Я тут "между" вами влезу.. Дружок,кто такой Габриелянов? И с чего это ты взяло что у них что либо болит???
grossalexis_032018 30 марта 2018 | 21:19
sisyan_mudachina: Челси отожмут у Абрамовича !!! А в салоне наполовину дристунов из Рашковани - тут русси дух, воняет Рашей ;)) Забавно будет
ostanovka 30 марта 2018 | 21:23
sisyan_mudachina: проблем никаких, особенно учитывая что самолёт набит рашками, как бочка сельдями. Зайдите, распылите, пусть потом носители русского духа весело продолжают свой путь.
Во всей рахе британцев не то что на самолёт - на Жигули не наберёшь.
viktorova 30 марта 2018 | 21:33
ostanovka: напрасно вы так обо всех русских :) даже в самолёте в Лондон они не все одинаковые...
kom01 30 марта 2018 | 21:38
ostanovka: В основном ваши друзья-приятели летают. Латынины, пархоменки, тоня самсонова ну и прочие селедки. Так что пусть весело продолжают свой путь.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 21:12
В тоже время "В Скотленд-Ярде заявили, что не проводили обыск на борту российского лайнера в лондонском аэропорту Хитроу." (с)
похоже какая то "третья сила" (какие то спецслужбы) вмешивается и пытается устроить очередную провокацию...
ostanovka 30 марта 2018 | 21:25
abuvgrobu: ясен пень: свр - вечный конкурент фсб. А при союзе ещё МВД под ногами КГБ путался.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:15
Ну хоть бы раз сказали, а на че именно провоцировали?!!! Экипаж мог начать отстреливаться?! Ввели бы войска в англию?! Сбросили ядирную бомбу прям на елисейский дворец?!!! Ну не томите!!! Скажите уже чо могло такого ужасного случиться?!!! Но мы не такие! Мы не повелись!! Сохранили невозмутимость и спасли мир!!!! И пусть нас нихто не любит!!! Настоящие герои обречены на одиночество и нипанимание!!!(((( хнык-хнык!!!(((
solonko 30 марта 2018 | 21:19
Пора прекращать всякое авиасообщение с Россией.
sergrostov 30 марта 2018 | 21:44
solonko: Пора прекращать всякое авиасообщение с Россией.
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Может пора уже ошиваться на сайте "страны агрессора"?А,гниль?
klukvik 30 марта 2018 | 21:22
как без экипажа?! а кто за "белым какао" присматривал?
grossalexis_032018 30 марта 2018 | 21:24
Интересно - с какого момента борт самолета начинает обладать экстерриториальностью ? Что гласит по этому поводу воздушный кодекс.
lion64___3 30 марта 2018 | 21:41
grossalexis_032018: Самолёт это в данном случае территория России. И внутри действуют российские законы. То же самое с мелкобританскими самолётами.
captainobvious 30 марта 2018 | 22:00
lion64___3: справедливости ради, есть экспертное мнение, что для гражданской авиации этот принцип распространяется только на время полета борта. Во время пребывания в иностранном аэропорту на самолет и его экипаж распространяется местное законодательство.
Это только военные судна, воздушные и морские, остаются территорией своей страны постоянно, вне зависимости от того, где они находятся.
margosher 30 марта 2018 | 21:25
Пора привыкать. Как мы со всеми, так и они с нами. Никаких правил игры. Всё по понятиям.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:30
Интересно... а в войска уже поступил приказ: не поддаваться на провокации?!!)))
mardian 30 марта 2018 | 21:32
Что могут искать:Полоний ,Новичок,кокс,также возможно Мельдоний,что маловероятно.Скоро от РусишьВанья будут шарохаться как от прокаженных.
all_seeing74 30 марта 2018 | 21:34
Врагу не сдаетсяяяяя наш гордый "Варяг"!!!! Пащадыыыыы никтоооо не жееееелаааааееееетттт!!!!!!!!!)))))))
jetsam 30 марта 2018 | 21:52
только что узнал: искали документацию на новый (укороченный) суперджет100.
ее пытались тайно из англии вывести. но, кто-то выдал.
pepetz 30 марта 2018 | 22:24
Теперь будут знать, что наркотики не пройдут.
Надо теперь на кораблях возить.