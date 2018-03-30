Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже персональных данных, предстанет перед судом в Сан-Франциско

Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый американскими властями в краже персональных данных, предстанет перед судом в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Сегодня стало известно, что Чехия экстрадировала Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Москва выступала против этого решения и так же добивалась экстрадиции россиянина по делу о мошенничестве.

В США Никулина считают виновным, в том числе, во взломе социальной сети LinkedIn.