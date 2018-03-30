Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже персональных данных, предстанет перед судом в Сан-Франциско
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый американскими властями в краже персональных данных, предстанет перед судом в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Сегодня стало известно, что Чехия экстрадировала Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Москва выступала против этого решения и так же добивалась экстрадиции россиянина по делу о мошенничестве.
В США Никулина считают виновным, в том числе, во взломе социальной сети LinkedIn.
Комментарии2
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compare 30 марта 2018 | 20:49
ну и пусть "предстанет"...он что,считал,что его наградят "орлом"?
komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 20:51
Евгений Никулин - политический заключенный. в США до сих пор судят людей за их высказанные мысли