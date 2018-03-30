В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, были проблемы с электросетью, — заявили арендаторы ТЦ. В интервью изданию «Белл» они рассказали, что два года назад увеличилось количество павильонов. В результате выросла нагрузка на электросеть. Осенью прошлого года произошло аварийное отключение электричество, из-за которого «Зимняя вишня» не работала два дня. Кроме того, один из бывших арендаторов рассказал, что в торговом центре часто газ свет, отключались компьютеры, а в одном из магазинов било током от стен и оборудования. Эксперт, мнение которого приводит «Белл», говорит, что подобные неисправности могут свидетельствовать о пробое силового кабеля.
Напомним, сегодня источники в МЧС заявили, что пожар начался между 3-м и 4-м этажами, где проходил силовой кабель.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dpichugin 30 марта 2018 | 20:45
146% правды
danko_klisma 30 марта 2018 | 20:46
dpichugin: козёл. Хокло.
kottigr1 30 марта 2018 | 20:47
Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв.