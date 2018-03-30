Лондон блокирует оказание консульской помощи россиянке Юлии Скрипаль, — утверждают в посольстве нашей страны
Лондон блокирует оказание консульской помощи россиянке Юлии Скрипаль, — утверждают в посольстве нашей страны. В дипмиссии заявили, что британские власти не дают возможности встретиться с пострадавшей, ознакомиться с диагнозом и ходом лечения. При этом в посольстве добавили, что накануне получили официальное сообщение о том, что состояние Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери, улучшилось.
Комментарии14
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dpichugin 30 марта 2018 | 20:42
помощь говорите? первое апреля еще не наступило, подождите с такими новостями
danko_klisma 30 марта 2018 | 20:43
Она носительница Новичка, как Борис Джонсон носитель Дурачка.
sergeev67 30 марта 2018 | 20:51
Если сама Скрипаль не хочет встречаться, то добраться до нее будет сложновато даже юридически.
komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 20:44
англичане не дадут гражданке России встретиться с послом. тогда она расскажет правду. этого англичане не допустят
brocer 30 марта 2018 | 20:50
komiccap_nkvd: Ну какую правду может рассказать дочь предателя?
naivnyk 30 марта 2018 | 20:45
Как дети малые! ОНА ЖЕ ПАМЯТНИК!) (в хорошем смысле этого слова) . Никто никого никуда не допустит. Либо шах, либо ишак сдохнет (в хорошем смысле этого слова) Или там нет никого вообще, а консулу опознать надо )))
nik476 30 марта 2018 | 20:48
Консульская помощь? Полонием, что ли?
rern 30 марта 2018 | 20:48
Англичане - холодная мразная нация. И очень подлая и хитрая.
ura_123 30 марта 2018 | 20:52
rern: Дружок,это не англичане-это зеркало)))
servelat 30 марта 2018 | 20:53
rern: По молодости бабка-королева хай Гитлер отдавала фюреру. Двуличные твари.
vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 20:48
Говорить про помощь от России - это особый цинизм.
Убийца возмущается, что ему не дают помочь недобитой жертве...
naivnyk 30 марта 2018 | 20:52
vladimirgornitsky: А я вот открою всем секрет, что Магнитского Вы лично убили!!! Я в этом уверен, и этого мне достаточно и многие из за солидарности со мною согласятся.
ura_123 30 марта 2018 | 20:50
Пустите к постели выздоравливающей танцовщиц из МИДа!
Пусть Мария З. спляшет и споёт))))
shoorah 30 марта 2018 | 20:51
Консул с ледорубом придёт?