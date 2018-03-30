Лондон блокирует оказание консульской помощи россиянке Юлии Скрипаль, — утверждают в посольстве нашей страны. В дипмиссии заявили, что британские власти не дают возможности встретиться с пострадавшей, ознакомиться с диагнозом и ходом лечения. При этом в посольстве добавили, что накануне получили официальное сообщение о том, что состояние Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери, улучшилось.