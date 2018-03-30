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20:31, 30 марта 2018

Лондон блокирует оказание консульской помощи россиянке Юлии Скрипаль, — утверждают в посольстве нашей страны

Лондон блокирует оказание консульской помощи россиянке Юлии Скрипаль, — утверждают в посольстве нашей страны. В дипмиссии заявили, что британские власти не дают возможности встретиться с пострадавшей, ознакомиться с диагнозом и ходом лечения. При этом в посольстве добавили, что накануне получили официальное сообщение о том, что состояние Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери, улучшилось.

Комментарии

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dpichugin 30 марта 2018 | 20:42

помощь говорите? первое апреля еще не наступило, подождите с такими новостями

danko_klisma 30 марта 2018 | 20:43

Она носительница Новичка, как Борис Джонсон носитель Дурачка.

sergeev67 30 марта 2018 | 20:51

Если сама Скрипаль не хочет встречаться, то добраться до нее будет сложновато даже юридически.

komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 20:44

англичане не дадут гражданке России встретиться с послом. тогда она расскажет правду. этого англичане не допустят

brocer 30 марта 2018 | 20:50

komiccap_nkvd: Ну какую правду может рассказать дочь предателя?

naivnyk 30 марта 2018 | 20:45

Как дети малые! ОНА ЖЕ ПАМЯТНИК!) (в хорошем смысле этого слова) . Никто никого никуда не допустит. Либо шах, либо ишак сдохнет (в хорошем смысле этого слова) Или там нет никого вообще, а консулу опознать надо )))

nik476 30 марта 2018 | 20:48

Консульская помощь? Полонием, что ли?

rern 30 марта 2018 | 20:48

Англичане - холодная мразная нация. И очень подлая и хитрая.

ura_123 30 марта 2018 | 20:52

rern: Дружок,это не англичане-это зеркало)))

servelat 30 марта 2018 | 20:53

rern: По молодости бабка-королева хай Гитлер отдавала фюреру. Двуличные твари.

vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 20:48

Говорить про помощь от России - это особый цинизм.
Убийца возмущается, что ему не дают помочь недобитой жертве...

naivnyk 30 марта 2018 | 20:52

vladimirgornitsky: А я вот открою всем секрет, что Магнитского Вы лично убили!!! Я в этом уверен, и этого мне достаточно и многие из за солидарности со мною согласятся.

ura_123 30 марта 2018 | 20:50

Пустите к постели выздоравливающей танцовщиц из МИДа!
Пусть Мария З. спляшет и споёт))))

shoorah 30 марта 2018 | 20:51

Консул с ледорубом придёт?

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