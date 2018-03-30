Английская полиция без объяснения причин начала досмотр российского лайнера А-321, прибывшего из «Шереметьево»

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Он утверждает, что после того, как пассажиры покинули воздушное судно, на борт неожиданно поднялась полиция, которая потребовала от экипажа покинуть самолет, чтобы в отсутствие сотрудников авиакомпании провести там досмотр.