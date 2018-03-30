Английская полиция без объяснения причин начала досмотр российского лайнера А-321, прибывшего из «Шереметьево»
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Он утверждает, что после того, как пассажиры покинули воздушное судно, на борт неожиданно поднялась полиция, которая потребовала от экипажа покинуть самолет, чтобы в отсутствие сотрудников авиакомпании провести там досмотр.
Комментарии15
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komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 20:42
Новичок подбросят.
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 20:46
komiccap_nkvd: Новичек у них паленый какой то ,даже ни один из скрипалей не смог навестить борьку дурицкого ,хохлы по любому подогнали эту бодягу ,они из буряка даже обогащенный уран гнать научились !)
kottigr1 30 марта 2018 | 20:50
sisyan_mudachina: Снова МИД без кокса остался ?.. Да сколько же можно издеваться над российским дипломатами !?.. Их ведь уже трясёт... от возмущения.
danko_klisma 30 марта 2018 | 20:51
kottigr1: 7 котингеров, 6 пивных.
navsegda 30 марта 2018 | 20:50
sisyan_mudachina: а ещё они испортили вам дороги и обосцали подъезды
ostapbey 30 марта 2018 | 20:49
komiccap_nkvd: а номер самолета тот же? Из президентского пула?
Даже??
odobryam_s 30 марта 2018 | 20:42
Ух как уважают Россию! Вот так успех дипломатии.... То ли еще будет!
vsexnezabanite 30 марта 2018 | 20:43
odobryam_s: а при чем здесь дипломатия?
это традиционное действие англосаксов из разбойников в сэры
compare 30 марта 2018 | 20:47
vsexnezabanite: не могли бы вы,полусударь,в полукедах,более внятно изъясниться? "прошу"прощения,но ваш,гопницкий,не поддается даже онлайн-переводчику)))))))))))
danko_klisma 30 марта 2018 | 20:48
compare: учи язык кокломрась.
hysteria 30 марта 2018 | 20:52
danko_klisma: Твой клизменный язык никто не сможет выучить, даже Эллочка-людоедка.
harra 30 марта 2018 | 20:42
Щас Новичек найдут...
naivnyk 30 марта 2018 | 20:47
harra: Ведро )))
buzukin939 30 марта 2018 | 20:49
Премьерше Терезе после отставки дорога только в проститутки для дома престарелых инвалидов умственного труда. Дебилы для дебилов. Гадят, суки, прямо себе в штаны...
ostapbey 30 марта 2018 | 20:52
buzukin939: а ты и при ней устроишься в слуги? Там же? И ждешь новую госпожу вместо Путина?
Даже?