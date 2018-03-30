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20:03, 30 марта 2018

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками. Момент старта с базы ВВС США в Калифорнии транслировался на сайте SpaceX.

Комментарии

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kir_pich_101 30 марта 2018 | 20:11

А у нас слуцкий баб лапает...
Достойный ответ...

fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:16

kir_pich_101: Все равно Рагозин с помощью батута запустит больше спутников.
Если космодромы не перепутает.
И счас портянки это всем докажут.

semia 30 марта 2018 | 20:20

А у нас сегодня Срамоту запустили .Да и то,вроде это был и не запуск,а что то пробное. В общем все так у нас запутанно.Точно одно: Маск запустил Фалкон,,а мы запустили полигон(Ядрово).У них летает,а у нас воняет

fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:24

semia: Реально это было вот что
-----------
Под воздействием порохового ускорителя макет ракеты, идентичный по геометрии, размерам и массе, вышел из шахты и, поднявшись на высоту 30 метров, пролетел до падения некоторое расстояние.

ha12raz 30 марта 2018 | 20:13

Надо бы Мизуллину послушать.....пусть утешит.
Она теперь в команде стала членом.

antiboh 30 марта 2018 | 20:23

ha12raz: шо пол сменила?....

holodez_na_palochke 30 марта 2018 | 20:48

ha12raz: Надо бы Мизулину в космос запустить. В ответ, так сказать, на наглую провокацию со стороны Маска.

antiboh 30 марта 2018 | 20:14

Да вы чо!? Как? Маск ещё жив?
Тут с утра, по российскому зомбо,говорили,что идёт отзыв 123 тыщ Тесел S,внимание!: из-за проблем с гидроусилителем руля. Я не знаю точно конструктивных особенностей сего электрокара,но есть ли там вообще ГИДРОусилитель? Многие давно перешли на более беспроблемные электроусилители..

navsegda 30 марта 2018 | 20:24

antiboh: если бы из-за проблем отзывали ВАЗ , отозвали бы все

antiboh 30 марта 2018 | 20:39

navsegda: Нее не пойдёт,чож вы другие наши тачки обошли?А ведь в Тесле,о ужас,не предусмотрели соль на дорогах,болты,понимашь, начли ржаветь.Так с учётом того,что в России не только болты ,но и гвозди разучились делать..."Все в сад!.."(парк) (с)

kottigr1 30 марта 2018 | 20:29

antiboh: Странно, что "Вести-24" не рассказали о проблемах с выхлопной системой в автомобилях Маска... Ведь все патриоты России знают о замалчивании этой проблемы на загнивающем Западе...

ura_123 30 марта 2018 | 20:25

Эта которая по идее должна вернуться?

gluhoy2250 30 марта 2018 | 20:26

Мошенник Маск продолжает отмывать деньги НАСА и обворовывать американских налогоплатильщиков!
НАСА его уже не спасет.
Пирамида Тесла начала рушиться, акции упали более 8%! Это лишний раз доказывает: Маск- мошенник! В ближайшие 1,5 года Маску понадобится 8 млрд.$ для финансирования капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала. Для сравнения, Форд выпустил 6 млн машин и получил прибыль 7,6 млрд, а Маск 100 т. при убытке 2млрд!! Маск мошенник, как и вся Америка!

papadjon 30 марта 2018 | 20:53

gluhoy2250: У этих мошенников в банках размещены наши государственные активы. У мошенников наши олигархи хранят свои сбережения. У мошенников наши порламентари и прочие обличенные властью или достаточно много наварававшие хранят свои сбережения, учат в оксфордах и елях своих в...ыблядк...ов, имеют там виллы и виноградники. А тебе дураку оставили сдесь сдесьтолк

abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:26

Очередная афера знаменитого мошенника Маска провёрнута. Всё вроде как нормально, но на самом деле стоимость подобных запусков преуменьшена на порядки. Невыгодно даже тогда запускать, когда все элементы системы благополучно возвращаются, а сейчас - когда часть успешно разбивается или тонет, это ещё более дорого.

tenisfun 30 марта 2018 | 20:31

abuvgrobu: Опорожнился? Теперь с чувством гордости заснёшь спокойно.

abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:35

tenisfun: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают мошенничества Маска . Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))

kulikdim 30 марта 2018 | 20:43

abuvgrobu: Шикарная методичка, товарищ младший ефрейтор, зачОт )

ura_123 30 марта 2018 | 20:34

abuvgrobu: И тут ты,весь в белом как Д'Артаньян,открыл нам глаза на афёру Маска!
А мужики то в НАСА и не знают))))

sasass 30 марта 2018 | 20:29

Вот где опасность для России - это спутники начиненные атомными головками - никакой "Стармат" против их не всесилен ...)))

fedor_v_glaz 30 марта 2018 | 20:44

Это начало колонизации планеты спутниками бесплатного Интернета, но россиянам, увы, его не достанется. Его будут глушить эти крокодилы, динозавры и мастодонты с погонами. А приобретших приёмники сигнала будут пеленговать и, выпилив дверь болгаркой и прочим маски-шоу, - сей девайс изымать вместе с компом и владельцем. Надолго.

И так победим!

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