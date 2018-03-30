Картина Пабло Пикассо «Моряк», стоимость которой оценивается в 70 миллионов долларов, будет выставлена на торги
Картина Пабло Пикассо «Моряк», стоимость которой оценивается в 70 миллионов долларов, будет выставлена на торги в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома «Кристи». Эта работа считается автопортретом художника и, как говорят в аукционном доме, имеет все шансы войти в топ-5 самых дорогих произведений Пикассо.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiboh 30 марта 2018 | 20:25
Это где с двумями носами и зелёными губами? Круто,Тинторетто отдыхает...