Картина Пабло Пикассо «Моряк», стоимость которой оценивается в 70 миллионов долларов, будет выставлена на торги в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома «Кристи». Эта работа считается автопортретом художника и, как говорят в аукционном доме, имеет все шансы войти в топ-5 самых дорогих произведений Пикассо.