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20:03, 30 марта 2018

По меньшей мере, 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными

По меньшей мере, 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Об этом сообщает Би-би-си. Израиль признаёт применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников акции протеста и возлагает ответственность за кровопролитие на организаторов, в том числе на движение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что тысячи палестинцев начали шестинедельный протест. Они устроили марш к израильской границе и потребовали возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.

Комментарии

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ur_sus 30 марта 2018 | 20:10

Так-вот решили палесы реализовать своё "право на возвращение" и получили пулю между глаз. А их ведь предупреждали.

sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 20:17

ur_sus: Во во , хохлы тоже Крым возвратить хочут , пусть потом не обижаются !)

sandro_007 30 марта 2018 | 20:32

Палестинцы сражаются за свою свободу и независимость с израильской солдатней. Храни вас Аллах.

metslag 30 марта 2018 | 20:50

sandro_007: Хреновый защитник аллах. Уже 13 террористов прикончили.

А сколько мусульмане друг друга истребляют.
Много их, аллах не успевает за всеми присмотреть.
А евреев мало, поэтому Господу ценен каждый.

fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:21

ur_sus: Хаг Песах самеах!

ur_sus 30 марта 2018 | 20:41

fig_wam_:
Хаг кошер ве самеах!

kiever 30 марта 2018 | 20:35

ur_sus: наверное Россия единственная страна в мире, в которой такие своеобразные "либералы", ведь только дело касается израиля, очередной голубь мира, кроткий либерал, ещё вчера здесь на форуме проливающий горючие слезы по "сирийским детишкам", уничтоженных "кровавой русской военщиной" внезапно волшебно превращается в свирепого сионского ястреба и израильского националиста

tenisfun 30 марта 2018 | 20:17

У них есть право на возвращение на свою родину - Аравийский полуостров.

brocer 30 марта 2018 | 20:19

tenisfun: Жертва образования?

tenisfun 30 марта 2018 | 20:22

brocer: А что тебя смущает. Это за птица такая - палестинцы?

brocer 30 марта 2018 | 20:28

tenisfun: Вам самое место в правительстве РФ. Зря не решились, а ведь могли.

tenisfun 30 марта 2018 | 20:34

brocer: Глюки замучили?

olenenok_zed 30 марта 2018 | 20:20

Фашистики убивают людей.
а говорили что эту чуму перебили в 45.

fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:32

olenenok_zed: Попытались фашистики, не получилось. Их самих прикончили, уже 13 штук.
А в 1945 г нацисты сбежали в арабские страны и их использовали для командования и обучения арабских армий Египта, Сирии, Ирака и Иордании.
Дядя Ясира Арафата великий муфтий Иерусалима втречался с Гитлером и участвовал в уничтожении сербов в Югославыии.
После войны с бежал в Египет.
Так что не всех уничтожили. Вот сейчас они лезут через забор в Израиль.

ur_sus 30 марта 2018 | 20:33

olenenok_zed:
Рогатенький, а где ты узрел людей? по какую сторону забора безопасности?
Кстати, твой презик мочит сирийцев так, что Израилю и не снилось. Ты плакаль?

gruzin12 30 марта 2018 | 20:20

А в Сирии два янкеля вознеслись на небеса - сейчас папа Трамп им присвоит героев USA.

fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:35

gruzin12: Ты подчиненных Пригожина в виду имеешь. Который вагнеровцев набирает и оплачивает?
Так их Иван и Петр вроде бы звали.

nemez1 30 марта 2018 | 20:21

Давайте уточним, не израильские военные нападали на палестинских террористов, а наоборот палестинские бандиты напали на израильтян.

captainobvious 30 марта 2018 | 20:38

nemez1: когда укронацистские бандиты на майдане в 2014 году нападали на сотрудников правоохранительных органов Украины, здесь многие им рукоплескали... странно, не правда ли?

len56 30 марта 2018 | 20:21

Арабесы отрабатывают иранские бабки...
Бабло поделили начальники,а под пули шлют детей.(не своих)

Все переговоры с этими тварями,все уступки,вся помощь....всё идёт во вред тем,кто им помогает...Правильно Трамп урезал им помощь,а надо бы вообще их лишить халявы и пусть работать начинают!

vovochka1937 30 марта 2018 | 20:31

Представьте, десятки тысяч немцев забрасывают камнями и бутылками Молотова пограничников Калининграда, требуя вернуть германии ее бывшие владения.что будут делать пограничники России? Вспомним остров Даманский и китайцев, которых смели с лица земли огнем Градов. Неужели, опять россия осудит "израильских агрессоров"?

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