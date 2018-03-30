По меньшей мере, 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Об этом сообщает Би-би-си. Израиль признаёт применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников акции протеста и возлагает ответственность за кровопролитие на организаторов, в том числе на движение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что тысячи палестинцев начали шестинедельный протест. Они устроили марш к израильской границе и потребовали возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.