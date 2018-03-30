Останкинский суд Москвы оштрафовал главу округа Сергея Цукасова на 20 тысяч рублей
Это произошло после его выступления на районном празднике, где Цукасов раскритиковал строительство колеса обозрения на ВДНХ, — сообщает «Новая газета». Главу округа задержали 11-го марта. В полиции посчитали, что он пытался устроить митинг, не согласованный с властями. На этом же празднике задержали председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову. Ее отпустили без составления протокола.
Комментарии2
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prihodina Елизавета Приходина 30 марта 2018 | 20:22
На районном празднике можно только славить власть. А кто хочет критиковать, должен подавать уведомление о проведении публичного мероприятия, которое всё равно не согласуют.
brocer 30 марта 2018 | 20:40
prihodina: У власти 76%. Зачем её критиковать? Большинство не может ошибаться.