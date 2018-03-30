Останкинский суд Москвы оштрафовал главу округа Сергея Цукасова на 20 тысяч рублей

Это произошло после его выступления на районном празднике, где Цукасов раскритиковал строительство колеса обозрения на ВДНХ, — сообщает «Новая газета». Главу округа задержали 11-го марта. В полиции посчитали, что он пытался устроить митинг, не согласованный с властями. На этом же празднике задержали председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову. Ее отпустили без составления протокола.