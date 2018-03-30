Жители Волоколамска считают безрезультативным диалог с сотрудниками Минздрава и МЧС по ситуации с загрязнением воздуха. Как рассказал «Эху» местный активист Сергей Жуков, чиновники ссылаются на бумаги, утверждают, что угрозы здоровью горожан нет и объясняют многочисленные обращения людей к врачам весенним обострением.

Жуков напомнил, что вчера на очередном митинге жителей Волоколамска власти пообещали ввести режим ЧС, но это так и не было сделано.