Жители Волоколамска считают безрезультативным диалог с сотрудниками Минздрава и МЧС
Жители Волоколамска считают безрезультативным диалог с сотрудниками Минздрава и МЧС по ситуации с загрязнением воздуха. Как рассказал «Эху» местный активист Сергей Жуков, чиновники ссылаются на бумаги, утверждают, что угрозы здоровью горожан нет и объясняют многочисленные обращения людей к врачам весенним обострением.
Жуков напомнил, что вчера на очередном митинге жителей Волоколамска власти пообещали ввести режим ЧС, но это так и не было сделано.
Комментарии16
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kottigr1 30 марта 2018 | 20:12
Вами власти в "слоников" вовсю играют, а Вы все от Минздрава каких-то справок требуете... Доиграетесь.. Они ведь выпишут. Им не жалко...
kottigr1 30 марта 2018 | 20:18
kottigr1: Анекдот по этому же поводу.
Где-то в дальнем гарнизоне..
- Папа, я хочу слоника.
- Слоники спят, сынок.
- Хочу слоника!
- Да спят они, зачем будить?
- Хочу-у-у-у слоника-а-а-а-а!!!
- Рота, подьем! Газы!!!
rern 30 марта 2018 | 20:12
Только митинги. Только давление на власть. Гопники понимают только силу и страх.
naivnyk 30 марта 2018 | 20:13
А что они хотят? Ну понятно, что бы не пахло! И как и когда, завтра?
fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:39
naivnyk: Так надеть на них противогазы. И все.
И запаха не будет, и замолчат.
Простое решение весеннего обострения.
У МЧС этих противогазов с советьских времен до бениной матери.
Хотя она давно уже в Израиле.
alarich 30 марта 2018 | 20:15
Ну не может быть по другому. Ни за неделю, ни за месяц ничего не сделать. Годами только стадионы строились. А можно было построить современные заводы по переработке мусора. Можно было купить заводы целиком и собрать их здесь.
brocer 30 марта 2018 | 20:22
alarich: После стадионов денег нет. Судя по всему.
alarich 30 марта 2018 | 20:25
brocer: Бл...кая власть.
brocer 30 марта 2018 | 20:31
alarich: Власть такая же как и народ. Сами шли на "выборы"... Так что народ бл..ский в РФ а не власть.
stas_russkiy 30 марта 2018 | 20:31
alarich: "...Можно было купить заводы целиком и собрать их здесь..."
Году, эдак, в 2005-ом, немцы предлагали примерно такой расклад: В течении полутора лет они строят мусороперерабатывающие (не сжигающие, а именно перерабатывающие) заводы по всей России ЗА СВОЙ СЧЁТ. Но с условием - в течении десяти лет заводы работают на немцев, компенсируя затраты на строительство и принося прибыль. К этим заводам не надо было подводить ни коммуникации, ни электроэнергию - почти полная автономия, только мусор подвози и дождиком поливай...
Не позволила озёрно-мусорная мафия. Не согласились за 10 лет терять прибыль. А немцы ещё в то время предупреждали о том, что происходит сейчас...
alarich 30 марта 2018 | 20:46
stas_russkiy: Именно так я и представлял себе развитие событий. А сейчас будет ещё веселей, солнышко начнет припекать, потом весна, вонь усилится многократно.
ha12raz 30 марта 2018 | 20:15
Наконец то дана оценка мартовским событиям.....причем, заметьте, ими самими..
kryymsdyk 30 марта 2018 | 20:20
Волоколамцы, вам на свалку покрышки привозят?
marazmkrepchal 30 марта 2018 | 20:29
Неккоторые жители Волоколамска, я бы сказал...
fedor_v_glaz 30 марта 2018 | 20:47
Как бы "весеннее обострение" не приняло слишком острые черты - так и доиграться чинушам недолго. Молитесь, мастодоны, крокодилы, динозавры!
alo0000 30 марта 2018 | 20:52
А после 18 марта у всех весеннее обострение. Разница только в том, что одни не хотят, а другие не могут.