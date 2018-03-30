Неизвестный ранил ножом заместителя главного врача больницы в Махачкале

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По предварительным данным, драка произошла после того, как посетители потребовали их пропустить в больницу, несмотря на карантин. По данным республиканского МВД, состояние врача удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.