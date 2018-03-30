Неизвестный ранил ножом заместителя главного врача больницы в Махачкале
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». По предварительным данным, драка произошла после того, как посетители потребовали их пропустить в больницу, несмотря на карантин. По данным республиканского МВД, состояние врача удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает.
Комментарии5
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rern 30 марта 2018 | 20:10
Почему у кавказцев всегда нож с собой. Компенсация мужского бессилия?
stas_russkiy 30 марта 2018 | 20:33
Нож для горца, как "искандер" для фюрера... Это ещё Фрейд доказал...
kir_pich_101 30 марта 2018 | 20:13
Странно, должен был стрелять.
Нож носит только лузер.
Не джигит!
captainobvious 30 марта 2018 | 20:18
очевидно, нападавший уверен, что после такой выходки его родственника в больнице окружат особым вниманием и заботой? )))
kinnlade 30 марта 2018 | 20:34
Наши курносые друзья!!