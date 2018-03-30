Bloomberg: У российских спецслужб существует список людей, которых они собираются убить

У российских спецслужб существует список людей, которых они собираются убить, — утверждает Bloomberg со ссылкой на бывшего агента КГБ. Настоящее имя собеседника не называется, в материале он фигурирует как Борис Карпичков. Собеседник агентства рассказал, что всего в списке восемь человек, среди них бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, основатель инвестфонда «Эрмитедж Кэпитал» Билл Браудер и сам Карпичков. Он утверждает, что узнал о списке от своего друга из российской спецслужбы, который позвонил ему в феврале этого года, чтобы предупредить об опасности.