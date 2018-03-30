Bloomberg: У российских спецслужб существует список людей, которых они собираются убить
У российских спецслужб существует список людей, которых они собираются убить, — утверждает Bloomberg со ссылкой на бывшего агента КГБ. Настоящее имя собеседника не называется, в материале он фигурирует как Борис Карпичков. Собеседник агентства рассказал, что всего в списке восемь человек, среди них бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, основатель инвестфонда «Эрмитедж Кэпитал» Билл Браудер и сам Карпичков. Он утверждает, что узнал о списке от своего друга из российской спецслужбы, который позвонил ему в феврале этого года, чтобы предупредить об опасности.
Комментарии34
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naivnyk 30 марта 2018 | 20:09
Эхо! Вам уже ничего репостить не стыдно? Дно? Фейк, даже фейку рознь)
sutara 30 марта 2018 | 20:11
naivnyk: Да как то легко вериться этому! Скрипаль тоже фейк?
naivnyk 30 марта 2018 | 20:16
sutara: А что, почему Вы думаете, что Скрипалей отравили? Вы или кто то их видел, кроме бритов?
etofeasko 30 марта 2018 | 20:33
sutara:
Доказательство в студию!!!
Хоть ты представь, раз британцы замешкались.
alexandr_l 30 марта 2018 | 20:15
naivnyk: пришел детсадовец от дачника стыдить эхо
kottigr1 30 марта 2018 | 20:09
Тревожусь что-то... Там случайно, в тех списках, на букву "П" нет какого нибудь Владимира Владимировича ? .. От ЧК и "концы в воду" можно ожидать.. Ничего святого.. !
ostapbey 30 марта 2018 | 20:11
Тоже мне новость!!
Секрет то Полишинеля !!!
Одна россия. Не знает.
Страна рабов
Страна господ.
Куда хочу, того и ворочу!!
Даже..
captainobvious 30 марта 2018 | 20:15
всего восемь? маловато будет...
abraz 30 марта 2018 | 20:16
Особенно Карпичков. Уж этго-то Путин точно хочет убить.
naivnyk 30 марта 2018 | 20:18
abraz: Лично топором)))
nikolashin2017 30 марта 2018 | 20:19
то вороги окурконосца
и головы его больной:
в стране ,где все не очень просто,
врага убить,что выпить по одной...
andy66 30 марта 2018 | 20:21
такие списки у них существуют с 1918 года
naivnyk 30 марта 2018 | 20:24
andy66: И все одни и те же имена )))
bigmaikl 30 марта 2018 | 20:30
naivnyk:т И давно ты троллишь?
naivnyk 30 марта 2018 | 20:32
bigmaikl: Я не троллю, я от души ) Честно
malanoff 30 марта 2018 | 20:41
naivnyk: Вместе с дачником в игнор. Жизнь слишком коротка , чтобы придурков читать.
naivnyk 30 марта 2018 | 20:40
bigmaikl: Понимаешь, я троллю не за деньги, а просто идиотов. Например , даже за деньги , я троллить за хохлов или демшизу НЕ СМОГУ, душа не ляжет )
nikvol 30 марта 2018 | 20:23
Он утверждает, что узнал о списке от своего друга из российской спецслужбы, который позвонил ему в феврале этого года, чтобы предупредить об опасности
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Позвонил и предупредил. А я ему - огласите весь список, п-жал-ста! Он и огласил, фиг ли. Жалко ему что ли? Все сотрудники российских спецслужб получают такой список и всегда носят с собой, чтобы при случае не звонить и уточнять.
naivnyk 30 марта 2018 | 20:26
nikvol: Любой ватник имеет такой список! А вдруг попадётся))
nikvol 30 марта 2018 | 20:31
naivnyk:
- Меня ещё Фёдор Павлович, учитель мой незабвенный, научил их отличать.
- Фёдор Павлович? А он по какому предмету?
- Да он по сейфам был специалист. Медвежатник. Ты, - говорит, - надень на него мысленно шапочку эту ихнюю специально - сразу увидишь: масон или наш человек.
- И чего только не придумают люди!
- Ну мысленно, если честно, у меня не всегда получается. На всякий случай я её с собой ношу. Как какое сомнение - ну-ка, друг, примерь!
:)
jetsam 30 марта 2018 | 20:23
#от своего друга из российской спецслужбы, который позвонил ему в феврале этого года, чтобы предупредить об опасности. #
его "спецслужба" не в курсах о прослушке телефонов? это не мчс случаем?
gosan 30 марта 2018 | 20:23
Первая в списке-Тереза Мэй?
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 20:26
gosan: Берите выше ,первая в списке бабка ильюхи яшина ! Она слишком много знает !
naivnyk 30 марта 2018 | 20:28
gosan: Нет , первый в списке Джеймс Бонд!!!!
brocer 30 марта 2018 | 20:37
naivnyk: Скорее всего
"Имя жертвы - исполнитель Бонд (Джеймс)."
cukker 30 марта 2018 | 20:26
позвонил? или морзянкой настучал?
leomosk16 30 марта 2018 | 20:27
Ну как же нравится Эху как бы Москвы тиражировать самые грязные антироссийские говнофейки от "неназванных источников"....(((
Редакционная политика, однако....(((((
ostapbey 30 марта 2018 | 20:43
leomosk16: а ты,друг ситный, фильм Чапаев смотрел?
Так ты за кого сейчас воюешь? За белых или за красных? Под каким прапором стоишь?
Даже..
marazmkrepchal 30 марта 2018 | 20:27
Огласите пожалуйста весь список. Я бы его расширил, по любому.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:29
Смеялся в голос на этими выдумками "осведомлённых лиц"..
Цирк отдыхает.
brocer 30 марта 2018 | 20:35
Надеюсь что такой список действительно есть.
monkur 30 марта 2018 | 20:42
Журнал "Мурзилка", а не Эхо! В жёлтую прессу превращается, не хватает историй про НЛО и снежного человека!
ostapbey 30 марта 2018 | 20:45
monkur: мурзилка? Будет на суде по Боингу..
Когда мировое человечество прильнет к телевизорам и интернетам..!!
И подавляя смех, будет записывать каждый аргумент оправдывающейся стороны как АНЕКДОТ!!
Даже..
grigorcar 30 марта 2018 | 20:43
"узнал от своего друга из российской спецслужбы"
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фамилия друга? ладно, спасибо на этом, сами найдем. так, кто у нас тут названивал?