Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание TMZ. По этим сведениям, операция длилась несколько часов. Сейчас состояние 70-летнего Шварценеггера оценивается как стабильное.
Комментарии14
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kottigr1 30 марта 2018 | 19:37
Держись Арни ! Нам ещё детей нужно на твоих фильмах воспитать !
r88w556xl4 30 марта 2018 | 20:00
kottigr1: До какого уровня надо опуститься, чтобы воспитывать детей на боевиках со Шварценеггером. Впрочем, уровень унитаза для хомячья норма.
kottigr1 30 марта 2018 | 20:03
r88w556xl4: Просто не у всех есть полная подборка записей всех "Встреч в прямом эфире В.В.Путина с народом", как у Вас.. Записи то редкие.. Вот и приходится воспитывать школоту на всякой попсе..
pavelmistery 30 марта 2018 | 20:06
r88w556xl4: Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл
uhovostro 30 марта 2018 | 19:40
Ты это брось, парень. Не надо так...
gruzin12 30 марта 2018 | 19:43
Скоро вперёд ногами вынесут - приём анаболиков не проходит бесследно!
naivnyk 30 марта 2018 | 19:44
Да Арни, не надо так шутить!
odobryam_s 30 марта 2018 | 19:47
Устаревшая модель.... Т-1000 круче.
oktabr 30 марта 2018 | 19:55
Вот настоящий народный артист России, а ни эти безрукие.
jetsam 30 марта 2018 | 19:58
терминатор.
и в груди у него пламенный мотор!.
norgemann 30 марта 2018 | 20:03
jetsam: Был бы пламенный если бы не принимал анаболики.
tomorrow_never_knows 30 марта 2018 | 20:05
Арни! Тебя еще ждет Оскар за вклад в кино! Держись, ведь ты железный!!!
erpetkur 30 марта 2018 | 20:06
Не железный.
amrigo 30 марта 2018 | 20:19
Ждём новый Терминатор 6!