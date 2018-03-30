Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание TMZ. По этим сведениям, операция длилась несколько часов. Сейчас состояние 70-летнего Шварценеггера оценивается как стабильное.