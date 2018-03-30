BuzzFeed : В компании Фейсбук существовал внутренний документ, оправдывающий любые средства ради роста аудитории

В компании Фейсбук существовал внутренний документ, оправдывающий любые средства ради роста аудитории. Так утверждает издание BuzzFeed , ссылаясь на бывшего топ-менеджера компании Эндрю Босуорта. Он утверждает, что меморандум сотрудникам разослали в июне 2016-го года.