BuzzFeed : В компании Фейсбук существовал внутренний документ, оправдывающий любые средства ради роста аудитории
В компании Фейсбук существовал внутренний документ, оправдывающий любые средства ради роста аудитории. Так утверждает издание BuzzFeed , ссылаясь на бывшего топ-менеджера компании Эндрю Босуорта. Он утверждает, что меморандум сотрудникам разослали в июне 2016-го года.
Комментарии7
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captainobvious 30 марта 2018 | 19:44
напомнило некоторые ключевые сцены из фильма "Волк с Уолл-Стрит"...
fig_wam_ 30 марта 2018 | 19:51
captainobvious: НЕМНОЖКО НЕВЕРНО И ВСЕ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
ЭТО Босуорт составил этот меморандум за что его и выгнали из Фейсбука.
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Издание BuzzFeed опубликовало внутренний меморандум Facebook о тактиках роста социальной сети, который летом 2016 года разослал сотрудникам Эндрю «Боз» Босуорт, занимавший на тот момент пост вице-президента компании. В Facebook изданию подтвердили подлинность документа.
Документ носит название The Ugly и посвящён «уродливым» аспектам работы Facebook. В нём Босуорт оправдывает любые инструменты увеличения аудитории соцсети, даже если эти методы сомнительны.
Мы объединяем людей. Точка. Поэтому любая работа, направленная на рост, оправдана. Все сомнительные практики импорта контактов. Все искусные фразы, которые помогают удерживать людей для поиска друзей. Вся работа, которую мы делаем, чтобы обеспечить больше общения. Работа, которую нам, вероятно, придётся однажды проделать в Китае.
Эндрю Босуорт
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«Мы делаем это не для себя. И не ради стоимости наших акций (ха!). Мы буквально объединяем людей. Точка», — писал Босуорт.
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил BuzzFeed, что не согласен со взглядами Босуорта.
fig_wam_ 30 марта 2018 | 19:54
fig_wam_: Боз — талантливый лидер, который говорит много провокационных вещей. С его меморандумом были категорически не согласно большинство сотрудников Facebook, в том числе я. Мы никогда не верили, что цель оправдывает средства.
Мы признаём, что просто объединить людей недостаточно. Необходимо работать над тем, чтобы они становились ближе. В 2017 году мы изменили миссию компании, чтобы отразить эту задачу.
Марк Цукерберг
глава Facebook
Сам Босуорт заявил, что никогда не был согласен с тем, что написал сотрудникам Facebook в 2016 году. Цель меморандума в том, чтобы поднять проблемы, которые заслуживают более широкого обсуждения внутри компании, объяснил Босуорт, который сейчас возглавляет отдел потребительских аппаратных продуктов в Facebook.
«Почему вы написали текст, с которым не согласны?». Потому что он должен был быть провокационным. Это была одна из самых непопулярных вещей, которые я когда-либо писал внутри компании, последующие обсуждения помогли сделать наши инструменты лучше.
Эндрю Босуорт
топ-менеджер Facebook
Новость на Эхе искажает суть проблемы.
kinnlade 30 марта 2018 | 20:38
fig_wam_: По моему разумению на эхе существует такой же документ, все ради лайков !!! Да здравствует новые пользователи, желательно , лдиберастные
fig_wam_ 30 марта 2018 | 20:42
kinnlade: Ты старожил, дружок, так расскажи что за лайки можно получить?
У меня уже 50 штук есть.
jetsam 30 марта 2018 | 19:56
ой, случайно подписан не эллочкой чуровой?
rern 30 марта 2018 | 20:07
Евреи всегда невиновны. Они святые. Виновны всегда другие нации.