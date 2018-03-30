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19:31, 30 марта 2018

В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов

В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов. В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе.
На этой неделе Вашингтон заявил о высылке 60-ти российских дипломатов. Сегодня Москва объявила о зеркальных мерах.

Комментарии

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fr_perren 30 марта 2018 | 19:36

Думаю дипломаты согласились.

uhovostro 30 марта 2018 | 19:37

"Меня там царицы соблазняли, но я не поддался!"..(с) "Иван Васильевич меняет профессию".

nikitin43 30 марта 2018 | 19:41

uhovostro: ежели коксу дадут дипам отчего нет .

gordy 30 марта 2018 | 19:44

"В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов"

"Нет, нет" - сказала Кэт?

kottigr1 30 марта 2018 | 20:00

nikitin43: Скорее всего российские дипломаты цену себе заранее набивают.. Понять то их можно.. Там-то они зарплаты сразу с двух рук получали, а теперь то они никому кроме Родины и не нужны.

fashist_putin 30 марта 2018 | 19:44

Лавров опять кокаина обдолбался :)))

В его возрасте это небезопасно :) или ему Машк- Аблигация подмешивает что-то ?

kinnlade 30 марта 2018 | 20:02

fr_perren: Каждый думает в меру своей испорченности

peresvet73 30 марта 2018 | 19:37

Ну и что?

volkov_25 30 марта 2018 | 19:39

60 скрипалей.

velbkeirf1 30 марта 2018 | 19:40

В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе…\\\\
неужели своих педерастов в ЦРУ уже не осталось, впрочем Кличко как то совратили же

gruzin12 30 марта 2018 | 19:50

velbkeirf1: В ЦРУ одни ჰომოსექსუალები и есть - они желали, чтобы русский საშო им в ტრაკი вошел, но русские дипы нормальные в отличие от янкелей.

palmcoast___ 30 марта 2018 | 19:41

Давайте их на Эхо., я с ними тут поработаю.

cereo 30 марта 2018 | 19:51

palmcoast___: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gruzin12 30 марта 2018 | 19:53

palmcoast___: Т.е. ты желаешь ლევან გაჩეჩილაძე საშო у русских дипов? Однако ты конченный ჰომოსექსუალები)))!

palmcoast___ 30 марта 2018 | 20:01

gruzin12:

Архар, тебе как будто красного перцу в трусы труханули!

gruzin12 30 марта 2018 | 20:05

palmcoast___: მე ვარ თქვენი დედა თმები ჰქონდა)))!

kinnlade 30 марта 2018 | 20:00

palmcoast___: С тобой шурик с самим, работать и работать

vladimir1_57 30 марта 2018 | 19:42

- Завербовали!!!
- Ну как они могли?!!!! (
- А-ааа .... их пытали! .... а может нет )

zombulkend 30 марта 2018 | 19:42

Кому нужны эти жирные скоты с заплывшими от кокса мозгами?

velbkeirf1 30 марта 2018 | 20:03

zombulkend: эти жирные скоты \\\\\\\\\
да вы шо просто туристы для отправки в Англию на прививки

vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 19:43

При таком количестве перебежчиков грех не попытаться

vlabumur 30 марта 2018 | 19:45

Пародия на плохой детектив


......Но работать без подручных —
Может, грустно, а может — скучно.
Враг подумал — враг был дока, — написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.

Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона —
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!

"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может — позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.

И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом — скажет он:
"Не хотите ли черешни?"
Вы ответите: "Конечно".
Он вам даст батон с взрывчаткой — принесёте мне батон.

А за это, друг мой пьяный, —
Говорил он Епифану, —
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!"
...Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист — майор разведки и прекрасный семьянин.

Владимир Высоцкий.

gригорьич 30 марта 2018 | 19:46

Отработанный материал. Абель хоть картинки на пенсии рисовал. Будут потихоньку спиваться. Борджиа хреновы!

civilist 30 марта 2018 | 19:46

и как? 146% согласились?

snagging 30 марта 2018 | 19:50

Дать им Новичка. Кто выживет, как Скрипаль, тот предатель.

jetsam 30 марта 2018 | 19:54

наверное, правильней говорить - пытались перевербовать...

много ли там дипломатов....
"в вашей крови спирта не обнаружено"(с)

bigmaikl 30 марта 2018 | 19:56

НЕ ВЕРЮ!

(комментарий скрыт)

agamasat 30 марта 2018 | 19:58

Они там уже все завербованные и отправлены на отчизну под хорошим предлогом.)

us101 30 марта 2018 | 19:59

"... помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе…" - а чаго хотели-то, сексу?

jetsam 30 марта 2018 | 20:00

us101: да нет. мультик про ядренную ракету. никак америкосы не найдут.

abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:04

Патриоту не страшны посулы врагов, а продажные всегда найдут кому отдаться.

sborisych 30 марта 2018 | 20:18

abuvgrobu:
Патриоту не страшны посулы врагов...
===
Не страшны, но приятны..

klop_27 30 марта 2018 | 20:05

Кругом одни Чапманы!

bonhoeffer 30 марта 2018 | 20:07

Недальновидное заявление МИДа, как бы Маньке с ее патроном самим не попасть под этот каток!

ugiazov 30 марта 2018 | 20:10

Об этом сообщил тот, кому не стали предлагать.

pepetz 30 марта 2018 | 20:11

"предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе."

Ребята хорошо знают, что такое "новичек". Наши не продаются.

sborisych 30 марта 2018 | 20:13

В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе.
===
Помощь в перевозке имущества до аэропорта? Или в покупке дешевых билетов до Родины?

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