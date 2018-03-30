В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов
В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов. В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе.
На этой неделе Вашингтон заявил о высылке 60-ти российских дипломатов. Сегодня Москва объявила о зеркальных мерах.
Комментарии37
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fr_perren 30 марта 2018 | 19:36
Думаю дипломаты согласились.
uhovostro 30 марта 2018 | 19:37
"Меня там царицы соблазняли, но я не поддался!"..(с) "Иван Васильевич меняет профессию".
nikitin43 30 марта 2018 | 19:41
uhovostro: ежели коксу дадут дипам отчего нет .
gordy 30 марта 2018 | 19:44
"В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов"
"Нет, нет" - сказала Кэт?
kottigr1 30 марта 2018 | 20:00
nikitin43: Скорее всего российские дипломаты цену себе заранее набивают.. Понять то их можно.. Там-то они зарплаты сразу с двух рук получали, а теперь то они никому кроме Родины и не нужны.
fashist_putin 30 марта 2018 | 19:44
Лавров опять кокаина обдолбался :)))
В его возрасте это небезопасно :) или ему Машк- Аблигация подмешивает что-то ?
kinnlade 30 марта 2018 | 20:02
fr_perren: Каждый думает в меру своей испорченности
peresvet73 30 марта 2018 | 19:37
Ну и что?
volkov_25 30 марта 2018 | 19:39
60 скрипалей.
velbkeirf1 30 марта 2018 | 19:40
В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе…\\\\
неужели своих педерастов в ЦРУ уже не осталось, впрочем Кличко как то совратили же
gruzin12 30 марта 2018 | 19:50
velbkeirf1: В ЦРУ одни ჰომოსექსუალები и есть - они желали, чтобы русский საშო им в ტრაკი вошел, но русские дипы нормальные в отличие от янкелей.
palmcoast___ 30 марта 2018 | 19:41
Давайте их на Эхо., я с ними тут поработаю.
cereo 30 марта 2018 | 19:51
palmcoast___: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruzin12 30 марта 2018 | 19:53
palmcoast___: Т.е. ты желаешь ლევან გაჩეჩილაძე საშო у русских дипов? Однако ты конченный ჰომოსექსუალები)))!
palmcoast___ 30 марта 2018 | 20:01
gruzin12:
Архар, тебе как будто красного перцу в трусы труханули!
gruzin12 30 марта 2018 | 20:05
palmcoast___: მე ვარ თქვენი დედა თმები ჰქონდა)))!
kinnlade 30 марта 2018 | 20:00
palmcoast___: С тобой шурик с самим, работать и работать
vladimir1_57 30 марта 2018 | 19:42
- Завербовали!!!
- Ну как они могли?!!!! (
- А-ааа .... их пытали! .... а может нет )
zombulkend 30 марта 2018 | 19:42
Кому нужны эти жирные скоты с заплывшими от кокса мозгами?
velbkeirf1 30 марта 2018 | 20:03
zombulkend: эти жирные скоты \\\\\\\\\
да вы шо просто туристы для отправки в Англию на прививки
vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 19:43
При таком количестве перебежчиков грех не попытаться
vlabumur 30 марта 2018 | 19:45
Пародия на плохой детектив
......Но работать без подручных —
Может, грустно, а может — скучно.
Враг подумал — враг был дока, — написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.
Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона —
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!
"Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может — позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом — скажет он:
"Не хотите ли черешни?"
Вы ответите: "Конечно".
Он вам даст батон с взрывчаткой — принесёте мне батон.
А за это, друг мой пьяный, —
Говорил он Епифану, —
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!"
...Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист — майор разведки и прекрасный семьянин.
Владимир Высоцкий.
gригорьич 30 марта 2018 | 19:46
Отработанный материал. Абель хоть картинки на пенсии рисовал. Будут потихоньку спиваться. Борджиа хреновы!
civilist 30 марта 2018 | 19:46
и как? 146% согласились?
snagging 30 марта 2018 | 19:50
Дать им Новичка. Кто выживет, как Скрипаль, тот предатель.
jetsam 30 марта 2018 | 19:54
наверное, правильней говорить - пытались перевербовать...
много ли там дипломатов....
"в вашей крови спирта не обнаружено"(с)
bigmaikl 30 марта 2018 | 19:56
НЕ ВЕРЮ!
agamasat 30 марта 2018 | 19:58
Они там уже все завербованные и отправлены на отчизну под хорошим предлогом.)
us101 30 марта 2018 | 19:59
"... помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе…" - а чаго хотели-то, сексу?
jetsam 30 марта 2018 | 20:00
us101: да нет. мультик про ядренную ракету. никак америкосы не найдут.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:04
Патриоту не страшны посулы врагов, а продажные всегда найдут кому отдаться.
sborisych 30 марта 2018 | 20:18
abuvgrobu:
Патриоту не страшны посулы врагов...
===
Не страшны, но приятны..
klop_27 30 марта 2018 | 20:05
Кругом одни Чапманы!
bonhoeffer 30 марта 2018 | 20:07
Недальновидное заявление МИДа, как бы Маньке с ее патроном самим не попасть под этот каток!
ugiazov 30 марта 2018 | 20:10
Об этом сообщил тот, кому не стали предлагать.
pepetz 30 марта 2018 | 20:11
"предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе."
Ребята хорошо знают, что такое "новичек". Наши не продаются.
sborisych 30 марта 2018 | 20:13
В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе.
===
Помощь в перевозке имущества до аэропорта? Или в покупке дешевых билетов до Родины?