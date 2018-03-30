В МИДе нашей страны утверждают, что американские спецслужбы пытались завербовать высылаемых российских дипломатов. В министерстве заявили, что россиянам предложили помощь в обмен на негласные отношения на взаимовыгодной основе.

На этой неделе Вашингтон заявил о высылке 60-ти российских дипломатов. Сегодня Москва объявила о зеркальных мерах.