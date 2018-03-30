Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому сократили количество сокамерников после его жалобы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что с Малобродским в камере остались семь человек, теперь у каждого есть свое спальное место. Кроме того, во ФСИН направлена просьба предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь.

Ранее адвокат обвиняемого Ксения Карпинская рассказала, что после перевода в московское СИЗО «Медведково» ее подзащитного поместили в переполненную камеру, где на 8 спальных мест 12 человек. В понедельник Малобродскому стало плохо. Ему вызвали врача, который так и не появился.

Алексей Малобродский является одним из фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных денег.