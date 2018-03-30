Алексею Малобродскому сократили количество сокамерников после его жалобы
Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому сократили количество сокамерников после его жалобы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что с Малобродским в камере остались семь человек, теперь у каждого есть свое спальное место. Кроме того, во ФСИН направлена просьба предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь.
Ранее адвокат обвиняемого Ксения Карпинская рассказала, что после перевода в московское СИЗО «Медведково» ее подзащитного поместили в переполненную камеру, где на 8 спальных мест 12 человек. В понедельник Малобродскому стало плохо. Ему вызвали врача, который так и не появился.
Алексей Малобродский является одним из фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных денег.
Комментарии25
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lion64___3 30 марта 2018 | 19:38
этот петушок со спальным местом возле параши просто надоел.
fashist_putin 30 марта 2018 | 19:41
гэбнявая ментовка Москалькова сначала приказала пытать 12 человек в камере, а теперь отчиталась :)))
Ей нужно возглавить Путинский SS
lion64___3 30 марта 2018 | 19:44
fashist_putin: "сначала приказала пытать 12 человек в камере"
сидеть рядом с петухом по понятиям западло
gruzin12 30 марта 2018 | 20:17
fashist_putin: А как же ты хотел, чтобы зэка совсем без мяса осталась? - вот для этого и существует скот для забоя, а отходы идут на производство мыльно-рыльных принадлежностей.
naivnyk 30 марта 2018 | 19:50
lion64___3: Да ладно, будем объективны! Петушок еще под домашним арестом, у него всё впереди (бал главрежиссёром, станет главпетухом), но Малобродский в этом деле вроде не замечен был.
polsan 30 марта 2018 | 20:08
lion64___3: так и ты в той камере: уже начали санкционных троллей сажать?! )) Замечательно! ))
naivnyk 30 марта 2018 | 19:38
Нельзя так в тюрьме плакаться! Ничего личного, совет просто. Можно было и потерпеть, а так , кто он там теперь... Не тронет никто конечно.
rern 30 марта 2018 | 19:40
Зачем всюду толкают этого зека?
gruzin12 30 марта 2018 | 19:41
Не выдерживает задница у казнокрада, ... нечего не поделаешь возрастное, но нечего разработается и со временем будет обслуживать по 30 или 40 сокамерников.
hysteria 30 марта 2018 | 19:43
gruzin12:Делишься личным опытом ?
gruzin12 30 марта 2018 | 20:10
hysteria: Да я таких как ты по 30-40 ставил კიბო и გავიდაl მთელი ვადით.
vlabumur 30 марта 2018 | 19:41
А что нынче опять тюрьмы переполнены?
odobryam_s 30 марта 2018 | 19:45
А куда же их распихали-то? В другие переполненные камеры?
ross1919 30 марта 2018 | 19:54
odobryam_s: кровавый режим ради искусства расстрелял половину камеры!
sir_charlie 30 марта 2018 | 19:46
И как быть без каких бы то ни было оснований подозреваемому, когда к нему в камеру подсаживают вора-на-культуре Малобородского? (((((((((((
cereo 30 марта 2018 | 19:47
в других "хатах" тесней стало, спасибо!!!
naivnyk 30 марта 2018 | 19:52
cereo: За это ответит перед обществом, если не переведут в одиночку.
tks 30 марта 2018 | 19:50
А переведёнными "уплотнили" и без того перенаселённые камеры?
Подлые мерзавцы просто, вместе с "генеральшей по правам".
vic12 30 марта 2018 | 20:09
tks: Генералы МВД - точно нипричём?
sir_charlie 30 марта 2018 | 19:57
Кровавая гебня,
пропусти к Мелкобородскому Главную_актрису Лию Ахеджакову с ее бенефисным "Раздавлю гадину!"
ugiazov 30 марта 2018 | 19:59
Теперь у каждого зека в камере есть спальное место. ЭТО ЖЕ ТАКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!!!
evgeny_biolog 30 марта 2018 | 20:01
"В понедельник Малобродскому стало плохо."
А что, в камере должно быть хорошо?
abuvgrobu 30 марта 2018 | 20:06
Количество сокамерников как сократили, так и увеличат.. Дело-то прустяшное ..
sborisych 30 марта 2018 | 20:24
Ему вызвали врача, который так и не появился.
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Странно, а чё вы хотели? Вызвали? Ну и ждите- может ко вторнику, через неделю- две, и объявится...
sborisych 30 марта 2018 | 20:27
sborisych:
P.S. СЦСуки поганые...