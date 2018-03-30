РКН объявил, что заблокирует Gay.ru, если не уберут информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения
Роскомнадзор объявил, что заблокирует сайт Gay.ru, если оттуда не уберут информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там сослались на судебное решение, на основании которого сайт внесли в единый реестр запрещенной информации.
Решения будут обжалованы, — сказал в интервью «Эху» главный редактор сайта Эдуард Мишин. Он добавил, что технически сайт мог бы работать и нелегально, но он функционирует только за счет рекламы, поэтому такой вариант окажется губительным для ресурса.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 30 марта 2018 | 19:12
и володина с думы выкинут ?
danko_klisma 30 марта 2018 | 19:16
nikitin43: вот первый защитничек пришёл. Не удивительно.
sg79g 30 марта 2018 | 19:16
Хомячки! Встаньте грудью на защиту любимого сайта!!!
lion64___3 30 марта 2018 | 19:17
Строже надо с ними, окаянными. Почаще срок давать извращенцам.
velbkeirf1 30 марта 2018 | 19:19
но он функционирует только за счет рекламы\\\\\\\\\\
Типа Вазелин заходи?
brandfa 30 марта 2018 | 19:20
Я бы РКН заблокировал за пропаганду идиотизма!