РКН объявил, что заблокирует Gay.ru, если не уберут информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения

Роскомнадзор объявил, что заблокирует сайт Gay.ru, если оттуда не уберут информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там сослались на судебное решение, на основании которого сайт внесли в единый реестр запрещенной информации.

Решения будут обжалованы, — сказал в интервью «Эху» главный редактор сайта Эдуард Мишин. Он добавил, что технически сайт мог бы работать и нелегально, но он функционирует только за счет рекламы, поэтому такой вариант окажется губительным для ресурса.