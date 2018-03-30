Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию
Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию. Об этом рассказал его адвокат Алексей Чернышов. Он добавил, что пока ему неизвестны подробности, — сообщает РБК.
Напомним, Соколова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистской организации.
Комментарии3
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danko_klisma 30 марта 2018 | 19:13
Правильно наверное. Но я его не знаю. Послушаем наших колотроллей, они в курсе.
gruzin12 30 марта 2018 | 19:17
Живой не выйдет на свободу, забетонируют в фундамент или пустят на плов с шашлыком, а лучше бы пустили на мыло - всё бы зэка было чем руки мыть после сортира.
sutara 30 марта 2018 | 19:19
Ошиблись! Это же я ее создал а не он!