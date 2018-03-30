В КХЛ сегодня стартует финальная серия Восточной Конференции. В ней сыграют казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор».

Финал Восточной Конференции, по совместительству, еще и полуфинал Кубка Гагарина, то есть, пока не венец плей-офф КХЛ, но важный его этап. «Ак Барс» Зинетуллы Белялетдинова тут ждали. Это сильнейший клуб Востока по итогам регулярки, что казанцы подтвердили и в плей-офф. Серии у «Амура» и магнитогорского «Металлурга» были выиграны с одинаковым счетом 4-1. И это притом, что «Магнитка» два сезона подряд доминировала на Востоке, а в 2016-м и Кубок Гагарина забрала. Впрочем, «Ак Барс» один из самых титулованных клубов страны, и его выходу в финал Конференции удивляться не стоит. Другое дело «Трактор». Прорыв челябинцев – настоящая сенсация. В городе ждали этого пять лет. В классе исполнителей трактор заметно уступает казанцам. За исключением, пожалуй, вратарской линии. Страж ворот челябинцев Павел Францоуз творил чудеса в серии против Уфы. Но и на Казань сил и фарта, наверняка, приберег.

Первая игра соперников начнется сегодня в Казани в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.