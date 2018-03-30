К ведомствам, инициировавшим проверки после пожара в  Кемерове, присоединился Минтранс

К ведомствам, инициировавшим проверки после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, присоединился Минтранс. Глава ведомства Максим Соколов заявил, что дал поручение проверить противопожарную безопасность на подведомственных ему объектах. Что же касается проверки торговых центров, они должны завершиться в течение ближайшего месяца. При этом проверяющие не должны прикрывать невыполнение своих обязанностей надзорными каникулами, — заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

Ранее в МЧС Кемеровской области, комментируя пожар, унесший жизни 64-х человек, заявили, что торговый центр «Зимняя вишня» в последнее время не проверяли из-за надзорных каникул. ТРЦ числился объектом малого бизнеса.