К ведомствам, инициировавшим проверки после пожара в Кемерове, присоединился Минтранс
К ведомствам, инициировавшим проверки после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, присоединился Минтранс. Глава ведомства Максим Соколов заявил, что дал поручение проверить противопожарную безопасность на подведомственных ему объектах. Что же касается проверки торговых центров, они должны завершиться в течение ближайшего месяца. При этом проверяющие не должны прикрывать невыполнение своих обязанностей надзорными каникулами, — заявил генпрокурор России Юрий Чайка.
Ранее в МЧС Кемеровской области, комментируя пожар, унесший жизни 64-х человек, заявили, что торговый центр «Зимняя вишня» в последнее время не проверяли из-за надзорных каникул. ТРЦ числился объектом малого бизнеса.
Комментарии2
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evgolius7 30 марта 2018 | 19:12
А кто ещё не присоседился и не показал, что они "работают"?
Пора и Минкультуре сказать своё весомое слово!
abuvgrobu 30 марта 2018 | 19:22
Есть хорошая возможность под поднявшийся шум и возню денежек попилить на трагедии..